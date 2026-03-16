Independiente visitará a Instituto de Córdoba en un duelo clave por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Instituto de Córdoba recibe a Independiente desde las 22:15

Instituto de Córdoba se medirá ante Independiente este lunes a las 22:15, en un duelo determinante en el Estadio Juan Domingo Perón por la onceava jornada del Torneo Apertura. El encuentro será transmitido por TNT Sports con el arbitraje de Nicolás Ramírez.

El equipo local se encuentra en una posición riesgosa de la tabla y necesita sumar de a tres para tomar distancia de los últimos puestos, un objetivo que se vuelve ineludible frente a su público. Mientras Independiente tiene la mira puesta en reducir la diferencia de cinco puntos que lo separa de Vélez, el actual líder de la Zona A.

El equipo dirigido por Gustavo Quinteros en la fecha anterior, protagonizó un empate vibrante ante Unión en Avellaneda. El marcador final de 4-4 reflejó la intensidad de un partido que ofreció polémicas, goles en ambos arcos y una definición sobre la hora que desató la euforia de los locales. El rendimiento de Independiente en el campeonato lo ubica en el cuarto lugar de la Zona A, con 14 puntos obtenidos tras tres triunfos, tres igualdades y una sola caída, sufrida ante Independiente Rivadavia. La solidez defensiva y el juego colectivo fueron claves, aunque el conjunto aún busca mayor regularidad para consolidar su candidatura al título.

Gabriel Ávalos se convirtió en la pieza central del esquema de Quinteros y lidera la tabla de goleadores del torneo, con seis anotaciones y tres asistencias. Su llegada a Independiente a principios de 2024 estuvo marcada por un período de adaptación, pero desde que asumió el actual entrenador, su rendimiento se transformó. El delantero paraguayo comparte la cima goleadora con David Romero, de Tigre, y se consolidó como el referente de ataque del equipo de Avellaneda. El plantel de Independiente cuenta además con nombres determinantes como Juan Fedorco, Kevin Lomónaco e Ignacio Pussetto, quienes aportan equilibrio y variantes en el mediocampo y la defensa.

Por su parte, Instituto enfrenta una situación adversa no sólo en la tabla, sino también en lo físico. El equipo dirigido por Diego Flores tendrá que sobreponerse a la ausencia de tres jugadores clave: Jonatan Galván, quien sufrió una fractura del arco cigomático izquierdo durante el encuentro con San Lorenzo, y Manuel Romero junto a Facundo Suárez, ambos marginados por la lesión de ligamento cruzado anterior. Estas bajas complican aún más el panorama para el conjunto cordobés.

Los números de Instituto explican el momento que atraviesa. El equipo acumula cinco derrotas en el certamen, incluyendo la caída más reciente en el clásico ante Talleres por 2-0, y solo consiguió imponerse ante Central Córdoba y Atlético Tucumán. Las dos victorias y los dos empates lo dejan en el puesto 13 de la clasificación, urgido de un triunfo que le devuelva la confianza y lo aleje de la zona baja.

Posibles formaciones:

Instituto: Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Diego Sosa; Juan Ignacio Méndez, Gustavo Abregú, Gastón Lodico; Jhon Córdoba, Franco Jara, Alex Luna. DT: Diego Flores.

Independiente: Rodrigo Rey, Leonardo Godoy, Juan Fedorco, Kevin Lomónaco, Facundo Zabala, Ignacio Pussetto, Lautaro Millán, Iván Marcone, Ignacio Malcorra, Matías Abaldo, Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Árbitro: Nicolás Ramírez

Hora: 22:15

Estadio: Juan Domingo Perón

TV: TNT Sports

TABLA DE POSICIONES: