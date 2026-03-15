Genaro Olivieri se consagró campeón en Santiago y volvió a festejar en el circuito Challenger

Genaro Olivieri posa con el trofeo tras consagrarse campeón del Challenger de Santiago (Crédito: Challenger Santiago)

Genaro Olivieri vuelve a pisar fuerte en el circuito ATP Challenger. Este domingo el argentino culminó una de sus mejores semanas en el tour al consagrarse campeón del torneo de Santiago tras vencer en la final al portugués Henrique Rocha con un marcador de 6-4 y 6-4.

Olivieri, de 27 años, llegó a la capital chilena con el deseo y las expectativas de poder cambiar los malos resultados que venía arrastrando desde el inicio de la temporada, con una marca de siete derrotas y cuatro triunfos. Sin embargo, hasta ahora nunca había logrado encadenar victorias, ya que sus triunfos se habían producido en los Challenger de Itajaí, Rosario, Tigre I y Tigre II.

El tenista albiceleste, que había levantado dos trofeos en este tipo de competencias en Montevideo (2022) y Santo Domingo (2023), ambos sobre polvo de ladrillo, logró además sacarse la espina que arrastraba tras caer en las otras dos finales que había disputado después de esos logros, en Liberec y Sevilla, en ambas oportunidades frente al peruano Gonzalo Bueno y en 2025.

Desde el inicio de la semana, Olivieri (ubicado en el puesto 226 del ranking mundial) fue encontrando ritmo dentro de la cancha y fortaleciendo la confianza en el aspecto mental. Su estreno fue frente al brasileño Gustavo Heide (301°), a quien superaba por 3-6, 6-3 y 4-0 antes del retiro de su rival. En los octavos de final debió batallar ante su compatriota Andrea Collarini (228°) para imponerse por 6-1, 4-6 y 7-6(5).

Luego, en cuartos de final, superó al estadounidense Nicolas Moreno de Alboran (633°) por 6-4 y 7-5. En semifinales dio vuelta un partido complejo frente al brasileño Thiago Monteiro (232°): estuvo set abajo y con un quiebre en contra, pero terminó revirtiendo la historia por 3-6, 6-4 y 7-5. Ya en el encuentro decisivo fue superior al portugués Henrique Rocha (169°), cuarto cabeza de serie, y se impuso con un doble 6-4.

En la ceremonia de premiación estuvo presente el argentino Horacio de la Peña, referente del circuito Challenger en Chile, quien fue el encargado de entregarle el trofeo al campeón.

“La verdad es que estoy muy contento. Fue una semana muy dura, con partidos largos y muy sufridos, pero creo que jugué bien. En los momentos importantes pude subir el nivel y salir adelante. En varios encuentros estuve en desventaja y la clave fue mantener la calma”, explicó Olivieri tras quedarse con el título en Santiago.

Sobre la final, el argentino agregó: “Ganar en dos sets siempre es lo mejor, pero además llegué a estar set y 5-2 arriba, y eso fue muy importante para después poder cerrarlo. Él empezó a jugar más seguro, a meter muchas pelotas y a esperar que yo definiera los puntos. En esos momentos también es difícil cerrar un campeonato, así que estoy muy contento por haberlo logrado”.

Por último, el jugador nacional adelantó cómo continuará su agenda en el circuito: “Ahora me voy a Buenos Aires por la noche y mañana viajo a Asunción, así que sigue la gira de torneos a full”.

Con este resultado, Olivieri tendrá un importante avance en el ranking mundial y se ubicará en el puesto 192 del escalafón. Su mejor registro hasta el momento fue el lugar 131, alcanzado durante la temporada 2023.

Precisamente en ese año tuvo además su única participación en el cuadro principal de un torneo de Grand Slam. En Roland Garros, el argentino superó los tres compromisos de la clasificación y logró meterse en la tercera ronda, instancia en la que cayó frente al danés Holger Rune (18°) en sets consecutivos.

Genaro Olivieri celebra con el trofeo luego de conquistar el Challenger de Santiago (Crédito: Challenger Santiago)

Cabe destacar que este fin de semana también hubo festejos argentinos en el circuito ATP Challenger. Marco Trungelliti se consagró campeón en Kigali, Ruanda, tras superar en la final al italiano Marco Cecchinato con un marcador de 4-6, 6-0 y 6-3.

Por su parte, Mariano Navone también celebró un título, en este caso sobre superficies duras. El bonaerense se quedó con el Challenger 175 de Cap Cana al derrotar en la final al italiano Mattia Bellucci por 7-5 y 6-4.

Challenger Asunción

La gira sudamericana continuará este lunes con el Challenger de Asunción. En el cuadro principal estarán los argentinos Alex Barrena (179°), Genaro Olivieri (226°), Nicolás Kicker (263°), Gonzalo Villanueva (156°), Lautaro Midón (216°), Luciano Ambrogi (430°), Santiago Rodríguez Taverna (237°), Guido Iván Justo (279°), Mariano Kestelboim (463°) y Andrea Collarini (228°).

Además, desde la clasificación podrían sumarse Valerio Aboian (462°), Carlos Zárate (576°), Franco Ribero (318°), Thiago Cigarrán (561°) y Valentín Basel (274°).