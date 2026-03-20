Se confirmó el calendario de Boca Juniors en la fase de grupos de la Copa Libertadores: cuándo y contra quién debutará

Boca Juniors ya conoce cómo será su calendario en la fase de grupos de la Copa Libertadores (REUTERS/Cesar Olmedo)

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 definió el camino de Boca Juniors tras dos años de ausencia. El equipo argentino debutará el martes 7 de abril ante Universidad Católica en Chile a las 21:30 (hora argentina). El cuadro dirigido por Claudio Úbeda tendrá un apretado calendario, ya que disputará la fase de grupos en un lapso de 51 días al mismo tiempo que encara la recta final del Torneo Apertura.

Boca deberá afrontar viajes a Brasil, Chile y Ecuador para medirse con Cruzeiro, Universidad Católica y Barcelona en el Grupo D. Según precisó la CONMEBOL, el club recibirá al club de Ecuador en La Bombonera el 14 de abril por la segunda fecha. Luego visitará sucesivamente al elenco de Brasil y al cuadro de Guayaquil, para después afrontar, también de manera consecutiva pero como local, sus compromisos ante el elenco de Belo Horizonte y el cuadro chileno, cerrando la fase de grupos el jueves 28 de mayo.

El reparto de sedes y horarios responde a la modalidad establecida por el sorteo, en la que los equipos del primer bombo —caso de Boca— disputarán los partidos según el esquema visitante, local, visitante, visitante, local y local. Esta secuencia fijada condiciona el calendario y los desplazamientos del equipo xeneize.

Vale recordar que los dos primeros de cada zona avanzarán a los octavos de final, mientras que el tercero de cada grupo continuará en dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana. El reglamento de la Libertadores tuvo una serie de modificaciones, principalmente en el criterio de desempate en la fase de grupos.

Boca Juniors debutará en la Copa Libertadores 2026 el 7 de abril en condición de visitante contra Universidad Católica (REUTERS/Cesar Olmedo)

“Nosotros siempre pensamos que vamos a llegar hasta el final, es la manera de pensar que tengo, de vivir. Cuando era futbolista tenía en la cabeza que teníamos que jugar los 14 partidos, hoy son 13 porque la final es única; y sigo pensando igual”, comentó Juan Román Riquelme, presidente de Boca, durante el sorteo de la Copa Libertadores.

El recorrido de Boca Juniors en la Copa Libertadores está acompañado por premios económicos incrementales. El club podría percibir USD 6 millones por participar en la fase de grupos y USD 1.584.000 adicionales por méritos deportivos. Si alcanza los octavos de final, el premio es de USD 2,5 millones, mientras que un pase a cuartos otorga USD 3,4 millones. Llegar a las semifinales suma USD 4,6 millones, el subcampeonato asegura USD 7 millones y el título entrega el mayor monto: USD 25 millones. El máximo posible por sumar todos los premios es de USD 43.048.000.

Superada la fase de grupos, el sorteo de los octavos de final se realizará el 3 de junio. Las llaves de eliminación directa comenzarán tras la Copa del Mundo, cuya disputa retrasará el inicio de los playoffs hasta el 12 de agosto. Los octavos tendrán partidos de ida y vuelta; los cuartos se jugarán durante la semana del 9 de septiembre y la del 16 de septiembre. Las semifinales están previstas para las semanas del 14 y del 21 de octubre. La final, que se disputará el 21 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, definirá al campeón.

El fixture de Boca Juniors en la Copa Libertadores

EL FIXTURE DE BOCA JUNIORS EN LA FASE DE GRUPOS DE LA COPA LIBERTADORES

Fecha 1 : martes 7 de abril a las 21.30 - Universidad Católica vs. Boca

Fecha 2 : martes 14 de abril a las 21.00 - Boca vs. Barcelona

Fecha 3 : martes 28 de abril a las 21.30 - Cruzeiro vs. Boca

Fecha 4 : martes 5 de mayo a las 21.00 - Barcelona vs. Boca

Fecha 5 : martes 19 de mayo a las 21.30 - Boca vs. Cruzeiro

Fecha 6: jueves 28 de mayo a las 21.30 - Boca vs. Universidad Católica

LOS GRUPOS DE LA COPA LIBERTADORES 2026

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