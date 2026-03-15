Marco Trungelliti se consagró campeón en Kigali: venció al ex campeón del Argentina Open ante la mirada del presidente de Ruanda

Marco Trungelliti posa con el trofeo de campeón junto al finalista Marco Cecchinato y el presidente de Ruanda, Paul Kagame, tras la definición del Challenger disputado en Kigali (Crédito: @UrugwiroVillage)

El argentino Marco Trungelliti se consagró campeón del Challenger de Kigali, Ruanda, al superar en la final al italiano Marco Cecchinato con un marcador de 4-6, 6-0 y 6-3. El presidente del país africano, Paul Kagame, fue parte de la ceremonia de premiación.

Trungelliti, a sus 36 años, sigue afirmando que “lo viejo funciona”. A principios de la temporada lució una remera de El Eternauta en Melbourne Park, que rápidamente se viralizó en las redes sociales. Este domingo el experimentado tenista sumó un nuevo trofeo en el certamen ruandés, un Challenger de categoría 100 que se disputó sobre polvo de ladrillo.

Para el santiagueño, los números que registra en el torneo africano son sorprendentes: lo disputó en cuatro ediciones, en las que se consagró campeón en Kigali 2 (2024) y Kigali 2 (2026); fue finalista en Kigali 1 (2024) y cuartofinalista en Kigali 1 (2026). En total acumula una marca de 16 triunfos y apenas dos derrotas.

En la final, Trungelliti, que ocupa el puesto 132 del ranking mundial, enfrentó al italiano Marco Cecchinato (225°), de 33 años y campeón de tres títulos del ATP Tour: Argentina Open (2019), Umag y Budapest (ambos en 2018). Además, el italiano alcanzó el puesto 16 del ranking en 2019 y fue semifinalista de Roland Garros 2018.

El argentino tuvo la capacidad de recuperarse a tiempo tras perder el primer set por 6-4. En el segundo parcial fue contundente y se lo llevó con un claro 6-0, tras quebrar el servicio de su rival en tres oportunidades. En el set decisivo, con dos rupturas a favor del santiagueño, terminó sellando la coronación por 6-3 luego de una hora y 58 minutos de competencia.

El camino al título para Trunge, quien fue el primer cabeza de serie, incluyó victorias ante el español Pol Martín Tiffon (254°); en octavos de final frente al checo Jonas Forejtek (356°); en cuartos de final ante el neerlandés Max Houkes (245°); en semifinales frente al checo Zdenek Kolar (197°) y, en la final, contra Cecchinato.

En la ceremonia de premiación estuvo presente el presidente de Ruanda, Paul Kagame, mientras que la primera dama, Jeannette Kagame, también acompañó el acto protocolar tras la final disputada en Kigali.

Para Trungelliti, que continúa con el objetivo de alcanzar por primera vez en su carrera el top 100 del ranking mundial, su mejor registro fue el puesto 112 en la temporada 2019. Con la reciente conquista, en el ranking en vivo se ubica en el 116° lugar.

Marco Trungelliti durante la final del Challenger de Kigali, torneo en el que conquistó el séptimo título de su carrera en el circuito (Crédito: @UrugwiroVillage)

A lo largo de su trayectoria se consagró campeón en siete torneos del Challenger Tour: Barletta (2018), Florencia (2019), Kigali (2024), Lyon, Tulln y Targu Mureș (2025), y nuevamente Kigali (2026).

La temporada para el tenista nacional viene siendo de ensueño. Por primera vez representó a la Selección Argentina de Tenis en la Copa Davis, en la serie ante Corea del Sur en Busan, correspondiente a la primera ronda de los Qualifiers, que terminó en derrota para el conjunto albiceleste. Además, integró el equipo argentino en la United Cup.