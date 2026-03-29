El pedido de la agencia que representa a Colapinto ante el acoso en redes que sufrió por el accidente de Bearman en Japón

Oliver Bearman, piloto británico de Haas, sufrió un accidente de 50G durante la vuelta 22 del Gran Premio de Japón de Fórmula 1, cuando intentaba superar a Franco Colapinto en la curva 13 de Suzuka. Bearman perdió el control de su auto tras usar el modo Overtake para adelantar al argentino, se despistó por la izquierda y colisionó contra las barreras de contención, quedando fuera de la tercera fecha del calendario.

Debido al choque, dos asistentes debieron colaborar para que Bearman abandonara el monoplaza. Tras ser atendido en el centro médico, la escudería Haas confirmó en un comunicado difundido en redes sociales: “Ollie se encuentra bien y no sufrió fracturas en su accidente”. Las radiografías descartaron lesiones óseas, aunque se detectó una contusión en la rodilla derecha del piloto de 20 años, quien el 8 de mayo cumplirá 21.

El jefe de equipo Ayao Komatsu detalló a la televisora británica: “Tuvo que tomar acción evasiva y se fue por el pasto antes del choque. Fue impresionante”. Según la escudería citada por Sky Sports F1, la magnitud del impacto alcanzó los 50G.

El choque se dio con gran diferencia de velocidad entre los contendientes, dado que el argentino se encontraba en fase de recarga de batería, uno de los puntos que más polémica genera en el flamante reglamento.

“Colapinto siempre estaba haciendo algo consistente, no es culpa suya en absoluto. No, no se movió. Por lo que vi, no hizo nada diferente. En la vuelta anterior, su velocidad era exactamente la misma, así que sabíamos con qué estábamos lidiando. Es solo que nosotros estábamos desplegando más energía ahí, así que incluso con vueltas normales, teníamos una ventaja de 20 km/h. Por eso quiso ir por ahí. Luego, Ollie usó el botón de impulso, pero eso significó que la diferencia de velocidad allí era de 50 km/h”, detalló el citado Komatsu los pormenores de la secuencia, por la que el bonaerense no resultó sancionado.

El posteo de Bullet Sports Management por el "hate" a Colapinto

“Para ser sincero, fue muy extraño; me sentía un poco indefenso. La diferencia de velocidad es enorme. Es casi como si estuvieras en una vuelta de salida y otro tipo en una vuelta de empuje. Es realmente extraño. Es una curva que estamos tomando a fondo y es más de 50 km/h más rápido que yo”, analizó el argentino.

No obstante, fueron varios los pilotos que reclamaron por las consecuencias de la escena y pidieron cambios en las reglas de la F1. “Ese es el problema cuando solo escuchas a los equipos, que piensan que la carrera está bien porque tal vez se divierten viéndola por televisión. Desde el punto de vista del piloto, cuando compites contra otro y te das cuenta de que puede haber una diferencia de velocidad de 50 km/h, eso en realidad no es competir”, protestó Carlos Sainz.

“Eso es lo que pasa con estas cosas: un piloto se queda completamente sin potencia, básicamente, y el otro usa el modo seta, y entonces la diferencia puede ser de 50 o 60 km/h. Es una diferencia enorme. Puede ser muy peligroso. Parece un movimiento al frenar, un movimiento en general, pero también ocurre cuando se produce una desaceleración brusca. Se puede producir un accidente grave”, añadió Max Verstappen.

Ante el clamor de los competidores, la FIA emitió un comunicado y prometió “una revisión estructurada tras la fase inicial de la temporada, para permitir la recopilación y el análisis de datos suficientes. Por lo tanto, se han programado varias reuniones en abril para evaluar el funcionamiento del nuevo reglamento y determinar si es necesario introducir alguna mejora”.

El accidente puso en el ojo de la tormenta a Colapinto, a pesar de no haber tenido incidencia. Tanto es así que Bullet Sports Management, la agencia que lo representa, compartió un mensaje en las redes sociales.

“Una carrera para olvidar. Franco tuvo mala suerte con el momento en que salió el coche de seguridad, lo que arruinó sus posibilidades de luchar por los puntos. Tampoco podemos ignorar el incidente que provocó el accidente de Ollie Bearman, en el que Franco no tuvo la culpa. Fue consecuencia de las nuevas normas de gestión de energía, como confirmó el comunicado oficial de la FIA. A pesar de esto, Franco está recibiendo críticas y odio injustificados, así que mostrémosle todo el amor y el apoyo que se merece“, rubricó la empresa en su cuenta de X (antes Twitter).

Colapinto finalizó decimosexto en la carrera. Su compañero Pierre Gasly terminó séptimo, mientras que la victoria fue para Kimi Antonelli. Oscar Piastri (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari) completaron el podio.

La carrera del argentino

Previo al accidente, Bearman partía desde la posición 18 tras una clasificación adversa, pero llegaba a Japón ubicado quinto en el campeonato de pilotos, habiendo puntuado en todas las competencias previas, incluida la carrera Sprint del Gran Premio de China en Shanghai.

Debido a la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita por la guerra en Medio Oriente, la próxima cita de la Fórmula 1 será en Miami, del 1 al 3 de mayo en Estados Unidos.

Antes, Colapinto podría recibir un baño de cariño del público argentino, si se confirma la exhibición con un auto de Alpine en la Ciudad de Buenos Aires. Jamie Campbell-Walter, su representante junto a María Catarineu, encendió la expectativa con un posteo tras el GP de Japón.

“Esperando a que nuestro chico aquí en Japón salga del área de prensa. Día difícil hoy, muy mala suerte con el coche de seguridad saliendo justo cuando lo hizo. ¿Miami es el próximo destino o es...?“, rubricó, junto al emoji de un guiño.