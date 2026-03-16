Sigue la fecha 11 del Torneo Apertura: la agenda con los partidos de la jornada

Este lunes seguirá la fecha 11 del Torneo Apertura y la acción comenzará a las 15.30 con dos partidos, Barracas Central-Atlético Tucumán y Aldosivi-Huracán. Luego, a las 18.30, será el turno de San Lorenzo-Defensa y Justicia. Más tarde jugarán Racing-Estudiantes de Río Cuarto (20.00) e Instituto-Independiente (22.15).

BARRACAS - ATLÉTICO TUCUMÁN

Barracas recibirá a Atlético Tucumán

Barracas Central recibirá a Atlético Tucumán desde las 18:30 en el Estadio Claudio Chiqui Tapia, por el torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro será arbitrado por Sebastián Zunino y contará con la televisación de TNT Sports.

El conjunto local, apodado el Guapo, llega luego de vencer por 2-1 a Independiente Rivadavia en su anterior presentación en Mendoza. En contraste, Atlético Tucumán alcanzó un empate 1-1 frente a Aldosivi en la jornada previa.

En el presente, Barracas Central ocupa la octava posición de la tabla, mientras que Atlético Tucumán permanece en el decimotercer puesto dentro de la clasificación del torneo.

Probables formaciones:

Barracas Central: Marcelo Miño; Damián Martínez, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Tomás Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia; Jhonatan Candia, Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insúa.

Atlético Tucumán: Tomás Durso; Leonel Di Plácido, Gianluca Ferrari o Clever Ferreira, Gastón Suso, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Kevin Ortiz, Javier Domínguez, Nicolás Laméndola; Martín Benítez y Carlos Abeldaño. DT: Julio César Falcioni.

Hora: 15.30

Cancha: Claudio Tapia de Barracas

Árbitro: Sebastián Zunino

TV: TNT Sports

ALDOSIVI - HURACÁN

Aldosivi y Huracán se medirán en Mar del Plata

Aldosivi y Huracán jugarán a las 15:30 en el Estadio José María Minella, durante la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro tendrá como árbitro a Luis Lobo Medina y televisación de ESPN Premium.

Los marplatenses necesitan recuperarse en un certamen en el que todavía no conocen la victoria y llegan a este cotejo luego de cuatro empates y cuatro derrotas.

El partido enfrenta a un local que acumula un empate 1-1 frente a Atlético Tucumán como visitante y ocupa el último lugar de la tabla, ante un rival que viene luchan por los puestos de clasificación a los octavos de final.

Probables formaciones:

Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Joaquín Novillo, Fernando Román, Lucas Rodríguez; Roberto Bochi, Federico Gino; Natanael Guzmán, Junior Arias, Alan Sosa. DT: Guillermo Farré.

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda; Thaiel Peralta, Oscar Romero, Oscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Hora: 15.30

Cancha: Estadio José María Minella

Árbitro: Luis Lobo Medina

TV: ESPN Premium

SAN LORENZO - DEFENSA Y JUSTICIA

San Lorenzo se medirá ante Defensa y Justicia

San Lorenzo enfrentará a Defensa y Justicia este sábado desde las 18.30 en el Estadio Pedro Bidegaín, por la undécima fecha del Torneo Apertura. Pablo Dóvalo será el árbitro principal, y TNT Sports emitirá el encuentro en directo.

La formación de Damián Ayude tendrá dos ausencias notorias, tras confirmarse que Ezequiel Cerutti y Gastón Hernández sufrieron lesiones ligamentarias de rodilla y deberán ser operados.

En la jornada anterior, San Lorenzo registró un empate 1-1 ante Boca Juniors en La Bombonera, cediendo predominio al equipo local. El mismo resultado logró Defensa y Justicia frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, aunque esa igualdad se vio marcada por un penal polémico sancionado para el conjunto santiagueño, decisión que generó la protesta del técnico Mariano Soso.

Ambos equipos llegan igualados con 13 puntos en la tabla y solo se diferencian por la diferencia de gol, condición que mantiene a San Lorenzo en la octava posición y a Defensa y Justicia por detrás.

Probables formaciones:

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Jeremías James, Mathias De Ritis; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Agustín Ladstatter, Facundo Gulli; Luciano Vietto y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; Lucas Souto, Emiliano Amor, David Martínez, Elías Pereyra; Ever Banega, Santiago Sosa Yung, Rubén Botta; Aarón Molinas, Agustín Hausch y Juan Manuel Gutiérrez. DT: Mariano Soso.

San Lorenzo:

Hora: 15.30

Cancha: Estadio Pedro Bidegain

Árbitro: Pablo Dóvalo

TV: TNT Sports

TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO APERTURA