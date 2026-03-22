El Inter Miami de Lionel Messi enfrentará al New York City por la MLS: hora, TV y formaciones

New York City y el Inter Miami se medirán en el Yankee Stadium (Mandatory Credit: Jim Rassol-Imagn Images/File Photo)

El New York City y el Inter Miami protagonizarán uno de los duelos más esperados de la semana 5 de la Major League Soccer (MLS). El encuentro está programado para este domingo 22 de marzo a las 14:00, en el Yankee Stadium como escenario principal. La transmisión será a través de Apple TV+. El equipo de Lionel Messi buscará recomponerse de la eliminación de la Concachampions entre semana.

El equipo local se presentará ante su público tras conseguir una victoria contundente frente a Colorado Rapids. El resultado de 3-1 reflejó el buen momento que atraviesa el conjunto neoyorquino, que acumula dos triunfos y un empate en sus presentaciones más recientes. Además, la diferencia de goles resulta favorable: 11 anotaciones a favor y solo tres en contra en este tramo del torneo. El rendimiento en el Yankee Stadium es especialmente destacado, ya que el New York City mantiene su invicto como local en lo que va de la temporada.

El contexto del visitante es distinto. Inter Miami viene de igualar sin goles ante Charlotte FC en su último compromiso por la liga estadounidense. La trayectoria reciente muestra un camino irregular: el equipo sumó dos victorias, un empate y una derrota, con una producción ofensiva de seis goles y la misma cantidad recibida en su propio arco. El conjunto dirigido por Javier Mascherano se ubica actualmente en la quinta posición de la tabla con 7 unidades.

Rodrigo De Paul no formó parte de la convocatoria del Inter Miami para visitar al New York City por precaución: padece una contusión muscular en la pierna izquierda, la cual se produjo en el último partido contra Nashville.

Inter Miami viene de quedar eliminado de la Concachampions en los octavos de final (Mandatory Credit: Jim Rassol-Imagn Images)

Lionel Messi, por su parte, viene de alcanzar una marca histórica en la Concachampions. El astro argentino anotó su gol número 900, superó así el récord de Cristiano Ronaldo al convertirse en el jugador más joven y rápido en alcanzar esa cifra. Sin embargo, el tanto no fue suficiente para evitar la eliminación del equipo en octavos de final, ya que el empate 1-1 ante Nashville SC favoreció al conjunto de Tennessee por la regla del gol visitante. Pese a ese traspié internacional, Inter Miami mantiene la mira en la MLS, donde busca recortar la distancia con el líder. Una victoria en Nueva York podría significar un impulso importante para el resto de la temporada.

La campaña actual del New York City FC lo colocó en la cima de la clasificación con una cosecha de 10 puntos. El equipo supo sacar provecho de su localía, con una defensa firme y una delantera efectiva. El invicto en el Yankee Stadium es uno de los puntos altos del plantel, que buscará extender su racha positiva este domingo. Un triunfo permitiría afianzarse en la punta y ampliar la diferencia con uno de sus perseguidores directos. El equipo de Florida, que cuenta con la figura de Lionel Messi, mostró altibajos en el inicio del torneo.

Posibles formaciones

New York City FC: Matt Freese; Tayvon Gray, Thiago Martins, Kai Trewin, Kevin O’Toole; Aiden O’Neill, Maxi Moralez, Keaton Parks; Agustín Ojeda, Ezequiel Fernández y Hannes Wolf. DT: Pascal Jansen.

Inter Miami: Dayne St. Clair; Facundo Mura, Gonzalo Luján, Micael, Noah Allen, Tadeo Allende, Yannick Bright, Telasco Segovia, Mateo Silvetti; Lionel Messi y Germán Berterame. DT: Javier Mascherano

Árbitro: Armando Villarreal

Hora: 14:00

Estadio: Yankee Stadium

TV: Apple TV+