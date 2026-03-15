Mariano Navone se consagró campeón en Cap Cana y logró su primer título sobre canchas duras

Mariano Navone venció en la final del Challenger 175 de Cap Cana al italiano Mattia Bellucci (Credito: Jayne Kamin-Oncea)

Por primera vez en su carrera, Mariano Navone consiguió un título sobre superficies duras. Este domingo el tenista bonaerense se consagró campeón del Challenger 175 de Cap Cana al vencer en la final al italiano Mattia Bellucci con un marcador de 7-5 y 6-4.

En 2023 la ATP decidió incorporar al calendario los torneos Challenger 175, que se disputan durante las segundas semanas de los Masters 1000 de Indian Wells, Madrid y Roma. Este tipo de certámenes representa una buena oportunidad para los jugadores que quedan eliminados en esos torneos, ya que les permite continuar compitiendo en busca de ritmo y confianza, tanto en lo tenístico como en el aspecto mental.

Por segunda vez Navone supo aprovechar de gran manera este tipo de competencias. En 2024, tras quedar eliminado en la segunda ronda de Madrid, disputó el Challenger 175 de Cagliari, donde terminó quedándose con el trofeo luego de vencer en la final al italiano Lorenzo Musetti. Mientras que hace algunos días, en Indian Wells, tras caer en su debut frente al estadounidense Marcos Giron, decidió competir en República Dominicana.

El tenista albiceleste había finalizado su vínculo laboral con Andrés Dellatorre tras más de tres años de trabajo conjunto luego del Argentina Open, con quien consiguió hasta ese entonces sus ocho títulos Challenger, y decidió contratar los servicios de Alberto Mancini, quien lo acompañó durante toda la semana en el Caribe.

El albiceleste, en el partido decisivo ante Bellucci, tuvo un comienzo en el que a ambos tenistas les costó sostener su servicio. Navone rompió el saque de su rival en tres ocasiones y el europeo lo consiguió dos veces; con esa diferencia la Nave se adelantó por 7-5.

En el segundo parcial el bonaerense fue contundente y rápidamente se posicionó 4-0. A pesar de alguna señal de recuperación por parte de Bellucci, el argentino pudo sellar el triunfo por 6-4 en dos horas y 9 minutos de juego.

El camino al título para Navone fue vencer en el debut al local Nick Hardt; en los octavos de final al japonés Shintaro Mochizuki; en cuartos de final al francés Valentin Royer; en semifinales al belga Alexander Blockx; y en la final al italiano Mattia Bellucci.

A partir de este lunes el argentino, que se ubica en la posición 79, avanzará hasta el puesto 60 del escalafón mundial.

Navone tuvo en 2024 la mejor temporada de su carrera. Ese año logró consolidarse en el circuito principal, alcanzó las finales de Río de Janeiro y Bucarest y firmó una serie de buenos resultados que lo impulsaron en el ranking hasta meterse dentro del top 50 del mundo.

El panorama cambió durante 2025. El arranque había sido prometedor, ya que aportó el quinto punto para la Argentina en la serie frente a Noruega en Oslo, correspondiente a los Qualifiers de la Copa Davis. Sin embargo, luego no consiguió sostener esa dinámica. Los resultados dejaron de acompañarlo y tampoco pudo repetir las actuaciones logradas el año anterior en Brasil y Rumania, lo que lo llevó a retroceder hasta el puesto 99 del ranking mundial.

En la última gira europea bajo techo optó por frenar en el circuito mayor y volver a competir en el Challenger Tour. La apuesta terminó siendo positiva: levantó el trofeo en Lima y comenzó 2026 ubicado en el puesto 72 del mundo.

Mariano Navone consiguió su noveno título Challenger en Cap Cana y el primero sobre superficies rápidas

El inicio de la nueva temporada tampoco fue sencillo. Antes de su llegada a Cap Cana, el bonaerense había disputado siete torneos con un saldo poco favorable: siete derrotas y apenas dos triunfos. Esas victorias llegaron en las primeras rondas de los ATP de Buenos Aires y Santiago, en un comienzo de año marcado por la irregularidad.

En ese contexto, la conquista en Cap Cana aparece como una señal alentadora. Más allá del trofeo, el título puede representar un punto de partida para recuperar confianza y volver a encontrar el nivel que lo llevó a destacarse en el circuito. Con la temporada todavía en desarrollo, el bonaerense buscará transformar este impulso en una plataforma para volver a escalar posiciones en el ranking y reencontrarse con su mejor versión.