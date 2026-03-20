Los millonarios premios que entregarán la Copa Libertadores y la Sudamericana 2026

El monto total distribuido en la Libertadores 2026 supera los 221 millones de dólares (REUTERS/Cesar Olmedo)

Las competencias continentales de clubes en Sudamérica presentan una estructura de premios que transforma la temporada de cualquier institución. La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) reparte sumas millonarias en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026, consolidando el atractivo deportivo y financiero para los equipos que logran participar en estos torneos.

En la Copa Libertadores 2026, el recorrido económico comienza desde las fases preliminares. Un club que inicia su camino desde la primera ronda recibe 400.000 dólares por partido como local en Fase 1, 500.000 en Fase 2 y 1.000.000 en Fase 3. Ya en la fase de grupos, cada equipo recibirá un bono por “mérito deportivo” de USD 340.000 por cada triunfo.

El avance en el certamen eleva los ingresos de manera progresiva. Los octavos de final otorgan 1.250.000 dólares, los cuartos de final suman 1.700.000 y las semifinales aportan 2.300.000. El subcampeón se asegura 7 millones, mientras que el campeón de la Copa Libertadores recibe 25 millones de dólares. Sin embargo, un club que disputa todas las etapas desde la fase de grupos y consigue el título puede superar los 40 millones de dólares en premios acumulados.

Este impacto económico no se limita al trofeo. El equipo que conquista la Libertadores logra acceso a la Recopa Sudamericana, que entrega 1,8 millones de dólares, y a competencias globales como el Mundial de Clubes y la Intercontinental, donde los premios pueden ser aún mayores. Además, la clasificación automática a la siguiente edición de la Libertadores garantiza al menos otros 3 millones de dólares solo por disputar la fase de grupos.

Los millonarios premios que entragará la Copa Libertadores 2026

Fase 1: USD 400.000 por partido de local

Fase 2: USD 500.000

Fase 3: USD 600.000

Fase de grupos: USD 1.000.000

Mérito deportivo (por triunfo): USD 340.000

Octavos de final: USD 1.250.000

Cuartos de final: USD 1.700.000

Semifinales: USD 2.300.000

Subcampeón: USD 7.000.000

Campeón: USD 25.000.000

TOTAL: USD 221.500.000

La Copa Sudamericana repartirá alrededor de 84 millones en esta edición 2026 (EFE/Nathalia Aguilar/Archivo)

La Copa Sudamericana, aunque en una escala menor, ofrece cifras relevantes para los clubes participantes. Desde la fase previa, los premios oscilan entre 225.000 y 250.000 dólares, y la participación en la fase de grupos asegura 300.000 dólares, sin contar los USD 125.000 por cada triunfo. En las eliminatorias directas, los octavos de final reparten 600.000 dólares, los cuartos agregan 700.000 y las semifinales entregan USD 800.000. El subcampeón suma USD 2.500.000, mientras que el campeón obtiene 10 millones de dólares.

La brecha económica entre ambos torneos es notoria: el monto total distribuido en la Libertadores supera los 221 millones de dólares, mientras que la Sudamericana reparte poco más de 84 millones. Esta diferencia consolida a la Libertadores como la competencia más rentable del continente.

Estas sumas han convertido a los torneos internacionales en un motor económico determinante para el fútbol sudamericano. Para muchos clubes, avanzar de ronda no solo representa un logro deportivo, sino también un ingreso fundamental para sostener planteles, realizar inversiones y proyectar crecimiento institucional.

El sorteo de la fase de grupos, realizado en Asunción, marcó el inicio de una nueva edición en la que equipos de Argentina, Brasil y el resto del continente buscan no solo la gloria deportiva, sino también la posibilidad de mejorar sus finanzas. La estructura de premios de la CONMEBOL confirma que competir al máximo nivel regional puede redefinir la economía de cualquier institución participante.

Los millones en premios que entregará la Copa Sudamericana 2026

Primera fase - local: entre USD 225.000

Primera fase - visitante: entre USD 250.000

Fase de grupos: USD 300.000

Mérito deportivo (por triunfo): USD 125.000

Previa OF: USD 500.000

Octavos de final: USD 600.000

Cuartos de final: USD 700.000

Semifinales: USD 800.000

Subcampeón: USD 2.500.000

Campeón: USD 10.000.000

TOTAL: USD 84.675.000