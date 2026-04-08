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Tras su golazo al Barcelona, Julián Álvarez reveló cómo aprendió la “fórmula Messi” para los tiros libres

El argentino anotó el primer tanto del Atlético de Madrid en el triunfo por la ida de los cuartos de final de la Champions League

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Julián Álvarez marcó un enorme gol de tiro libre en el último minuto del primer tiempo para abrirle la puerta a la victoria del Atlético de Madrid frente al Barcelona (terminó siendo 2-0) por la ida de los cuartos de final de la Champions League. El delantero argentino, con 26 años, ejecutó un remate por encima de la barrera que se clavó en el ángulo izquierdo del arquero Joan García, estableciendo su noveno gol en el torneo y convirtiéndose en el máximo goleador del Colchonero en una misma edición de la competencia, superando los ocho tantos de Diego Costa en la temporada 2013/2014.

Con la serie abierta, la acción de Álvarez se produjo tras la expulsión de Pau Cubarsí, quien recibió la tarjeta roja tras una revisión del VAR al cortar una ocasión manifiesta de gol cuando su equipo perdió en velocidad ante Giuliano Simeone. La falta generó un tiro libre en el límite del área, capitalizado por el campeón del mundo y bicampeón de América, quien se está convirtiendo en un especialista en los tiros libres. Y, según confesó, mucho tiene que ver una leyenda del Barcelona: Lionel Messi.

“Cuando estoy con la selección nacional, siempre me tomo el tiempo para ver cómo lo hace y luego intento hacer su técnica en los entrenamientos y partidos aquí, en el Atlético”, confesó el Araña. Su grito por los cuartos de la Champions hizo furor en redes por el parecido con el de Messi al Liverpool en la batalla por la Orejona de 2019.

“Ese gol lo vi varias veces, lo pasan seguido. No tenía en claro que había sido ahí”, se refirió a la comparación. Al momento de ejecutar su obra, se paró junto al balón junto a Antoine Griezmann. Pero fue él quien tomó la responsabilidad. Y, gracias a su sensibilidad, advirtió enseguida que el recorrido podía ser exitoso.

  • Las principales jugadas del clásico

“Muchas veces cuando le pegás te das cuenta de que es un buen golpeo. Lo sentí así y antes de patear también estaba muy enfocado y convencido. Ayer estuve entrenando, pero pateé cinco o seis y no metí ninguno, pero lo importante era hoy”, concluyó.

El encuentro finalizó con victoria para el conjunto madrileño, que selló el resultado con un tanto de Alexander Sorloth a veinte minutos del cierre, otorgando ventaja de cara al duelo de vuelta el martes 14 de abril en el Estadio Metropolitano.

  • Los elogios de Griezmann al argentino

Además, la actuación de Álvarez se enmarca en una etapa rodeada de rumores por un posible pase al club catalán, interés que el presidente Enrique Cerezo desestimó al reafirmar el contrato en vigor del futbolista, que finaliza en 2030. “Hasta que no le diga que se marche, él no se va a marchar”, enfatizó el dirigente al ser consultado.

El atacante suma ya cuatro goles ante el Barcelona en su carrera, quedando solo por detrás de registros personales frente a Patronato (siete), Alianza Lima (seis) y Real Madrid (cinco). Y buscará seguir ampliando su cosecha en la revancha, para que el elenco dirigido por Diego Simeone se meta entre los mejores cuatro conjuntos del torneo.

“Él está muy bien, ojalá nos pueda llevar a la final”, elogió Antoine Griezmann a su compañero, lo que marca la importancia que tiene en el sueño del Colchonero.

La parábola perfecta de la pelota en el tiro libre de Julián Álvarez (REUTERS/Albert Gea)
La parábola perfecta de la pelota en el tiro libre de Julián Álvarez (REUTERS/Albert Gea)
Ocurrió en la Champions League, cuando jugaba en el Barcelona

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