El lamento de Colapinto tras el GP de Japón y la frase sobre la exhibición con un Alpine de F1 en Argentina: “Creo que va a ser en casa”

*Su frase sobre la posible exhibición en Argentina

Franco Colapinto terminó 16° en su primera participación en el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1. La actuación del argentino en Suzuka se vio comprometida por un Safety Car que le impidió pelear por los puntos. Su compañero de Alpine Pierre Gasly logró cosechar un importante resultado al finalizar séptimo en la carrera que ganó el italiano de Mercedes Andrea Kimi Antonelli.

Una vez finalizada la actividad en pista, el joven de 22 años habló con los medios respecto a desempeño y se lamentó por la salida del auto de seguridad. “Hice una muy buena largada, avancé, pasé a Gabi (Bortoleto) y un par. Luchamos fuerte. Después me quedé trabado atrás de Lawson. Iba más rápido, él venía patinando por todos lados. Empecé a ahorrar gomas, pero no pude hacer mucho. Entré para hacer el undercut y salió el Safety Car y él después terminó noveno. Viendo cómo terminó él y el ritmo que teníamos nosotros, que era mejor que el suyo, es una pena. Estábamos para pelearle los puntos. Creo que, en general, fue otra carrera que nos comprometió mucho el Safety Car”, analizó el pilarense con ESPN.

Colapinto también lanzó un sugestivo mensaje respecto a una posible exhibición en Buenos Aires. Cuando el periodista Juan Fossaroli le preguntó “¿Cuál va a ser tu última vuelta?”, el argentino respondió con su personalidad característica: “¿Mi última vuelta? La próxima... la próxima yo creo que va a ser en casa, pa. Vamos a ver, ojalá”. Según pudo averiguar Infobae, la chance es concreta y las negociaciones comenzaron hace varios meses. El domingo 19 o el 26 de abril son los posibles días para que se desarrolle el evento.

Por su parte, Colapinto bromeó sobre su pelea en pista con Carlos Sainz de Williams, algo que se repitió en las tres carreras de la temporada. “Estoy cansado de ver al Williams de atrás. Encima contra mi ingeniero de 2024, una bronca. Tengo ganas de ganarle. Hicieron un buen trabajo porque tienen un auto que no va muy rápido y les sacaron mucho potencial este fin de semana. Yo les tengo cariño a los de Williams, no está bueno vernos pelear atrás. Es parte de una carrera complicada”.

*Su análisis sobre la carrera

Además de hablar sobre una hipotética visita al país, Colapinto destacó que intentará aprovechar el tiempo libre en la Fórmula 1: “Ahora hay que enfocarse en la próxima. Por suerte hay un brake para entender algunas cosas y mejorar en lo que pensamos que nos falta. Hay muchas áreas por entender porque nos está costando y porque hay una diferencia grande con Pierre en algunos momentos del fin de semana”.

“Fue una carrera dura, muy larga. Atrás de Lawson toda la carrera, después cuando salió el Safety Car perdimos cinco puestos más. Quedé atrás de Carlos y no lo pude pasar, hicieron un buen trabajo con el Williams que no está yendo tan rápido. Fue un día complicado, largo. Acá es muy difícil seguir de cerca a los demás con tanto downforce que vas perdiendo”, agregó posteriormente el argentino.

Colapinto también se refirió a las largadas de las carreras, uno de los puntos más fuertes que tiene y se destacó en la presente temporada. “Las largadas son un poco peligrosas, pero son divertidas. Cuando salen bien, mejoras, vas para adelante y ganas un par de puestos. Hay muchos procedimientos. Pero, por otro lado, hay un poco más de formas de pasar y ganar puestos si lo haces bien”, comentó.

El argentino de Alpine puntualizó en el accidente de Oliver Bearman en el que quedó involucrado de manera indirecta. “Para ser sincero, fue muy extraño; me sentía un poco indefenso. La diferencia de velocidad es enorme. Es casi como si estuvieras en una vuelta de salida y otro tipo en una vuelta de empuje. Es realmente extraño. Es una curva que estamos tomando a fondo y es más de 50 km/h más rápido que yo”, analizó.

En esta misma línea, sumó: “Creo que la cosa se complica mucho cuando las rectas no son rectas y hay una curva, porque no estamos en línea recta, sino que estamos girando. Y cuando me miré en el espejo, estaba dando vueltas en el pasto. Pero incluso girando, me adelantó, así que imagínense la diferencia de velocidad. En algún momento se vuelve realmente peligroso. Me alegra que esté bien. Creo que la diferencia de velocidad se debe a muchos factores, pero el principal es que un coche va 50 km/h más o menos que el otro, y ahí es cuando se vuelve peligroso”.

*El compacto del Gran Premio de Japón de la Fórmula 1

Al igual que en las carreras anteriores, Colapinto tuvo una gran largada: se lanzó por el exterior de la pista y ganó una posición. El argentino mostró un gran ritmo en el inicio y adelantó a Gabriel Bortoleto de Audi en la recta principal. Después de rodar varias vueltas atrás del Racing Bulls de Liam Lawson, ingresó a boxes en el giro 18. Sin embargo, la estrategia de Alpine se esfumó cuando Oliver Bearman protagonizó un brutal accidente con su Haas en la curva 13 luego de intentar superar al pilarense.

Tras perder múltiples posiciones por la aparición del auto de seguridad, Franco quedó estancado en la 16° posición por detrás del Williams de Carlos Sainz. El joven de 22 años presionó al español en el último tramo de la carrera, pero no logró superarlo.

La Fórmula 1 tendrá un largo parón: no tendrá actividad a lo largo de todo el mes de abril por la cancelación de las carreras en Baréin y Arabia Saudita por el conflicto bélico en Medio Oriente. La siguiente fecha de la Máxima será el Gran Premio de Miami, que se desarrollará del 1 al 3 de mayo.

*Así fue la carrera de Colapinto en Japón