Así quedaron los tenistas argentinos tras la última actualización del ranking ATP: Mariano Navone fue el mayor ascenso en el Top 100

Mariano Navone recuperó terreno en el ranking mundial (Fuente: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Tras la última semana en los diferentes niveles del circuito ATP, el ranking mundial volvió a moverse y los tenistas argentinos registraron cambios en sus posiciones.

El mejor ubicado continúa siendo Francisco Cerúndolo, quien aparece en el puesto 19 del escalafón con 2020 puntos. El porteño se mantiene dentro del Top 20 del mundo, afianzado desde hace casi tres años como la primera raqueta del país.

Detrás suyo se ubica Tomás Martín Etcheverry, quien ocupa el puesto 32 del escalafón con 1430 unidades. El platense trepó 18 lugares con su coronación en el ATP 500 de Río, en febrero, el primer título de su carrera profesional. Y tiene margen para seguir escalando.

El tercer argentino mejor posicionado es Sebastián Báez, quien aparece 52° en el ranking mundial con 980 puntos. Si bien sufrió una caída de más de 15 posiciones luego de un rendimiento fuera de sus expectativas durante la gira sudamericana, el bonaerense atraviesa su mejor racha histórica de victorias sobre canchas rápidas y tiene margen para recuperar terreno.

Uno de los movimientos más destacados entre los tenistas argentinos lo protagonizó Mariano Navone, que trepó 18 posiciones. Tras el título que logró en el Challenger de Cap Cana, en lo que fue su primera conquista sobre superficies duras, alcanzó el 61° lugar con 855 puntos.

Mariano Navone, Marco Trungelliti y Genaro Olivieri festejaron este domingo en el circuito Challenger

A continuación aparece Camilo Ugo Carabelli, quien ocupa el puesto 66 de la clasificación de varones, con 810 puntos. El porteño conquistó el Challenger de Rosario semanas atrás y su desafío es volver al Top 50, un objetivo que logró al finalizar la temporada 2025.

En tanto, Juan Manuel Cerúndolo figura 71° con 786 unidades. El menor de los hermanos atraviesa un buen presente desde el inicio del año -con victorias sobre el ítalo argentino Luciano Darderi en Río y el neerlandés Botic van de Zandschulp en Indian Wells- y continúa escalando posiciones.

Más atrás aparece Thiago Tirante, que ocupa el puesto 81° con 691 puntos. El platense, que el mes pasado tuvo su debut en la Selección Argentina YPF de Copa Davis, cayó siete lugares tras la última actualización del ranking. Venía de ocupar hace dos semanas la posición más alta -74°- de su carrera.

Francisco Comesaña se ubica 82° con 679 unidades y completa el grupo de argentinos que se mantienen dentro de los 100 mejores del ranking ATP. Desde que empezó la actual temporada, el Tiburón todavía no se reencontró con su mejor versión y descendió 16 puestos en lo que va de 2026.

Hubo un tenista que salió de los primeros 100 del escalafón mundial: Román Burruchaga descendió cuatro lugares y se ubica 102°.

Marco Trungelliti protagonizó uno de los mayores ascensos tras ganar el Challenger de Kigali: subió 16 lugares y está 116°.

Otro salto significativo fue el de Genaro Olivieri: trepó 34 puestos y alcanzó el 192° lugar tras conquistar el Challenger de Santiago de Chile. Y con el título en el M15 de La Plata, Juan Estévez subió 39 posiciones según el ranking en vivo, a la espera de la actualización definitiva por parte de la ITF Men’s World Tennis Tour.

Juan Estévez con el título en La Plata (Fuente: Prensa AAT)