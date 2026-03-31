Unión de Santa Fe le ganó 2-0 a Agropecuario y será rival de Independiente: así quedó el cuadro de la Copa Argentina

Resumen de Unión de Santa Fe-Agropecuario por los 32avos de final de la Copa Argentina

Unión de Santa Fe venció 2-0 a Agropecuario, equipo que milita en la Primera Nacional, y se medirá con Independiente en los 16avos de final de la Copa Argentina. El encuentro se disputó en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario.

En la primera mitad, Unión dominó y tuvo chances con Julián Palacios: la primera acción de peligro fue luego de una gran jugada que terminó rematando por arriba del travesaño. Luego, al capturar la pelota tras una proyección de Mateo Del Blanco, remató pero su tiro pasó cerca del palo.

La otra figura del elenco dirigido por Leonardo Madelón fue Cristian Tarragona, quien sufrió primero que Rodrigo Mosqueira le ahogara el gol sobre la línea, pero luego, el ex delantero de San Lorenzo, tuvo revancha ya que su cabezazo antes del descanso abrió el marcador tras un buen centro de Mauro Pittón.

En el complemento, Unión tuvo una actitud más conservadora y el Sojero fue por el empate. Brian Blando hilvanó una buena personal y propio Mosqueira se lo perdió ya que su tiro se fue por arriba.

Los minutos pasaron y el Tatengue recuperó la pelota, pero se encontró con un rival que se cerró bien en el fondo. Madelón vio que su equipo volvió a controlar las acciones, pero sin profundidad promediando la segunda mitad.

El cotejo se llevó a cabo bajo unos 30 grados y una gran humedad, lo que generó un fuerte desgaste físico en los futbolistas. En los últimos 20 minutos, el partido bajó en intensidad, se vieron más elongaciones y los calambres se hicieron sentir en el recinto ubicado en el Parque Independencia.

Unión superó a Agropecuario y se medirá ante Independiente en la próxima ronda (@clubaunion)

En ese marco, el ingresado Augusto Solari generó una situación clara para el conjunto santafesino, pero el arquero Luciano Acosta le ahogó el grito y ratificó su condición de figura de su equipo. En el final, el equipo bonaerense sorprendió y Diego Vásquez quiso el empate, aunque Matías Mansilla respondió en su primera intervención.

En la última, otra vez Tarragona liquidó el cotejo tras el buen pase de Lucas Menossi. El atacante de 34 años, que llegó a 12 gritos con la casaca albirroja en 31 partidos, terminó siendo la gran figura del encuentro. “Necesitábamos ganar. El otro día tuvimos un tropezón (derrota 2-0 ante Defensa y Justicia por el Torneo Apertura)”, declaró el goleador ante TyC Sports.

De esta manera, Unión de Santa Fe se medirá contra Independiente en los 16avos de final. El antecedente más reciente fue un partidazo ya que por el Torneo Apertura igualaron 4-4 en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

Aunque antes el Tatengue volverá a jugar por el Torneo Apertura y recibirá a Deportivo Riestra el viernes desde las 17:15. Por el certamen de la liga, Unión es séptimo en su grupo y está en zona de clasificación a los octavos de final.

Mientras que Agropecuario recibirá a Tristán Suárez este sábado desde las 16:00, por la octava fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El equipo de Carlos Casares es noveno en su grupo y buscará meterse en zona de playoffs.

CUADRO DE LA COPA ARGENTINA

Cuadro de la Copa Argentina actualizado al 30-03-2026