Tres partidos cerrarán la actividad de la Fecha 11 del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Lanús-Newell's, Central Córdoba-Riestra y Gimnasia de Mendoza-Estudiantes de La Plata, los partidos del día

La Fecha 11 del Torneo Apertura bajará su telón este martes con tres compromisos que serán clave tanto en la puja por clasificar a los playoffs como para meterse en alguna competencia internacional o eludir el descenso. En el primer turno, Lanús chocará con Newell’s. Luego, jugarán Central Córdoba-Deportivo Riestra y Gimnasia de Mendoza-Estudiantes.

LANÚS-NEWELL’S:

Lanús buscará hacerse fuerte en su casa ante Newell's

Lanús y Newell’s abrirán la jornada del martes a las 19 en el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, con mucho en juego para ambos equipos en la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. El Granate se encuentra ante la necesidad de sumar tres puntos como local para ingresar en la zona de playoffs, mientras que la Lepra busca cortar una racha negativa y obtener su primer triunfo del año para salir del fondo de la tabla. El encuentro será arbitrado por Bruno Amiconi, con Pablo Echavarría en el VAR, y televisado por ESPN Premium.

El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino llega motivado tras vencer a Estudiantes en La Plata, con un gol de Dylan Aquino que le permitió alcanzar los 12 puntos. Pese a ese envión, Lanús aún no logró meterse entre los ocho mejores y apuesta a seguir creciendo con la reciente incorporación de Yoshan Valois, delantero colombiano de 21 años proveniente de Deportivo Pasto, quien llega tras destacarse como goleador en su anterior club. El Granate no podrá contar por lesión con Marcelino Moreno y Matías Sepúlveda.

Newell’s continúa atravesando un momento delicado, en zona de descenso por la tabla anual y con problemas en los promedios. El conjunto dirigido por Frank Darío Kudelka todavía no ganó en el torneo y marcha último en la Zona A con apenas 3 puntos, fruto de tres empates. La Lepra estuvo cerca de lograr su primera victoria la fecha pasada frente a Platense, pero un gol sobre la hora de Augusto Lotti selló el empate 1-1.

Probables formaciones:

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Dylan Aquino, Ramiro Carrera; y Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Newell’s: Williams Barlasina; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea, Gabriel Risso Patrón; Rodrigo Herrera o David Sotelo, Luca Regiardo; Luciano Herrera o Walter Mazzantti, Facundo Guch, Walter Núñez; Juan Ignacio Ramírez. DT: Frank Darío Kudelka.

Estadio: Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez

Árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Pablo Echavarría

Hora: 19

Televisación: ESPN Premium

CENTRAL CÓRDOBA-DEPORTIVO RIESTRA:

Central Córdoba-Deportivo Riestra, duelo de equipos que buscan acomodarse dentro de la tabla de posiciones

Central Córdoba y Deportivo Riestra cerrarán la jornada desde las 21:15 en el Estadio Único Madre de Ciudades, dentro del marco de la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. El Ferroviario busca recuperar terreno en la tabla tras un empate con polémica en su visita a Defensa y Justicia, mientras que el Malevo llega sin victorias en el certamen y urgido por sumar para escapar de la zona baja. El partido será arbitrado por Andrés Gariano, con Fernando Echenique a cargo del VAR, y televisado por TNT Sports.

El equipo conducido por Lucas Pusineri solo logró una victoria en sus últimos cinco compromisos y se ubica en el puesto 11 con 9 puntos, a cuatro de la zona de clasificación a octavos. Además, Central Córdoba fue eliminado recientemente en 32avos de final de la Copa Argentina por Gimnasia de Jujuy. En la última fecha, el empate ante Defensa estuvo marcado por un penal sancionado a instancias del VAR, lo que generó fuertes reclamos del entrenador rival, Mariano Soso.

Riestra enfrenta un presente complicado y permanece sin triunfos en el Apertura, ocupando el puesto 26 de la Tabla Anual con 6 puntos, apenas por encima del último, Newell’s. La única victoria del año para el Malevo llegó en la Copa Argentina ante Deportivo Maipú. El club, además, vivirá en los próximos días un momento especial con el sorteo de la Copa Sudamericana, donde espera conocer a sus rivales para la primera participación internacional de su historia.

Probables formaciones:

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Juan Pablo Pignani; Lucas González, Matías Vera, Juan José Cardozo; Diego Barrera, HoracioTijanovich y Michael Santos. DT: Lucas Pusineri.

Deportivo Riestra: Ignacio Alex Arce; Pedro Ramírez, Nicolás Sansotre, Juan Randazzo, Cristian Paz, Facundo Miño; Jonatan Goitía, Matías García, Gabriel Obredor; Antony Alonso y José María Ingratti. DT: Gustavo Benítez.

GIMNASIA DE MENDOZA-ESTUDIANTES DE LA PLATA:

Gimnasia de Mendoza buscará engrosar su promedio ante un irregular Estudiantes

Gimnasia de Mendoza y Estudiantes se medirán desde las 21:15 en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie por la undécima fecha del Torneo Apertura 2026. El Lobo mendocino atraviesa una racha adversa y busca romper una serie de cinco partidos sin victorias, en medio de la lucha por no descender. El Pincha, por su parte, llega con la urgencia de recuperarse tras dos caídas consecutivas en el inicio del ciclo de Alexander Medina como entrenador. El partido contará con arbitraje de Nazareno Arasa, asistencia de Sebastián Habib en el VAR y será televisado por ESPN Premium.

El conjunto mendocino solamente sumó dos triunfos en lo que va del certamen y arrastra tres empates y dos derrotas en las últimas fechas. En su más reciente presentación, logró rescatar un empate sin goles ante Deportivo Riestra como visitante, resultado que le permitió mantener cierta distancia respecto a los puestos más comprometidos.

Estudiantes, en tanto, aún siente el impacto de la salida de Eduardo Domínguez y, pese a un debut positivo de Medina con victoria frente a Newell’s, luego encadenó derrotas ante Vélez y Lanús en La Plata. El equipo platense se mantiene en los puestos de clasificación a octavos con 15 puntos, aunque perdió terreno respecto al líder Vélez, que suma 22.

Probables formaciones:

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Diego Mondino, Franco Saavedra; Ulises Sánchez, Fermín Antonini, Nicolás Linares; Facundo Lencioni; Agustín Módica y Santiago Rodríguez. DT: Ariel Broggi.

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso o Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain; Fabricio Pérez, Tiago Palacios, Edwuin Cetré; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Estadio: Víctori Antonio Legrotaglie

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Sebastián Habib

Hora: 21.15

Televisación: ESPN Premium

Tabla de posiciones: