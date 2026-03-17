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Tras el triunfo de Racing y las derrotas de San Lorenzo e Independiente, así quedaron las posiciones del Torneo Apertura

La Academia se impuso como local, el Ciclón fue goleado en el Nuevo Gasómetro y el Rojo cayó en Córdoba. Cómo sigue la fecha 11 del campeonato

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Racing ganó y San Lorenzo
Racing ganó y San Lorenzo e Independiente cayeron por la fecha 11 del Torneo Apertura

En la continuidad de la jornada 11 del Torneo Apertura, este lunes se disputaron cinco encuentros. En primer turno, Barracas Central se impuso 2 a 1 ante Atlético Tucumán y se metió en zona de clasificación. Luego, Aldosivi y Huracán igualaron sin tantos y la unidad no le sirvió a ninguno, ya que ambos marchan fuera de los playoffs.

En el Nuevo Gasómetro, San Lorenzo sufrió una durísima derrota 5-2 como local ante Defensa y Justicia y el equipo volvió a ser despedido con insultos. El Ciclón quedó a un punto de Platense, que es el último equipo que se estaría clasificando a la siguiente fase. El Halcón, en tanto, se afianzó en el segundo lugar junto con Unión, aunque con peor diferencia de gol.

Por la noche, Racing venció 2-0 Estudiantes de Río Cuarto en Avellaneda y escaló el sexto puesto. El equipo cordobés marcha último en todas las tablas, tanto de posiciones, como la del descenso. Y en último turno, pasada la medianoche, Independiente perdió 2-1 ante Instituto en Córdoba, que se ilusiona con la clasificación.

Vélez es el líder e
Vélez es el líder e invicto de la Zona A del Torneo Apertura (Fotobaires)

El sábado, cuando comenzó la fecha 11, Vélez Sarsfield confirmó su liderazgo en la Zona A luego de vencer 2-0 a Platense en Vicente López y además mantuvo su condición de invicto en el certamen, al registrar 22 puntos (6 triunfos y 4 empates).

A continuación, en el Gigante de Arroyito, Rosario Central se enfrentó a Banfield por la Zona B. El partido comenzó siendo favorable al elenco que dirige Pedro Troglio, que sorprendió con un gol de Mauro Méndez. Sin embargo, con el ingreso de Ángel Di María, el Canalla fue mejorando y dio vuelta el marcador. Primero con el empate de Santiago López en contra de su arco y a siete minutos del final, el colombiano Jáminton Campaz conectó de cabeza un centro de Fideo para el 2-1 que dejó a los de Jorge Almirón en el tercer puesto de su grupo, con 18 puntos.

Ángel Di María festeja el
Ángel Di María festeja el gol con Agustín Sandez. Central se lo dio vuelta a Banfield en Rosario (Fotobaires)

La acción continuó el domingo con el clásico de Córdoba en el estadio Mario Alberto Kempes, donde Belgrano y Talleres no se sacaron diferencias y empataron 0-0. El Pirata no pudo quedar como único líder de la Zona B y es el único escolta. Además, Independiente Rivadavia logró un triunfo agónico por 3 a 2 ante Gimnasia en La Plata y se subió a la cima de su grupo.

Más tarde, el River del Chacho Coudet se impuso 2-0 en el Monumental frente a Sarmiento de Junín. En el último turno Boca Juniors igualó 1-1 con Unión en Santa Fe.

Finalmente, este martes se cerrará la fecha 11 con los partidos de Lanús-Newell’s, Central Córdoba-Riestra y Gimnasia de Mendoza-Estudiantes de La Plata.

EL CRONOGRAMA DE LA FECHA 11 DEL TORNEO APERTURA:

Sábado 14 de marzo

Platense 0-2 Vélez

Rosario Central 2-1 Banfield

Domingo 15 de marzo

Gimnasia 2-3 Independiente Rivadavia

Belgrano 0-0 Talleres

River Plate 2-0 Sarmiento

Unión 1-1 Boca Juniors

Tigre 1-1 Argentinos Juniors

Lunes 16 de marzo

Barracas Central 2-1 Atlético Tucumán

Aldosivi 0-0 Huracán

San Lorenzo 2-5 Defensa y Justicia

Racing 2-0 Estudiantes de Río Cuarto

Instituto 2-1 Independiente

Martes 17 de marzo

19.00: Lanús vs Newell’s (Zona A)

21.15: Central Córdoba vs Riestra (Zona A)

21.15: Gimnasia de Mendoza vs Estudiantes de La Plata (Zona A)

LAS TABLAS DE POSICIONES DEL TORNEO APERTURA

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