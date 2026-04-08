Barcelona-Atlético Madrid y PSG-Liverpool cierran los duelos de ida de los cuartos de final de la Champions League: todo lo que hay que saber

Dos grandes duelos en la continuidad de los cuartos de final de la Champions League

La Champions League presenta duelos de alto impacto en los cuartos de final del torneo. Tras los partidos que abrieron la llave entre Real Madrid y Bayern Múnich y Sporting de Lisboa-Arsenal, ahora será el turno de los otros cuatro grandes de Europa. Barcelona saltará al campo para recibir al Atlético de Madrid, mientras que PSG hará lo propio frente al Liverpool.

Barcelona vs Atlético Madrid

Barcelona recibe al Atlético Madrid en el Spotify Camp Nou

El Barcelona recibe al Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou en el primer duelo de los cuartos de final de la Liga de Campeones, con el objetivo de aprovechar la fortaleza de su estadio, donde ha ganado sus últimos catorce encuentros. El equipo dirigido por Hansi Flick suma diez victorias en LaLiga, tres en Champions y una en Copa del Rey desde su regreso al recinto remodelado, con 47 goles a favor y solo nueve en contra.

El Barcelona llega reforzado tras vencer al Atlético en Madrid el pasado fin de semana, aunque no pudo dar descanso a sus titulares, a diferencia del equipo de Simeone. En los duelos previos de esta temporada, los azulgranas han logrado tres victorias y solo han caído en la ida de semifinales de Copa del Rey. Sin embargo, las dos últimas eliminatorias entre ambos en Champions se resolvieron a favor del Atlético, que eliminó al Barça en 2014 y 2016.

El conjunto catalán afronta el choque con las bajas de Raphinha, Marc Bernal y Frenkie de Jong. Marcus Rashford apunta a ocupar el lugar del brasileño en la banda, mientras que Eric Garcia podría aparecer como mediocentro. En la delantera, Dani Olmo y Robert Lewandowski se disputan un puesto.

Por parte del Atlético, Simeone recupera a varios titulares tras rotaciones en LaLiga y cuenta con el regreso de Julián Álvarez en ataque. El delantero argentino suma ocho goles en once partidos de Champions este curso y llega tras descansar el pasado fin de semana. El Atlético presenta bajas importantes en el centro del campo y defensa, pero mantiene la ambición por la competición europea, a pesar de sus dificultades como visitante: solo una victoria en sus últimos seis desplazamientos y muchas dificultades para mantener la portería a cero.

El partido será dirigido por el árbitro rumano István Kovács, bajo cuyas órdenes ninguno de los dos equipos ha logrado la victoria. El encuentro se perfila como un duelo equilibrado, con ambos equipos atentos a las sanciones, ya que acumulan varios jugadores apercibidos de suspensión para la vuelta.

Posibles formaciones

Barcelona: Joan Garcia; Kounde, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Eric Garcia, Pedri; Lamine Yamal, Fermín, Rashford; y Lewandowski

Atlético de Madrid: Musso; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Llorente, Koke, Lookman o Baena; Griezmann y Julián Alvarez.

Hora: 16.00 (Argentina, Chile y Uruguay), 15.00 (Miami, EEUU), 14.00 (Colombia, Ecuador, Perú)

TV: Fox Sports/ DGO /Disney+

Árbitro: Michael Oliver (ING)

Estadio: Santiago Bernabéu

PSG vs Liverpool

PSG y Liverpool buscan comenzar con el pie derecho los cuartos de final

El Paris Saint-Germain y el Liverpool se enfrentan este miércoles en el inicio de una eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones marcada por el recuerdo de la pasada temporada, cuando los franceses eliminaron a los ingleses en los octavos de final tras una tanda de penaltis en Anfield, con Gianluigi Donnarumma como protagonista.

La eliminación supuso un duro golpe para el Liverpool, que apenas logró recuperarse y cerró la temporada con muchas dificultades para ganar la Premier League. Por el contrario, el PSG aprovechó el impulso para conquistar su primera Liga de Campeones y consolidarse como uno de los referentes del fútbol europeo.

Ambos equipos llegan al cruce en situaciones distintas. El PSG, dirigido por Luis Enrique, acumula cuatro victorias consecutivas y mostró solvencia en la ronda anterior ante el Chelsea. Ousmane Dembélé ha recuperado su mejor nivel tras superar lesiones y sequía goleadora, sumando tres tantos en los últimos cuatro partidos. El técnico español podrá contar con su once habitual, salvo la baja de Bradley Barcola, con Desiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia acompañando al Balón de Oro en el ataque.

Liverpool afronta el partido envuelto en dudas. El equipo de Arne Slot ocupa la quinta posición en la Premier League, está en riesgo de quedarse fuera de la próxima edición de la Champions y viene de una dura derrota ante el Manchester City en la Copa. Además, enfrenta la baja de Alisson Becker, sustituido por Giorgi Mamardashvili, y la ausencia de Wataru Endo en el centro del campo. La principal incógnita es Alexander Isak, quien podría volver tras una fractura de tibia sufrida en diciembre, aunque su presencia no está confirmada.

El PSG parte como favorito, mientras el Liverpool busca en este enfrentamiento una oportunidad para relanzar su temporada y acceder a semifinales por primera vez desde 2022.

Posibles formaciones

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Zaïre-Emery, Joao Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

Liverpool: Mamardashvili; Gomez, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Ekitike; Wirtz

Hora: 16.00 (Argentina, Chile y Uruguay), 15.00 (Miami, EEUU), 14.00 (Colombia, Ecuador, Perú)

TV: ESPN / DGO / Disney +

Árbitro: José María Sánchez Martínez (ESP)

Estadio: Parque de los Príncipes

EL CUADRO DE LOS CUARTOS DE FINAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE

Así quedó el cuadro de los cuartos de final de la Champions League