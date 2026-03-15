Así quedó la tabla de posiciones de la F1 tras el GP de China: Alpine sumó doble y Mercedes lidera por amplio margen

La nueva era de la Fórmula 1 completó sus primeras dos carreras del año 2026. Luego de la victoria de George Russell en el debut en Australia, su compañero Andrea Kimi Antonelli venció en el Gran Premio de China para asentar a Mercedes como el gran candidato a quedarse con los dos títulos en la temporada. Alpine, por su parte, tuvo una gran jornada en el Circuito Internacional de Shanghái y sus dos pilotos cosecharon unidades: Pierre Gasly terminó 6° y Franco Colapinto, 10°.

El fin de semana en China contó con la primera de las seis carreras Sprint del calendario de la Máxima: Russell se subió a lo más alto del podio, acompañado de Charles Leclerc y Lewis Hamilton de Ferrari. Sin embargo, el experimentado piloto británico de las Flechas Plateadas no pudo replicar la victoria en la competición principal y fue su compañero Antonelli el que cruzó en primer lugar la bandera a cuadros. El italiano de 19 años obtuvo su primer triunfo en la F1.

Las primeras dos fechas del curso 2026 dejaron en claro que Mercedes es la gran potencia a vencer, mientras que Ferrari está un escalón por debajo. George Russell terminó segundo en la carrera principal, mientras que Hamilton ocupó el tercer puesto. El siete veces campeón de la categoría obtuvo su primer podio con la escudería italiana. Los que completaron el top 10 en China fueron Leclerc (4°) Oliver Bearman (5°), Pierre Gasly (6°), Liam Lawson (7°), Isack Hadjar (8°), Carlos Sainz (9°) y Franco Colapinto (10°).

Los pilotos que sumaron puntos en la carrera principal del Gran Premio de China (@F1)

Alpine sumó puntos en los primeros dos Grandes Premios de la temporada y empieza a dejar atrás el pésimo año 2025, en el que desecharon el desarrollo del monoplaza para centrarse en la presente temporada. Más allá de que el rendimiento en Melbourne estuvo lejos de lo esperado, Gasly logró finalizar P10. El francés comenzó en la zona de puntos de cara a la Sprint en China, pero cruzó la meta en la undécima ubicación.

No obstante, la escudería con sede en Enstone levantó su imagen en la cita principal de Shanghái. Tanto Gasly como Colapinto concretaron una notable actuación y sumaron puntos. El argentino tuvo que atravesar una montaña rusa en las 56 vueltas: subió seis posiciones en la largada, un Safety Car lo perjudicó en la estrategia, recibió un choque del Haas de Esteban Ocon y completó la fase final con daños en su monoplaza.

A pesar del adverso panorama que se le presentó, el joven de 22 años cerró una performance sensacional para quedar décimo y sumar su primer punto desde que arribó al team galo. Del otro lado del box, Pierre Gasly realizó una notable actuación: cruzó la bandera a cuadros en el sexto lugar y recibió ocho unidades.

Así quedaron los primeros ocho lugares de la carrera Sprint del Gran Premio de China (@F1)

Esta cosecha posicionó a Alpine en el séptimo puesto del Campeonato de Constructores con 10 puntos. Mercedes lidera en la tabla de los equipos con 98, seguido por Ferrari con 67. Para reflejar el complejo inicio de la nueva normativa técnica en la Fórmula 1, el siguiente en la lista es McLaren con 18 unidades a pesar de que Lando Norris y Oscar Piastri (tampoco corrió en Australia) no participaron en el Gran Premio de China por fallas eléctricas en sus respectivos monoplazas.

En el apartado de los pilotos, George Russell lidera con 51 puntos y Andrea Kimi Antonelli ocupa el segundo puesto con 48. Los hombres de Ferrari se ubican por debajo: Charles Leclerc suma 34 unidades y Lewis Hamilton tiene 33. Oliver Bearman tuvo un arranque sensacional con Haas y está quinto con 17.

La próxima cita de la Fórmula 1 será en Suzuka con el Gran Premio de Japón: se llevará a cabo entre el 26 y el 29 de marzo. La carrera principal será el domingo a las 02:00 (hora argentina).

TABLA DE PILOTOS DE LA FÓRMULA 1 TRAS EL GP DE CHINA

George Russell - Mercedes: 51 Andrea Kimi Antonelli - Mercedes: 47 Charles Leclerc - Ferrari: 34 Lewis Hamilton - Ferrari: 33 Oliver Bearman - Haas: 17 Lando Norris - McLaren: 15 Pierre Gasly - Alpine: 9 Max Verstappen - Red Bull: 8 Liam Lawson - Racing Bulls: 8 Arvid Lindblad - Racing Bulls: 4 Isack Hadjar - Red Bull: 4 Oscar Piastri - McLaren: 3 Carlos Sainz - Williams: 2 Gabriel Bortoleto - Audi: 2 Franco Colapinto - Alpine: 1 Esteban Ocon - Haas: 0 Nico Hulkenberg - Audi: 0 Alex Albon - Williams: 0 Valtteri Bottas - Cadillac: 0 Sergio Checo Pérez - Cadillac: 0 Fernando Alonso - Aston Martin: 0 Lance Stroll - Aston Martin: 0

TABLA DE CONSTRUCTORES DE LA FÓRMULA 1 TRAS EL GP DE CHINA

Mercedes: 98 Ferrari: 67 McLaren: 18 Haas: 17 Red Bull: 12 Racing Bulls: 12 Alpine: 10 Audi: 2 Williams: 2 Cadillac: 0 Aston Martin: 0