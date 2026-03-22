El extraño gol de tiro libre de Lionel Messi para el Inter Miami y su show de tiros en el palo en el triunfo ante New York City

El astro argentino marcó de pelota parada el empate

Luego de la conquista de la Major League Soccer en 2025, el Inter Miami sufrió un golpe temprano en la nueva temporada: el miércoles quedó eliminado de la Concachampions a manos de Nashville por gol de visitante. Sin embargo, el calendario no le dio mucho margen al equipo rosa para lamentarse. Este domingo, le tocó visitar a New York City, y vivió una nueva montaña rusa de emociones para imponerse 3-2, con un gol del capitán Lionel Messi, que además protagonizó un show de remates en el palo o atajados por el arquero Matt Freese.

El delantero argentino, de 38 años, firmó la conquista N| 901 en su carrera a los 15 minutos del segundo tiempo, cuando se hizo cargo de un tiro libre a más de 30 metros de distancia de la valla, lo que hacía suponer que iba a lanzar el centro. Sin embargo, el conjunto neoyorquino puso solo dos hombres en la barrera y tentó al campeón del mundo...

La Pulga sacó un remate que rozó en la barrera, descolocó al guardameta y traspasó la línea de meta. Incluso, la narración de la MLS anunció “el centro” de Messi, lo que marca que sorprendió hasta al relator. Fue el 2-2 parcial de la visita.

El astro argentino estuvo al borde de marcar en varias situacioens en el primer tiempo

Muy activo desde el inicio, el ex atacante del Barcelona y el PSG generó una gran cantidad de oportunidades para anotar. Dos de ellas hicieron temblar el arco.

A los 30′, sacó un disparo de zurda algo volcado sobre la derecha y dio en el poste. El rebote no pudo ser capitalizado por sus compañeros. A los 41 buscó revancha: enganchó de derecha al centro y dibujó un zurdazo combado que hizo una parábola perfecta, pero terminó dando en el travesaño. Messi reaccionó con una media sonrisa, incrédulo por la falta de suerte hasta ese momento.

Es que, además, había intentado vulnerar a Freese con un par de remates bien direccionados y esquinados, pero el portero había ganado el duelo. Hasta el tiro libre en el que el azar le hizo el guiño esperado.

En el complemento pudo haber ampliado su cuenta personal. A los 72′, apiló rivales y sacó un tiro rasante, que rebotó en un adversario y se marchó junto al palo del arco de NYC. Y a los 83 otra vez hizo un eslalon a toda velocidad y, cuando se dispuso a terminar su acción, le salió una definición suave, que no le generó problemas a Freese.

Fue un encuentro con mucho protagonismo argentino. Gonzalo Luján, ex San Lorenzo, anotó uno de los goles del Inter Miami (el otro fue del brasileño Micael). Para el dueño de casa, firmaron conquistas Nicolás Fernández Mercau (otro ex Ciclón, que en Estados Unidos juega de mediapunta) y Agustín Ojeda (ex Racing), tras asistencia de Maxi Moralez.

Messi fue elegido MVP del encuentro y las Garzas escalaron a la tercera posición de la Conferencia Este con 10 puntos. En la cima se ubica el Nashville SC, con 13 unidades.

Inter Miami volverá a tener actividad una vez finalice la fecha FIFA: recibirá al Austin FC el sábado 4 de abril a partir de las 20:30, en la inauguración de su estadio, el Miami Freedom Park.