Deportes

El fuerte mensaje de Ancelotti de cara al Mundial que abrió el debate en Brasil

El técnico italiano analizó a la Verdeamarela, que disputará un nuevo amistoso ante Croacia. “El Mundial lo gana quien recibe menos goles, no el que anota más”, bajó línea el italiano

Guardar
El entrenador italiano en conferencia de prensa compartió una frase convincente

La selección de Brasil encara la recta final hacia la Copa del Mundo 2026 con Carlo Ancelotti al mando, quien sostiene que la clave del triunfo no reside en el lucimiento individual, sino en la fortaleza colectiva del Scratch. El técnico italiano recalcó su convicción con una frase que se viralizó rápidamente: “El Mundial lo gana quien recibe menos goles, no el que anota más”.

La postura del entrenador quedó clara en la conferencia de prensa previa al amistoso frente a Croacia en Orlando. Cuestionado sobre el llamado “jogo bonito”, Ancelotti fue enfático: “La historia es clara: Brasil tiene que tener talento (arriba) y defender bien, no hay otra vía”, recalcó el técnico.

Carlo Ancelotti dejó clara su filosofía antes del Mundial 2026 (Winslow Townson-Imagn Images)
Carlo Ancelotti dejó clara su filosofía antes del Mundial 2026 (Winslow Townson-Imagn Images)

Ancelotti fue firme en cuanto a la importancia del rendimiento colectivo. “No me gusta que me llamen defensivista, pero el trabajo defensivo es muy importante para un equipo”, explicó el técnico ante la prensa. El dato revelador de su gestión es que, desde su llegada, Brasil suma cuatro victorias, dos empates y tres derrotas, lo que refuerza la necesidad de ajustar detalles antes del debut mundialista.

Hasta ahora, la preparación del equipo se centró en consolidar la lista definitiva de 26 convocados. “Tengo la alineación bastante definida para el primer partido y también la lista final”, confirmó el entrenador al ser consultado sobre el enfrentamiento inaugural contra Marruecos. Según Ancelotti, la confianza interna es total: tanto el cuerpo técnico como la Confederación Brasileña de Fútbol consideran que “están en el camino correcto”.

La selección brasileña cayó ante Francia en el primer amistoso por fecha FIFA (Winslow Townson-Imagn Images)
La selección brasileña cayó ante Francia en el primer amistoso por fecha FIFA (Winslow Townson-Imagn Images)

El primer nombre confirmado por Ancelotti para la lista mundialista fue el de Danilo. El defensor, quien tuvo un papel decisivo en la última Copa Libertadores, se consolidó para el entrenador como un jugador “muy importante dentro y fuera del campo”. El técnico subrayó: “Me gusta, tiene carácter, personalidad, y puede jugar en todas las posiciones de atrás. Estará entre los nueve defensas”.

La afición brasileña expresó distintas posturas en torno a la figura de Danilo, que jugará su tercer Mundial consecutivo. “De eso se trata precisamente, Ancelotti no practica un fútbol vistoso pero gana”, opinó un hincha en X tras la repercusión de las palabras del ex Real Madrid. Otro señaló que “Brasil necesita urgentemente un mediocampista creador de juego”. Entre los comentarios, destacaron sobre el defensor de Flamengo: “La gente no entiende que Danilo juega en todas las posiciones defensivas, y tener a un jugador así en el equipo es importante”.

La juventud también tiene espacio en la visión de futuro de la selección. Endrick y Rayan aparecen como apuestas firmes. Ancelotti profundizó sobre su relación con el futbolista del Olympique de Lyon: “Lo conocía como atacante central, y ahora juega más a un lado, haciéndolo bien también ahí, una posición que requiere más trabajo defensivo, pero con la edad que tiene lo puede hacer. Estamos mirando su evolución, que es muy buena”.

Raphinha no disputará el amistoso frente a Croacia debido a una lesión que sufrió en el muslo derecho (EFE/ADAM RICHINS)
Raphinha no disputará el amistoso frente a Croacia debido a una lesión que sufrió en el muslo derecho (EFE/ADAM RICHINS)

En el ataque, el director técnico confía en el rendimiento de Raphinha y Vinicius: “Contamos con dos de los mejores del mundo”, reconoció el italiano. Para Ancelotti, la receta del éxito brasileño se apoya en las experiencias propias de la Verdeamarela. Recordó que “los últimos dos Mundiales que Brasil ganó lo hizo conectando talento y defensa. Con Felipao (Scolari) y sus tres centrales en 2002 por ejemplo, y en 1994 (Carlos Alberto) Parreira colocó dos líneas de cuatro para aprovechar a Romario en punta”.

Además, el entrenador pidió “calma y tranquilidad” ante las dudas surgidas tras la derrota en el amistoso contra Francia. También en su análisis habló de Luka Modric y Ancelotti no escatimó elogios: “Es único, en el mercado mundial no hay otro como él”. Además, agregó: “Uno de los mejores jugadores que entrené, un profesional espectacular”.

El próximo amistoso de Brasil será ante Croacia este martes en el Camping World Stadium de Florida, Estados Unidos. Sin la presencia de Raphinha luego de la lesión que sufrió en el muslo derecho que lo alejará de las canchas por al menos cinco semanas, motivo por el cual inició un tratamiento con el propósito de llegar de manera óptima a los compromisos con el Barcelona y al Mundial 2026.

Temas Relacionados

Carlo Ancelottiselección de BrasilMundial 2026Deportes-Argentina

Últimas Noticias

Fue campeón del mundo en Brasil 2014 y puede terminar en prisión

Jerome Boateng fue detenido por manejar sin licencia y sus antecedentes lo pueden dejar tras las rejas

Fue campeón del mundo en Brasil 2014 y puede terminar en prisión

Uniforme militar, celular y bandera italiana: el escándalo por espionaje que se desató antes del repechaje mundialista entre Bosnia e Italia

La aparición de un supuesto agente italiano en un entrenamiento de Bosnia genera inquietud en la antesala del partido que definirá el pase al Mundial 2026

Uniforme militar, celular y bandera italiana: el escándalo por espionaje que se desató antes del repechaje mundialista entre Bosnia e Italia

Histórico: Argentina alcanza los 450 títulos en el circuito ATP Challenger Tour

Con la consagración de Román Burruchaga en San Pablo, el tenis nacional sumó una nueva marca que refleja su tradición y vigencia en la segunda categoría del tour

Histórico: Argentina alcanza los 450 títulos en el circuito ATP Challenger Tour

El concluyente informe que defendió a Colapinto por el accidente de Bearman en Japón: “Es quien durmió mejor anoche”

El argentino participó de manera involuntaria en el impactante golpe del británico de Haas en Suzuka que encendió las alarmas en la Fórmula 1

El concluyente informe que defendió a Colapinto por el accidente de Bearman en Japón: “Es quien durmió mejor anoche”

Con Messi de titular y una duda en ataque: la posible formación de la selección argentina para el amistoso ante Zambia

El entrenador confirmó que el astro rosarino jugará de arranque y que la alineación la conformarán los jugadores habitualmente titulares

Con Messi de titular y una duda en ataque: la posible formación de la selección argentina para el amistoso ante Zambia
DEPORTES
Fue campeón del mundo en Brasil 2014 y puede terminar en prisión

Fue campeón del mundo en Brasil 2014 y puede terminar en prisión

Uniforme militar, celular y bandera italiana: el escándalo por espionaje que se desató antes del repechaje mundialista entre Bosnia e Italia

Histórico: Argentina alcanza los 450 títulos en el circuito ATP Challenger Tour

El concluyente informe que defendió a Colapinto por el accidente de Bearman en Japón: “Es quien durmió mejor anoche”

Con Messi de titular y una duda en ataque: la posible formación de la selección argentina para el amistoso ante Zambia

TELESHOW
La decisión de Juli Poggio: “La gente me juzga por no querer ser madre”

La decisión de Juli Poggio: “La gente me juzga por no querer ser madre”

Isabel Macedo celebró las primeras dos semanas de Molly con fotos llenas de amor y diversión

Así se preparan Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe para interpretar una historia de amor prohibido en teatro

Tamara Paganini, la exparticipante de Gran Hermano 1 que no quería ser famosa y quedó en la historia del reality

La China Suárez y Mauro Icardi regresaron a Turquía en medio de una polémica noche en Buenos Aires

INFOBAE AMÉRICA

Panamá coordina acción regional para enfrentar enfermedades en población migrante

Panamá coordina acción regional para enfrentar enfermedades en población migrante

El Parlamento de Israel aprobó la pena de muerte para condenados por terrorismo

Detienen en Panamá a fugitivo francés incluido entre los más buscados de Europa

Panamá entra al segundo trimestre con lluvias irregulares y calor elevado

Estados Unidos dijo que la reapertura de su embajada en Caracas es solo el primer paso del plan de Trump