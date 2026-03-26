Así se jugarán las finales del Repechaje al Mundial 2026: todos los goles de la jornada

Italia le ganó a Irlanda del Norte (REUTERS/Matteo Ciambelli)

Las semifinales de los repechajes para la Copa Mundial 2026 se disputaron este jueves con una agenda que incluyó partidos de alta tensión. De este modo, ocho llaves correspondientes a la UEFA definieron qué selecciones avanzaron a las finales de la repesca ecuménica. En el cierre de la jornada, tendrán lugar los partidos del playoff internacional.

El primer encuentro se jugó en el Besiktas Park de Estambul, donde Turquía recibió a Rumania. El vencedor fue el local, que se aseguró un lugar en la final frente a Kosovo, que se midió con Eslovaquia, en un duelo disputado en el Tehelné pole de Bratislava. Esta llave determinará al último integrante del Grupo D del Mundial, que ya cuenta con Paraguay, Estados Unidos y Australia.

En otro punto del continente, Italia le ganó 2-0 a Irlanda del Norte en el New Balance Arena de Bérgamo, mientras que Gales no pudo con Bosnia y Herzegovina en el Cardiff City Stadium. Estos partidos definieron los finalistas para decidir el último clasificado al Grupo B, integrado por Canadá, Qatar y Suiza.

Bosnia y Herzegovina dio el golpe y le ganó a Gales (Reuters/Peter Cziborra)

La jornada también incluyó la victoria de República Checa por penales ante Irlanda (tras igualar 2-2) en el Fortuna Arena de Praga y la de Dinamarca 4-0 a Macedonia del Norte en el Parken Stadium de Copenhague. Ambos partidos sirvieron para ordenar la final que otorgará el pase al Grupo A, donde esperan México, Sudáfrica y Corea del Sur.

Por su parte, Ucrania y Suecia se enfrentaron en el Estadi Ciutat de València y el elenco sueco (venció 3-1) accedió a la final contra Polonia, que le ganó a Albania (2-1) en un duelo que tuvo lugar en el Stadion Narodowy de Varsovia. El equipo que triunfe en esa llave sumó su nombre al Grupo F, junto a Países Bajos, Japón y Túnez.

Además de las eliminatorias europeas, las semifinales del playoff internacional tendrán lugar en el final de la jornada. Bolivia se mide con Surinam en el Estadio Monterrey de México, con Irak esperando en la final de esa llave. El ganador de este cuadro accederá al Grupo I, donde aguardan Francia, Senegal y Noruega.

En el otro cruce internacional, Jamaica se enfrentará a Nueva Caledonia en el Estadio Chivas de Guadalajara, México. República Democrática del Congo aguarda al vencedor para disputar el boleto al Grupo K, conformado por Colombia, Portugal y Uzbekistán.

LOS RESULTADOS DE LAS SEMIFINALES DEL REPECHAJE

Turquía 1-0 Rumania (Estambul, Turquía)

Eslovaquia 3-4 Kosovo (Bratislava, Eslovaquia)

Gales 1(2)-1(4) Bosnia y Herzegovina (Cardiff, Gales)

Italia 2-0 Irlanda del Norte (Bérgamo, Italia)

Ucrania 1-3 Suecia (Valencia, España)

Polonia 2-1 Albania (Varsovia , Polonia)

República Checa 2(4)-2(3) Irlanda (Praga, República Checa)

Dinamarca 4-0 Macedonia del Norte (Copenhague, Dinamarca)

Bolivia vs. Surinam (Monterrey, México)

Viernes 27 de marzo

00.00: Nueva Caledonia vs. Jamaica (Guadalajara, México)

LA AGENDA DE LAS FINALES DEL REPECHAJE PARA EL MUNDIAL 2026

Martes 31 de marzo

• Grupo A del Mundial: República Checa vs. Dinamarca

• Grupo B del Mundial: Bosnia y Herzegovina vs. Italia

• Grupo D del Mundial: Kosovo vs. Turquía

• Grupo F del Mundial: Suecia vs. Polonia

• Grupo I del Mundial: el ganador de Irak vs. Bolivia/Surinam (Monterrey)

• Grupo K del Mundial: el ganador de Congo vs. Nueva Caledonia/Jamaica (Guadalajara)

LOS GRUPOS DEL MUNDIAL 2026

Los grupos del Mundial a la espera de los Repechajes (Crédito: Infobae)

DÍAS Y HORARIOS DE TODOS LOS PARTIDOS DE FASE DE GRUPOS DEL MUNDIAL 2026