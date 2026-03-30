El fuerte mensaje de Ancelotti de cara al Mundial que abrió el debate en Brasil

El entrenador italiano en conferencia de prensa compartió una frase convincente

La selección de Brasil encara la recta final hacia la Copa del Mundo 2026 con Carlo Ancelotti al mando, quien sostiene que la clave del triunfo no reside en el lucimiento individual, sino en la fortaleza colectiva del Scratch. El técnico italiano recalcó su convicción con una frase que se viralizó rápidamente: “El Mundial lo gana quien recibe menos goles, no el que anota más”.

La postura del entrenador quedó clara en la conferencia de prensa previa al amistoso frente a Croacia en Orlando. Cuestionado sobre el llamado “jogo bonito”, Ancelotti fue enfático: “La historia es clara: Brasil tiene que tener talento (arriba) y defender bien, no hay otra vía”, recalcó el técnico.

Carlo Ancelotti dejó clara su filosofía antes del Mundial 2026 (Winslow Townson-Imagn Images)

Ancelotti fue firme en cuanto a la importancia del rendimiento colectivo. “No me gusta que me llamen defensivista, pero el trabajo defensivo es muy importante para un equipo”, explicó el técnico ante la prensa. El dato revelador de su gestión es que, desde su llegada, Brasil suma cuatro victorias, dos empates y tres derrotas, lo que refuerza la necesidad de ajustar detalles antes del debut mundialista.

Hasta ahora, la preparación del equipo se centró en consolidar la lista definitiva de 26 convocados. “Tengo la alineación bastante definida para el primer partido y también la lista final”, confirmó el entrenador al ser consultado sobre el enfrentamiento inaugural contra Marruecos. Según Ancelotti, la confianza interna es total: tanto el cuerpo técnico como la Confederación Brasileña de Fútbol consideran que “están en el camino correcto”.

La selección brasileña cayó ante Francia en el primer amistoso por fecha FIFA (Winslow Townson-Imagn Images)

El primer nombre confirmado por Ancelotti para la lista mundialista fue el de Danilo. El defensor, quien tuvo un papel decisivo en la última Copa Libertadores, se consolidó para el entrenador como un jugador “muy importante dentro y fuera del campo”. El técnico subrayó: “Me gusta, tiene carácter, personalidad, y puede jugar en todas las posiciones de atrás. Estará entre los nueve defensas”.

La afición brasileña expresó distintas posturas en torno a la figura de Danilo, que jugará su tercer Mundial consecutivo. “De eso se trata precisamente, Ancelotti no practica un fútbol vistoso pero gana”, opinó un hincha en X tras la repercusión de las palabras del ex Real Madrid. Otro señaló que “Brasil necesita urgentemente un mediocampista creador de juego”. Entre los comentarios, destacaron sobre el defensor de Flamengo: “La gente no entiende que Danilo juega en todas las posiciones defensivas, y tener a un jugador así en el equipo es importante”.

La juventud también tiene espacio en la visión de futuro de la selección. Endrick y Rayan aparecen como apuestas firmes. Ancelotti profundizó sobre su relación con el futbolista del Olympique de Lyon: “Lo conocía como atacante central, y ahora juega más a un lado, haciéndolo bien también ahí, una posición que requiere más trabajo defensivo, pero con la edad que tiene lo puede hacer. Estamos mirando su evolución, que es muy buena”.

Raphinha no disputará el amistoso frente a Croacia debido a una lesión que sufrió en el muslo derecho (EFE/ADAM RICHINS)

En el ataque, el director técnico confía en el rendimiento de Raphinha y Vinicius: “Contamos con dos de los mejores del mundo”, reconoció el italiano. Para Ancelotti, la receta del éxito brasileño se apoya en las experiencias propias de la Verdeamarela. Recordó que “los últimos dos Mundiales que Brasil ganó lo hizo conectando talento y defensa. Con Felipao (Scolari) y sus tres centrales en 2002 por ejemplo, y en 1994 (Carlos Alberto) Parreira colocó dos líneas de cuatro para aprovechar a Romario en punta”.

Además, el entrenador pidió “calma y tranquilidad” ante las dudas surgidas tras la derrota en el amistoso contra Francia. También en su análisis habló de Luka Modric y Ancelotti no escatimó elogios: “Es único, en el mercado mundial no hay otro como él”. Además, agregó: “Uno de los mejores jugadores que entrené, un profesional espectacular”.

El próximo amistoso de Brasil será ante Croacia este martes en el Camping World Stadium de Florida, Estados Unidos. Sin la presencia de Raphinha luego de la lesión que sufrió en el muslo derecho que lo alejará de las canchas por al menos cinco semanas, motivo por el cual inició un tratamiento con el propósito de llegar de manera óptima a los compromisos con el Barcelona y al Mundial 2026.