San Lorenzo se quedó sin técnico: Damián Ayude dejó de ser el DT tras la derrota 5-2

El ciclo de Damián Ayude al frente de San Lorenzo concluyó de manera abrupta este martes por la mañana, a menos de 24 horas de la derrota por 2-5 ante Defensa y Justicia en el estadio Pedro Bidegain. ESPN informó la salida de Ayude como director técnico, pese a que el propio entrenador había asegurado tras el partido que no tenía intenciones de presentar su renuncia. La decisión sorprendió en el entorno azulgrana y se produce en medio de una campaña marcada por la inestabilidad deportiva.

La goleada sufrida ante el Halcón dejó a San Lorenzo en una situación delicada dentro de la Liga Profesional. El equipo mostró dificultades defensivas y recibió cinco goles en su propio estadio, una cifra que acentuó la preocupación por el rendimiento colectivo. Con este resultado, el conjunto de Boedo ostenta 13 puntos y figura en la novena colocación, fuera de los puestos que brindan un lugar a los playoffs del Torneo Apertura.

En la conferencia posterior al encuentro, Ayude descartó su salida inmediata. “Obviamente que no pienso dar un paso al costado. Mañana está programado el entrenamiento y siempre somos optimistas de que vamos a revertir la situación. Hay que trabajar mucho, obviamente”, expresó el técnico ante los medios. El mensaje buscó transmitir calma, aunque la dirigencia optó por buscar alternativas para revertir la crisis deportiva.

La dirigencia de San Lorenzo no quiere perder tiempo y comenzará en las próximas horas gestiones para definir al próximo entrenador. Entre los nombres que circulan aparecen opciones de peso o con pasado en el mundo azulgrana. Entre ellos aparecen el Kily González, Martín Palermo, Iker Muniain y Néstor Pipo Gorosito.

Mientras se lleva adelante esta búsqueda, y ante la proximidad de un nuevo desafío importante para el Ciclón, la próxima práctica del plantel la lleva adelante Alan Capobianco, entrenador de la Reserva. El joven estratega, de 32 años, dirigió cuatro juegos en lo que va del año, con dos victorias (Rosario Central y Barracas Central), un empate (Banfield) y una derrota (Talleres de Córdoba). Con 7 puntos figura en la sexta posición, a tres del líder Atlético Tucumán.

El paso de Ayude por el club incluyó una serie de partidos en los que alternó victorias y derrotas. Uno de los datos destacados fue la cantidad de goles recibidos en las últimas fechas, una estadística que influyó en la decisión de los directivos. Durante su paso al frente del primer equipo, el entrenador dirigió 29 partidos, en los que cosechó 9 victorias, 11 empates y 9 derrotas, cosechando un 44 por ciento de efectividad.

A lo largo de este año, los números fueron similares, ya que en los 10 juegos que comandó solamente ganó en 3, igualó en 4 y cayó en 3, con un 43 por ciento de efectividad.

Vale destacar que el tiempo corre al Ciclón, ya que el 20 de marzo hará su debut en la Copa Argentina ante Deportivo Rincón. Luego, el 25 de marzo, visitará a Deportivo Riestra por el torneo local. Otro punto importante es que San Lorenzo disputará esta temporada la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

La salida de Damián Ayude también agiganta el número de entrenadores que se fueron de su club desde que inició el Torneo Apertura. Hasta el momento fueron 8 directores técnicos en solamente 10 jornadas. La primera salida registrada fue la de Daniel Oldrá de Instituto de Córdoba en la segunda jornada y luego se sumaron las de Eduardo Domínguez de de Estudiantes de La Plata por una oferta de Atlético Mineiro, la dupla Favio Orsi y Sergio Gómez tras un mal inicio en Newell’s, la de Marcelo Gallardo en River Plate, la de Hugo Colace en Atlético Tucumán, Iván Delfino en Estudiantes de Río Cuarto y la de Guillermo Farré en Aldosivi de Mar del Plata.