La inesperada crítica de un campeón de la Fórmula 1 a Colapinto por el accidente de Bearman

Un violento accidente quedó en el centro de la escena en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1, que ganó el italiano Kimi Antonelli. En la vuelta 22 en Suzuka, Oliver Bearman, piloto de Haas, perdió el control de su monoplaza en la curva 13 al intentar adelantar a Franco Colapinto, quien finalizó 16°. El impacto contra las barreras alcanzó una fuerza de 50G y obligó a la inmediata intervención de los asistentes médicos, aunque la escudería confirmó después que Bearman no sufrió fracturas.

El argentino no tuvo responsabilidad, al punto que no fue sancionado por la FIA y hasta la escudería Haas lo exoneró. No obstante, una figura histórica de la Máxima como Jacques Villeneuve lo criticó por lo sucedido.

El parte médico de la escudería Haas, difundido a través de las redes sociales, detalló que Bearman, de 20 años, resultó con solo una contusión en la rodilla derecha. Las radiografías practicadas tras el incidente descartaron cualquier lesión ósea. Estos datos fueron confirmados luego del espectacular despiste, que se produjo cuando Bearman circulaba a más de 50 km/h de diferencia respecto de Colapinto, quien se encontraba en fase de recarga de batería, una situación permitida por la normativa actual y que genera notable controversia.

La secuencia, abordada en detalle por el jefe de equipo de Haas, Ayao Komatsu, a la televisora británica Sky Sports F1, evidenció la peligrosidad del nuevo reglamento energético. Komatsu puntualizó que Colapinto “no hizo nada diferente. En la vuelta anterior, su velocidad era exactamente la misma. Nosotros estábamos desplegando más energía allí, así que teníamos una ventaja de 20 km/h. Luego Ollie usó el botón de impulso, y eso significó que la diferencia de velocidad era de 50 km/h”.

A pesar de la confirmación oficial sobre la inocencia del bonaerense, la agencia que representa a Colapinto emitió un comunicado urgente pidiendo frenar el hostigamiento y las acusaciones en redes sociales, aludiendo a la compleja realidad reglamentaria que vive la categoría.

La reacción del ambiente automovilístico no tardó en llegar. Compañeros como Carlos Sainz y Max Verstappen alzaron la voz contra las consecuencias de las nuevas disposiciones técnicas. Sainz cuestionó el criterio de competencia con una diferencia de velocidad tan drástica: “Cuando compites contra otro y te das cuenta de que puede haber una diferencia de velocidad de 50 km/h, eso en realidad no es competir”. Verstappen añadió que “puede ser muy peligroso. Parece un movimiento al frenar, pero también ocurre cuando se produce una desaceleración brusca. Se puede producir un accidente grave”.

Frente a estas críticas, la FIA comunicó oficialmente: “Se ha programado una revisión estructurada tras la fase inicial de la temporada, para permitir la recopilación y el análisis de datos suficientes. Varias reuniones tendrán lugar en abril para evaluar el funcionamiento del nuevo reglamento y determinar si es necesario introducir alguna mejora”.

En ese contexto en el que el mundo de la Fórmula 1 exoneró al argentino, el ex piloto Jacques Villeneuve apuntó contra él al analizar la maniobra para F1 TV.

Villeneuve, campeón de la F1 en 1997, y Colapinto (EFE/ EPA/DAVID EBENER/Archivo)

“Me sorprendió que no se hiciera nada con Colapinto, porque esto es lo que no quieres ver: un pequeño movimiento justo al aproximarte a la curva en un lugar tan peligroso, donde en realidad, supongo, está regenerando energía”, subrayó el campeón de la Máxima en 1997.

“Ahora hemos visto el peligro de esta nueva reglamentación. La diferencia de velocidad con algunos movimientos puede ser muy peligrosa y no había nada que Ollie pudiera hacer. Y no entiendo qué estaba pensando Colapinto moviéndose a una velocidad tan baja en un lugar tan peligroso”, añadió quien corrió 165 Grandes Premios.

Los fanáticos de Bearman acosaron a Colapinto en las redes, lo que provocó que Bullet Sports Management, la agencia que representa al bonaerense, se expresara en X (antes Twitter). “Una carrera para olvidar. Franco tuvo mala suerte con el momento en que salió el coche de seguridad, lo que arruinó sus posibilidades de luchar por los puntos. Tampoco podemos ignorar el incidente que provocó el accidente de Ollie Bearman, en el que Franco no tuvo la culpa. Fue consecuencia de las nuevas normas de gestión de energía, como confirmó el comunicado oficial de la FIA. A pesar de esto, Franco está recibiendo críticas y odio injustificados, así que mostrémosle todo el amor y el apoyo que se merece“, rubricó.

“Chicos, no se preocupen. Franco está en buenas manos y cuenta con todo el apoyo que necesita. Es más fuerte de lo que creen, y los comentarios negativos o los insultos no le afectarán. No malgasten su energía en los que lo critican. Mejor apoyen a Franco. Está rodeado de la gente adecuada que se asegura que se sienta seguro y feliz, así que pueden estar tranquilos”, concluyó la empresa que comandan Jamie Campbell-Walter y María Catarineu.