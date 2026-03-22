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A cuánto quedó Messi de convertirse en el futbolista con más goles de tiro libre: la pelea de los 1000 gritos con Cristiano Ronaldo

El argentino anotó un gol de balón parado en el triunfo del Inter Miami ante New York City por la MLS

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El astro argentino marcó de pelota parada el empate

Lionel Messi fue el MVP del triunfo del Inter Miami por 3 a 2 ante el New York City por la MLS. El argentino, de 38 años, anotó de tiro libre uno de los tantos de las Garzas (Gonzalo Luján y Micael firmaron las otras conquistas).

El grito del delantero ex Barcelona y PSG fue de tiro libre, a los 60 minutos de acción. La Pulga ubicó la pelota a más de 30 metros de distancia de la valla, lo que hacía suponer que iba a lanzar el centro. Sin embargo, el conjunto neoyorquino puso solo dos hombres en la barrera. El capitán rosa remató al arco, el balón rozó en un rival y descolocó al arquero Matt Freese. Fue el 2-2 parcial.

Fue la conquista N° 71 de tiro libre en la carrera de Messi, lo que lo dejó al acecho de la chance de convertirse en el futbolista con más goles en la historia por esa vía.

La lista de los futbolistas con mayor cantidad de goles de tiro libre en la historia

El líder del listado es el brasileño Marcelino Carioca, con 78, por lo que el campeón del mundo con Argentina está a apenas siete de alcanzarlo. Lo siguen Roberto Dinamite (75) y Juninho Pernambucano (72). Y ahí surge el argentino.

1. Marcelinho Carioca (Brasil) - 78 goles

2. Roberto Dinamite (Brasil) - 75 goles

3. Juninho Pernambucano (Brasil) - 72 goles

4. Lionel Messi (Argentina) - 71 goles

5. Marcos Assunção (Brasil) - 69 goles

6. Zico (Brasil) - 68 goles

7. Siniša Mihajlović (Serbia) - 67 goles

8. Pierre van Hooijdonk (Países Bajos) - 65 goles

9. Cristiano Ronaldo (Portugal) - 63 goles

10. Diego Maradona (Argentina) - 61 goles

La pelea de los 1000 goles con Cristiano Ronaldo

Messi aprovechó la inactividad por lesión de Cristiano Ronaldo para acercarse en la lucha por llegar a los 1000 goles oficiales. Con su grito en Nueva York, el rosarino acumula 901 en 1.143 partidos, mientras que el portugués ostenta 965 goles en 1.306 partidos. CR7 firmó su último tanto el 25 de febrero con Al-Nassr contra Al Najma, en la Saudi Pro League.

El astro argentino estuvo al borde de marcar en varias situacioens en el primer tiempo

La Pulga puede arrimarse todavía más en la ventana internacional con la selección argentina, para la cual fue citado por el entrenador Lionel Scaloni. La Albiceleste jugará ante Mauritania (el 27) y Zambia (el 31) en La Bombonera.

En la estadística internacional, Cristiano Ronaldo mantiene la ventaja en goles a nivel de selecciones, con 143 tantos, mientras que Lionel Messi registra 115. Ali Daei, de Irán, completa el podio con 109 goles. Por clubes, Messi ha anotado 672 goles y repartido 269 asistencias en 778 partidos con el Barcelona; 32 goles y 34 asistencias en 75 partidos con el París Saint-Germain; 82 goles y 43 asistencias en 94 partidos con el Inter Miami y 115 goles en 196 presentaciones con la selección argentina.

El argentino ostenta además el récord de títulos en la historia del fútbol, con un total de 48: 35 con el Barcelona, 3 con el PSG, 6 con la selección argentina y 3 con el Inter Miami. En la última temporada, Messi cerró con 46 goles, superando algunas de sus campañas en el Barcelona y ubicándose entre los máximos goleadores del mundo, junto a Kylian Mbappé (59 goles en 2025), Harry Kane (54) y Erling Haaland (51).

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