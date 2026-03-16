Racing recibirá a Estudiantes de Río Cuarto en busca de afianzarse en la zona de playoffs: hora, TV y formaciones

Racing Club enfrenta a Estudiantes de Río Cuarto por el Torneo Apertura

Racing enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto desde las 20 en el Estadio Presidente Perón de Avellaneda por la undécima fecha del Torneo Apertura. El equipo de Gustavo Costas buscará extender su racha de seis partidos sin derrotas y reforzar su posición entre los clasificados a la fase final. El compromiso marcará además el primer cruce oficial en la historia entre ambas instituciones, al tiempo que Estudiantes llega en medio de una profunda crisis de resultados y con entrenador interino. El árbitro designado para el partido será Jorge Baliño, con Juan Pafundi a cargo del VAR, y la transmisión estará disponible a través de ESPN Premium.

Tras la reciente derrota ante Belgrano, la comisión directiva de Estudiantes de Río Cuarto decidió despedir a Iván Delfino, el técnico responsable del ascenso a Primera División después de cuatro décadas. Ahora, el conjunto cordobés será dirigido de manera provisional por Gerardo Acuña y contará con Gastón Bottino como asistente.

Racing, que actualmente ocupa una de las plazas de clasificación en la Zona B, enfrenta la baja obligada de Marco Di Césare por expulsión. Aunque Marcos Rojo ya superó una lesión muscular, su retorno a la alineación desde el comienzo se considera un riesgo, por lo que Nazareno Colombo podría ocupar ese lugar tras haber sumado minutos en el encuentro más reciente.

El momento deportivo de Estudiantes de Río Cuarto es especialmente delicado: apenas suma cuatro puntos en nueve partidos y se ubica en el fondo de la tabla de la Zona B. La serie negativa incluye derrotas ante Tigre, Banfield, Independiente Rivadavia, Atlético Tucumán, San Lorenzo, Sarmiento y Belgrano. Este panorama coincide con la decisión dirigencial de apartar a Delfino, el conductor del histórico retorno a la máxima categoría tras 40 años. Así, la conducción técnica quedará en manos interinas para intentar revertir la racha adversa en un escenario difícil, como es Avellaneda.

Tras el empate sin goles contra Sarmiento, Gustavo Costas mostró insatisfacción con el funcionamiento, principalmente en la mitad de la cancha. Por ese motivo, se vislumbran modificaciones en el mediocampo: Matko Miljevic aparece como opción para regresar al equipo titular, mientras que Bruno Zuculini y Baltasar Rodríguez compiten por un puesto en el once inicial.

Los futbolistas que podrían salir del equipo principal son Matías Zaracho y Adrián Fernández, después de que ambos desaprovecharan sus oportunidades en el último partido disputado en Junín.

En la ofensiva, la ausencia por lesión de Adrián “Maravilla” Martínez abre la posibilidad de que Tomás Conechny asuma un rol determinante. Para Racing, la vuelta a su estadio luego de dos encuentros fuera de casa es clave para sostener el invicto y potenciar su candidatura a los playoffs del Torneo Apertura 2026.

Probables formaciones:

Racing Club: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Matías Zaracho o Matko Miljevic, Santiago Sosa, Adrián Fernández; Santiago Solari, Damián Pizarro, Duván Vergara. DT: Gusavo Costas.

Estudiantes de Río Cuarto: Agustín Lastra; Raúl Lozano, Gonzalo Maffini, Matías Valenti, Tobías Ostchega; Martín Garnerone, Alejandro Cabrera, Francisco Romero, Gabriel Alanis; Mateo Bajamich, Javier Ferreira. DT: Gerardo Acuña.

Estadio: Presidente Perón.

Árbitro: Jorge Baliño.

Hora: 20:00.

TV: ESPN Premium.

POSICIONES DEL TORNEO APERTURA Y DE LA TABLA ANUAL