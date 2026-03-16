Juan Estévez celebró el título en el M15 de La Plata

El argentino Juan Estévez se consagró campeón del M15 de La Plata (Crédito: Tenis Club La Plata)

Este domingo, el argentino Juan Estévez fue profeta en su tierra. En la final del M15 de La Plata, perteneciente al circuito profesional de la ITF Men’s World Tennis Tour, se consagró campeón al derrotar al brasileño Bruno Fernández por 7-5 y 6-4.

Con la determinación de que continúen los torneos profesionales en el país, la iniciativa busca que los tenistas locales puedan dar sus primeros pasos en el circuito, sumar sus primeros puntos para el ranking mundial y comenzar a transitar la etapa profesional sin la necesidad de afrontar largos viajes al exterior. De esta manera, competir en casa también les permite reducir considerablemente los costos que implica iniciar una carrera en el ámbito internacional.

Al mismo tiempo, este tipo de competencias brinda la posibilidad de trabajar durante la semana junto a sus equipos completos y desarrollarse en un entorno cercano. A su vez, tienen la oportunidad de disputar sus partidos frente a familiares y amigos, un aspecto que suele ser muy importante en los primeros años dentro del profesionalismo.

El jugador nacido en la ciudad bonaerense de 25 de Mayo hace 20 años, y entrenado por el reconocido Oky Rodríguez, llegó al partido decisivo que se disputó sobre las canchas de polvo de ladrillo del Tenis Club La Plata con la certeza de que en las cinco finales que había jugado en este tipo de competencias siempre se había quedado con el título. Sus conquistas habían sido en los M15 de Tánger en 2024 y en Pirot, Azul, Santiago y Lima durante la temporada 2025.

En la final, Estévez (quien ocupa el puesto 438 del ranking ATP Tour) fue determinante frente al jugador de Florianópolis, Fernández (704°), al que superó en sets corridos por 7-5 y 6-4. Para el bonaerense, que alcanzó así su sexta corona en este tipo de certámenes, el trofeo también le permitirá seguir sumando puntos en la Beca Galperin al Mérito, clasificación que actualmente lidera con 30 unidades.

No obstante, el festejo tuvo un cierre particular: al igual que ocurre en el ATP 500 de Barcelona, el tradicional Conde de Godó, el campeón celebró arrojándose a la pileta del club.

“Quiero felicitar a la organización. Para ser un M15 fue un verdadero torneo: fue impresionante la cantidad de público que hubo hoy y durante toda la semana. Las canchas y las instalaciones fueron muy cómodas. También quiero agradecerle a todo mi equipo de trabajo y a mis amigos por estar acá, ya que es la primera vez que me pueden ver jugar en este tipo de torneos”, expresó Estévez tras la consagración.

Beca Galperin al Mérito

Juan Estévez, campeón en La Plata, lidera con 30 puntos la tabla de la Beca Galperin al Mérito

La Beca Galperin al Mérito fue un éxito en 2025 y se renovará en 2026 con mayor cantidad de beneficiados y premios totales. Esta iniciativa de Marcos Galperin, que cuenta con el aval y supervisión de la Asociación Argentina de Tenis, busca promover el desarrollo de jóvenes tenistas en su inserción al profesionalismo. Por eso, se premia a aquellos jugadores menores de 22 años que más puntos ATP sumen en competencias internacionales jugadas en el país a lo largo del año.

En 2025 fueron 24 los tenistas (nacidos hasta el año 2003) que sumaron al menos un punto compitiendo en el país, en las 18 fechas internacionales de todos los niveles del tenis profesional. Lautaro Midón (110 puntos) fue el ganador del gran premio de 60.000 dólares; y Juan Manuel La Serna (53), del segundo puesto y 40.000 dólares. Dichas sumas serán utilizadas por los tenistas categoría 2004 para invertir en sus carreras durante esta temporada.

Para este año, que inició con el AAT Challenger edición TCA, el formato se renovó. Se mantienen los premios para el primer y segundo puesto, pero habrá más ganadores. Sobre el cierre de 2026, se disputará el Masters al Mérito Marcos Galperin durante La Semana del Tenis, con participación de los 5 primeros del ranking y un invitado de la organización.

El primero y segundo del ranking ganarán -respectivamente- 60 mil y 40 mil dólares cada uno, pero seguirán sumando de acuerdo a su performance en el Masters, al que accederán directamente en semifinales. Los otros cuatro jugadores (3°, 4°, 5° e invitado) comenzarán en cuartos de final. Cada uno de ellos ganará 5.000 dólares por participar, con un plus de 5.000 dólares por partido ganado (los dos primeros sumarán únicamente por partido ganado en el Masters).

Tabla de posiciones

Juan Estévez - 30

Lucio Ratti - 16

Máximo Zeitune - 16

Carlos Zárate - 12

Benjamín Chelia - 1

Tadeo Meneo - 1

Fernando Cavallo - 1

El argentino Juan Estévez posando con el trofeo del M15 de La Plata (Crédito: Tenis Club La Plata)