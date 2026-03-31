El posteo de Franco Colapinto tras confirmar su exhibición en Buenos Aires con un Fórmula 1: la advertencia a los vecinos

El posteo de Franco Colapinto sobre su exhibición en Argentina

El piloto argentino de Fórmula 1 Franco Colapinto anunció que concretará uno de sus grandes anhelos: conducirá un monoplaza en una exhibición que tendrá lugar en Buenos Aires el domingo 26 de abril. El evento, confirmado por la organización y el propio corredor a través de sus redes sociales, se realizará en Palermo sobre un circuito especialmente montado sobre la Avenida del Libertador, en las inmediaciones del Monumento a los Españoles.

La noticia fue recibida con entusiasmo por los seguidores de Colapinto, quien expresó en su cuenta de Instagram: “¡Qué locura! ¡Manejar un F1 en casa va a ser de los mejores momentos de mi vida! y uno de mis sueños más grandes. Que lindo día vamos a pasar. ¡Encima arriba del V8! Lo que va a sonar. Perdón vecinos. El 26 se quedan sin tapones las farmacias y ¡sin oídos los que se los olviden! Nos vemos en unas semanas, estoy re manija. Muchas gracias al GCBA (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires), al equipo y a todos los sponsors que hicieron posible este delirio”.

La publicación fue acompañada por una serie de imágenes en las que el corredor aparece envuelto en la bandera argentina, tomando mate y mostrando una colección billetes locales, entre otras postales. La publicación superó los 20 mil “me gusta” en los primeros cinco minutos y recibió cientos de mensajes de apoyo.

Este posteo se sumó a la storie que había compartido anteriormente en la que le dejó un mensaje a sus seguidores, animándolos a acompañar el evento: “Nos vemos en casita. ¡Vengan todos!“.

Franco Colapinto se presentará en Argentina a finales de abril

El evento contará con la presencia del auto de exhibición de la estructura Alpine, el Lotus E20, equipado con motor aspirado V8 de Renault, un modelo anterior a la actual era híbrida de la Fórmula 1. El comunicado oficial detalló que “la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento se transformarán en un circuito urbano de 2 km, donde tendrán lugar dos carreras oficiales, que constituirán el punto culminante de la jornada”. El equipo con sede en Enstone subrayó que la elección del monoplaza responde al atractivo sonoro del motor, muy celebrado por los aficionados.

En la gacetilla de prensa, Colapinto manifestó: “Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida. Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico, que me impulsa todos los días a seguir soñando con alcanzar todos mis objetivos en mi carrera. Cada mensaje, cada bandera y cada aliento siempre estuvieron presentes. Esto es para todos ustedes, para disfrutar juntos este momento especial”.

La exhibición fue posible gracias a la gestión principal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) y la colaboración de empresas privadas que solventarán parte de la organización. Según detalló Infobae, estas compañías tendrán su espacio en una Fan Zone montada en los parques cercanos al circuito. El evento se transmitirá por Disney+ y la preventa de entradas comenzará el 6 de abril, con la venta general a partir del día siguiente.

Colapinto publicó un carrusel de imágenes en su cuenta de Instagram

La organización aclaró que la iniciativa no guarda relación con la cancelación de carreras en Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto en Medio Oriente. Según pudo saber este medio, la llegada de Colapinto al país está prevista para el 23 de abril y su viaje a Miami será el lunes 27. Con su presencia en el país, el objetivo de GCBA será utilizar la imagen del piloto argentino conduciendo un F1 ante una multitud como carta de presentación en las gestiones para recuperar el Gran Premio en Buenos Aires.

Consultado por la posibilidad de una carrera en Argentina, Colapinto había reconocido: “Sería increíble. Es algo que siempre quise hacer. Los fanáticos argentinos tienen que hacer un gran esfuerzo para venir a las carreras, así que sería un sueño para mí”.

Cabe recordar que Franco nunca corrió en autos en la Argentina. Fue campeón nacional de karting en 2018, pero en monopostos se subió por primera vez a los 12 años a un Fórmula 4 Sudamericana en Uruguay y luego comenzó a correr en la Fórmula 4 Española. En agosto de 2024 participó de un evento comercial y giró con un Shelby Cobra por Palermo.

En cuanto a su participación en la temporada actual de F1, el pilarsen ya sumó cuatro carreras en tres Grandes Premios. Fue 14° en la cita principal de Australia, quedó también 14° en la Sprint de China, pero sumó puntos por primera vez desde que está en Alpine al llegar 10° al GP principal de Shanghai. Luego, el último fin de semana, se ubicó 16° en Suzuka por el Gran Premio de Japón.

Colapinto volverá a Argentina para presentarse ante los miles de fanáticos locales

El piloto anunció su presentación en Argentina

Colapinto publicó una serie de imágenes en su cuenta de Instagram junto a un cálido mensaje