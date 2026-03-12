Franco Colapinto afrontará la única práctica y la clasificación de la carrera sprint del GP de China de F1: todo lo que hay que saber

Horarios:
Viernes 13 de marzo
Práctica Libre 1: 00.30 (Argentina) / 11.30 (China)
Clasificación de la carrera Sprint: 04.30 (Argentina) / 15.30 (China)
Sábado 14 de marzo
Carrera Sprint a 19 vueltas: 00.00 (Argentina) / 11.00 (China)
Clasificación para la carrera principal: 04.00 (Argentina) / 15.00 (China)
Domingo 15 de marzo
Carrera principal a 56 vueltas: 04.00 (Argentina) / 15.00 (China)
TV: Disney+ (Latinoamérica) / Fox Sports (Argentina) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV
Colapinto en el circuito de Shanghai durante el Media Day de la F1. Una fanática le pidió una foto y él aceptó con el mate en la mano.
Bienvenidos al minuto a minuto del primer día de actividad del Gran Premio de China de la Fórmula 1 con Franco Colapinto.