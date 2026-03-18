La Fórmula 1 publicó un ranking que destacó la actuación de Franco Colapinto en el Gran Premio de China

*La espectacular largada de Colapinto en China

Franco Colapinto redondeó uno de sus mejores Grandes Premios en la carrera principal en China que se corrió en el circuito de Shanghai por la segunda fecha de la Fórmula 1 2026. El piloto argentino de Alpine llegó en el puesto 10 y logró sumar su primer punto desde su llegada al equipo francés. Más allá de la posición final, el oriundo de Pilar se sobrepuso a diferentes situaciones complicadas a lo largo del fin de semana, y particularmente, durante la prueba del domingo, lo que generó su inclusión en el famoso Power Ranking que tiene la Máxima.

En el marco del ranking que establece la F1 luego de cara fin de semana de acción, Franco logró ubicarse en el 6° lugar con una puntuación de 8.0 por debajo de Oliver Bearman, que fue quinto con el Haas y volvió a sumar puntos, del ganador Kimi Antonelli, Lewis Hamilton, su compañero Pierre Gasly y el líder del campeonato, George Russell.

“Logró su primer top 10 desde la temporada 2024, completando así un fin de semana muy alentador para Alpine en China. Tras un discreto Sprint, la decisión del equipo de Enstone de no entrar a boxes al mismo tiempo que los líderes permitió al piloto argentino escalar posiciones durante el Gran Premio, pero volvió a perder terreno cuando Esteban Ocon, de Haas , lo golpeó en un trompo sincronizado. Tras recuperarse del incidente, Colapinto se aferró a la décima posición para conseguir el último punto en juego”, citó la Máxima para describir el lugar que ganó el piloto argentino en la nómina de la categoría.

¿Cómo se evalúa la participación de los pilotos en el ranking? Un panel de cinco jueces analiza a cada corredor después de cada Gran Premio y los califica sobre 10 según su desempeño durante el fin de semana, dejando de lado el funcionamiento del auto, por lo que hacen hincapié en la capacidad conductiva del personaje detrás del volante. Además, las puntuaciones de los expertos se promedian para obtener una puntuación de carrera, y esas puntuaciones se suman a lo largo de la temporada en una tabla de clasificación como la del campeonato de pilotos y constructores.

El ranking de Colapinto según la F1 tras el GP de China

El joven de 22 años ya había sido objeto de un elogio por parte de la F1 tras realizar una serie de maniobras defensivas que captaron la atención del paddock. Su actuación ya fue reconocida por la propia organización, que difundió el video de su intensa lucha con los pilotos del equipo Haas a través de sus canales oficiales, calificando su labor como “un tributo a la Muralla China ante los Haas”. Eso se sumó a lo que fue su espectacular largada, en la que pasó del puesto 12 al 6° lugar al finalizar la primera vuelta de la competencia.

Durante el giro 18 en el circuito internacional de Shanghai, Colapinto defendía la quinta posición frente a los embates de Esteban Ocon y Oliver Bearman. El francés buscó superarlo al final de la recta principal, pero el argentino resistió con maniobras ajustadas al reglamento. Esta competencia interna incluso generó un roce entre los propios pilotos de la escudería estadounidense, facilitando que el británico ex Ferrari intentara adelantar al 43 de Alpine. Ocon recién tomó momentáneamente la delantera en la vuelta 29, pero solo logró mantenerse unos metros antes de que el argentino recuperara la posición, hecho que fue capitalizado por Pierre Gasly, quien aprovechó neumáticos más frescos para adelantar a ambos en una sola maniobra.

La carrera también estuvo marcada por un incidente que pudo costarle caro al argentino. En la vuelta 33, tras una parada en boxes de 2,6 segundos para cambiar sus gomas, Colapinto regresó a pista justo delante de Ocon. El francés, en un intento por adelantarlo por dentro de la primera curva, transitó dos ruedas fuera de la pista e impactó la parte trasera del Alpine A526, lo que provocó un trompo para ambos. Los comisarios, tras analizar la acción, sancionaron al ex Alpine con 10 segundos de penalización mediante un stop and go en los pits. Desde el box, Flavio Briatore, asesor principal de Alpine, manifestó su descontento levantando la mano en señal de protesta. El culpable de la colisión reconoció su error en comunicación por radio con el equipo y pidió disculpas: “Lo siento por eso, fue mi error”.

*Las maniobras defensivas de Colapinto ante Ocon

“Fue bueno haber sumado un punto. Triste por haberlo sumado por haber tenido suerte porque si no se hubiese quedado Max no lo hubiese sumado. No es positivo haber quedado detrás de autos más lentos que nosotros. Tuve muchísimo graning en el último stint. Tuve mucho daño en el piso y la parte trasera derecha quedó toda rota y perdí muchos puntos de carga”, explicó Colapinto.

“Tuve mucha mala suerte. Estoy con bronca, no por el toque con Esteban, que me pidió perdón. Está todo bien. Arrancar con una estrategia distinta, una largada muy buena, paso a muchos, estoy adelante y después por un auto que se queda parado ponen un auto de seguridad que no tiene sentido. En Melbourne necesitábamos un auto de seguridad, pusieron el auto de seguridad virtual por todo y acá por cualquier cosa que pasa ponen un auto de seguridad virtual. Eso es lo que más bronca me da, es que cada vez que estoy ahí para hacer algo bueno haya algo que me frene”, concluyó en su análisis de cara a lo que será el Gran Premio de Japón, próxima fecha de la F1 del 27 al 29 de marzo en Suzuka.