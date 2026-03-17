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La contundente frase de Damián Ayude tras la derrota de San Lorenzo por 5-2 ante Defensa y Justicia

El entrenador del Ciclón habló en la conferencia de prensa luego de la dolorosa caída como local

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Obviamente que no pienso dar un paso al costado. Mañana está programado el entrenamiento y siempre somos optimistas de que vamos a revertir la situación. Hay que trabajar mucho, obviamente”. Así ratificó su continuidad Damián Ayude al frente de San Lorenzo, que sufrió una durísima derrota como local.

Hoy tuvimos muchas fallas, más que nada en aspectos que involucran a todo el equipo y a mi responsabilidad. Hay que trabajar para que no vuelva a suceder”, reconoció en la conferencia de prensa el entrenador del Ciclón, que cayó 5-2 ante Defensa y Justicia en el Nuevo Gasómetro.

Siento tristeza, mucha bronca y dolor por la derrota, más en cuanto a la cantidad de goles. No tuvimos la solidez defensiva que demostramos el otro día, la atención y la concentración”, explicó. Y agregó: “A partir del gol tempranero y el segundo gol a los 44, se hizo cuesta arriba. Nos golpearon en momentos difíciles y en ningún momento estuvimos a tiro para empatar. Los chicos fueron a buscarlo, hicieron el esfuerzo pero no alcanzó”.

El desarrollo del encuentro entre San Lorenzo y Defensa estuvo dominado por la contundencia ofensiva del visitante. Elías Pereyra, ex jugador del Ciclón, abrió el marcador antes de los dos minutos, luego de una revisión del VAR que convalidó el tanto. Juan Manuel Gutiérrez amplió la ventaja al finalizar la primera etapa, tras aprovechar un centro preciso enviado por Héctor David Martínez.

Defensa estiró la diferencia a los 15 minutos del complemento, cuando Gutiérrez recibió una falta de Ignacio Perruzi dentro del área y el árbitro Pablo Dóvalo sancionó penal. Aaron Molinas convirtió el tercer gol con un remate potente desde los 12 pasos.

La reacción azulgrana fue inmediata: Rodrigo Auzmendi descontó tras un centro de Teo Rodríguez Pagano, concretando su primer gol en la primera intervención luego de ingresar al partido. Sin embargo, una dura falta de Agustín Ladstatter sobre Gutiérrez dejó a San Lorenzo con un hombre menos a los 21 minutos del complemento.

Poco antes de la media hora, Agustín Hausch, futbolista formado en San Lorenzo, firmó el cuarto gol para Defensa con un toque debajo del arco. Luego, el VAR activó un nuevo episodio: el árbitro, alertado por Fernando Espinoza, revisó un posible penal por infracción de Lucas Souto sobre Perruzi. Tras la revisión, se concedió la pena máxima, pero el remate de Alexis Cuello fue atajado por Cristopher Fiermarin.

El cierre mostró un nuevo descuento de Auzmendi, quien marcó su segundo gol personal, aunque la esperanza local se apagó cuando David Barbona, en tiempo de descuento, selló el 5-2 final tras aprovechar un rebote en el área defendida por Orlando Gill.

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