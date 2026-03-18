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La lista de cuatro candidatos que tiene en carpeta San Lorenzo para reemplazar a Damián Ayude como DT

Tras confirmar como técnico interino a Alan Capobianco, la dirigencia del Ciclón analiza otras posibilidades para asumir en el partido contra Riestra

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Luego del despido de Damián Ayude como director técnico de San Lorenzo tras la dura derrota 5-2 como local ante Defensa y Justicia obligó a la directiva del Ciclón a buscar un reemplazante de inmediato y asoman al menos tres candidatos a ocupar el lugar de liderazgo. Si bien Alan Capobianco, DT de la Reserva, dirigirá de manera interina el viernes ante Deportivo Rincón por la Copa Argentina, hay otras prioridades.

Uno de los nombres que más resuenan en el mundo azulgrana es el de Pablo Guede, quien se encuentra trabajando actualmente como entrenador de Alianza Lima como sucesor de otro técnico ligado a San Lorenzo: Néstor Pipo Gorosito. La principal traba que tiene este caso es que el argentino con pasado en el Ciclón tiene contrato vigente y se debería negociar su salida.

“Nos estamos tomando el tiempo, somos cautos y no queremos comprometer los recursos económicos para elegir al mejor entrenador que pueda dirigir al plantel. Vamos a elegir al que más nos convenza con la forma de trabajar, que esté actualizado y que nos pueda sacar de esta situación. La elección no tiene que pasar del fin de semana”, expresó el presidente de San Lorenzo, Sergio Constantino, en una entrevista con Radio La Red (AM 910).

Pablo Guede, DT de Alianza
Pablo Guede, DT de Alianza Lima, es candidato a reemplazar a Damián Ayude en San Lorenzo

Constantino se refirió en concreto al caso de Pablo Guede, quien fue el último entrenador en sacar campeón a San Lorenzo, en 2016. “Vamos a empezar a tener una ronda de charlas con diferentes entrenadores. Guede es alguien que está presente en todos los recambios de directores técnicos porque tiene muy buena imagen en el club, en los hinchas y nos gusta su manera de jugar. Nos estamos asesorando de las condiciones porque está trabajando en otro club. Es una posibilidad, pero hay que ver lo económico. Siempre él muestra buena predisposición y esperemos llegar a un acuerdo cuando hablemos", reforzó el directivo.

Por otro lado, también se barajó la chance de que Martín Palermo se calce el buzo de DT. El Titán, ídolo y máximo goleador en la historia de Boca Juniors, inició su carrera de entrenador en Godoy Cruz y también pasó en otros clubes argentinos como Arsenal, Aldosivi y Platense. En su última etapa dirigió al Fortaleza de Brasil, al que no pudo salvar del descenso.

Hay informaciones cruzadas sobre un posible acuerdo con Palermo. Según la información de ESPN, las charlas con el ex delantero formado en Estudiantes de La Plata existieron pero “se enfriaron”, por lo que en estas horas se estaría alejando de San Lorenzo. No obstante, el representante del entrenador, Gustavo Goñi, habló con los dirigentes aspectos económicos y deportivos y las partes quedaron conformes, sabiendo que hay otros candidatos en la mira, ahondó el periodista Martín Costa.

Martín Palermo en su última
Martín Palermo en su última etapa en Fortaleza (REUTERS/Marcelo Machado De Melo)

En otro orden aparecen Cristian Kily González e Iker Muniain. En el caso del entrenador de Unión de Santa Fe y Platense, no sería una de las prioridades, pero está en la lista de posibles aspirantes. Por su parte, el ex futbolista vasco, que se encuentra haciendo su primera experiencia en el ascenso español, también fue sondeado. De acuerdo a ESPN, hubo un llamado telefónico hacia el otro lado del océano, pero los dirigentes le advirtieron al ex jugador del Athletic Club de Bilbao que no es prioridad en este momento de la institución, aunque no está descartado por completo.

Por el momento, San Lorenzo continúa sin conocer al sucesor de Damián Ayude, mientras que el viernes tendrá el encuentro por 32avos de final de la Copa Argentina ante el Deportivo Rincón en el estadio de Quilmes. Allí estará Capobianco como interino y Pablo Alvarado tomará su lugar en la Reserva. Tal como afirmó el presidente Constantino, la idea es que para el encuentro ante Deportivo Riestra del miércoles 25 de marzo por la fecha 12 del Torneo Apertura, el Ciclón ya tenga un nuevo entrenador principal.

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