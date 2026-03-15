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El gesto de Gasly que sorprendió a Colapinto tras el Gran Premio de China de Fórmula 1

Luego de la carrera, el francés se apareció en plena rueda de prensa para saludar a su compañero de equipo en Alpine

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Pierre Gasly fue saludar a Franco Colapinto y lo felicitó por haber sumado puntos

De a poco Alpine va cambiando su cara respecto de la temporada pasada en la Fórmula 1 en la que resultó último en el Campeonato Mundial de Constructores. Este domingo en el Gran Premio de China, no solo Pierre Gasly sumó puntos ya que por primera vez pudo hacerlo Franco Colapinto, luego de una notable actuación.

El argentino terminó décimo en el Circuito Internacional de Shanghái luego de cumplir con una gran labor. La posición final del corredor bonaerense le permitió cosechar una unidad, la primera con el equipo francés. Al cruzar la meta, Gasly preguntó a su ingeniero cómo había terminado su compañero de equipo. Ya en la rueda de prensa con los medios de acreditación anual, el pilarense recibió el saludo del galo, en un gran gesto. Luego de eso, Franco quiso entablar una conversación con el francés, pero el número 10 tuvo que seguir con la ronda de preguntas con los medios internacionales.

Es un gran resultado para el equipo hoy y un fin de semana sólido en general para conseguir que ambos coches lleguen a los puntos. Por supuesto, estoy contento con el resultado, aunque en el fondo el competidor que llevo dentro está un poco molesto por no haber conseguido el quinto puesto, que creo que era alcanzable al final”, dijo el francés en testimonios publicados en el comunicado de prensa de su equipo.

“Me sentí muy cómodo en el coche otra vez hoy, y el ritmo estaba ahí. Mantuvimos al grupo de cabeza a la vista en el primer stint (tramo de la carrera). Con estos coches nuevos, sabíamos que no era cuestión de si iba a haber un coche de seguridad, sino de cuándo. Finalmente sucedió y agrupó a todo el pelotón. En la reanudación por alguna razón no tenía potencia ni turbo y Ollie (Bearman) me adelantó. Con toda la lucha con Max (Verstappen) y otros coches a mi alrededor, perdí terreno con Ollie y tenía una gran brecha que recuperar. Apreté como si cada vuelta fuera una vuelta de clasificación, lo cual fue divertido y conseguí alcanzarlo, sin embargo, no pude acercarme lo suficiente para hacer un adelantamiento”, añadió.

“Es un resultado fantástico y aún quedan muchos detalles por pulir. Esperemos que el ritmo que mostramos este fin de semana lo podamos mantener en las próximas carreras”, concluyó el corredor de 30 años que fue décimo en Australia y este domingo culminó sexto. Marcha séptimo en el campeonato.

Otro que se expresó sobre la buena labor de su equipo es el asesor ejecutivo, Flavio Briatore: “Conseguir nueve puntos y que tanto Pierre como Franco puntuaran es un gran resultado para el equipo. Ambos pilotos hicieron un trabajo excelente y obtuvieron una buena recompensa para el equipo de vuelta en Enstone después de una dura doble cita al comienzo de la temporada".

Desde San Pablo 2024 con el doble podio de Gasly y Esteban Ocon que Alpine no lograba que sus dos competidores sumen puntos. “Es el primer resultado con doble puntuación para el equipo esta temporada y demuestra que podemos ser competitivos y luchar regularmente por los puntos”, enfatizó el empresario italiano.

“Sabemos que será una carrera de desarrollo, y el trabajo duro no termina aquí. Seguiremos esforzándonos de cara a Japón y las próximas carreras para mantenernos en la dirección correcta”.

El año pasado Alpine terminó último en el Campeonato Mundial de Constructores. Luego de dos fechas en la presente temporada ya ocupa la séptima posición entre once escuderías. El certamen seguirá en Asia dentro de dos semanas cuando se disputará el Gran Premio de Japón.

Los pilotos de Alpine F1
Los pilotos de Alpine F1 Team celebran su sólida actuación al conseguir puntos dobles con un P6 y P10 en el Gran Premio de China.

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