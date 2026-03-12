Deportes

Franco Colapinto afrontará la única práctica y la clasificación de la carrera sprint del GP de China de F1: todo lo que hay que saber

El piloto argentino, que viene de terminar en el 14° puesto en Australia, saldrá a pista en el circuito de Shanghai para el primer día de actividad

Guardar

Horarios:

Viernes 13 de marzo

Práctica Libre 1: 00.30 (Argentina) / 11.30 (China)

Clasificación de la carrera Sprint: 04.30 (Argentina) / 15.30 (China)

Sábado 14 de marzo

Carrera Sprint a 19 vueltas: 00.00 (Argentina) / 11.00 (China)

Clasificación para la carrera principal: 04.00 (Argentina) / 15.00 (China)

Domingo 15 de marzo

Carrera principal a 56 vueltas: 04.00 (Argentina) / 15.00 (China)

TV: Disney+ (Latinoamérica) / Fox Sports (Argentina) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV

10:02 hsHoy

¡Hola, Franco!

Colapinto en el circuito de Shanghai durante el Media Day de la F1. Una fanática le pidió una foto y él aceptó con el mate en la mano.

El piloto argentino junto a
El piloto argentino junto a una fanática en el circuito de Shanghai (Photo by Hector RETAMAL / AFP)
10:00 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del primer día de actividad del Gran Premio de China de la Fórmula 1 con Franco Colapinto.

Franco Colapinto (Photo by Paul
Franco Colapinto (Photo by Paul Crock / AFP) /

Temas Relacionados

deportes-internacionalFranco ColapintoF1Fórmula 1F1 hoyAlpineGran Premio de ChinaMcLarenFerrariMercedesRed BullMax VerstappenGeorge RussellLewis Hamilton

Últimas noticias

Bale destierra el mito sobre la convivencia con Cristiano Ronaldo: “En el Real Madrid, era exigente pero sin problemas”

Durante una entrevista en The Overlap, el galés explicó que la relación entre estrellas del club se basaba en colaboración y respeto. Qué detalles reveló el astro sobre la plantilla merengue

Bale destierra el mito sobre

Su papá brilló en Europa y cautivó a Federer, y ella descolla en el Real Madrid: Dolores Delgado, la delantera que ilusiona a Argentina

Con tan solo 17 años se destaca por su talento y capacidad goleadora en España, mientras el cuerpo técnico argentino apuesta por su crecimiento

Su papá brilló en Europa

Coudet debuta como técnico de River Plate: el principal déficit que encontró y los jugadores que quiere recuperar

El Millonario visita a Huracán en el primer partido oficial con el flamante entrenador al frente del plantel. Cómo trabajó en la semana y qué desea ver en el campo de juego

Coudet debuta como técnico de

Marco Trungelliti avanza en Kigali, el Challenger africano que ganó en 2024

El santiagueño pasó a los cuartos de final luego de un exigente triunfo ante el checo Jonas Forejtek en casi tres horas de juego. Mientras tanto, varios compatriotas siguen en competencia en Santiago y en el M15 de La Plata

Marco Trungelliti avanza en Kigali,

Los mejores memes y reacciones en las redes tras el empate de Boca Juniors con San Lorenzo: Claudio Úbeda y Weigandt, los elegidos

El entrenador y el lateral quedaron en el centro de las críticas luego de un nuevo empate como local del Xeneize

Los mejores memes y reacciones

ÚLTIMAS NOTICIAS

Miley Cyrus regresa como Hannah

Miley Cyrus regresa como Hannah Montana en el especial de aniversario de Disney+

ATE anunció un paro que afectará a más de 27 aeropuertos: el cronograma de vuelos afectados

El orden real de los libros de Bridgerton: qué cambió la serie y por qué importa en la historia

El riesgo oculto de los cargadores no originales: cómo el mal uso amenaza la seguridad y la factura eléctrica

Qué hacer cuando se tapan los oídos por resfríos, alergias o cambios de presión, según expertos

INFOBAE AMÉRICA

Los relojes se adelantan mañana

Los relojes se adelantan mañana en Estados Unidos: todo lo que hay que saber sobre el inicio del horario de verano

Cuánto gana un trabajador de la construcción en Estados Unidos según la región y la experiencia

Miley Cyrus regresa como Hannah Montana en el especial de aniversario de Disney+

Qué es la ley SAVE America Act y cómo podría transformar los registros electorales y el derecho al voto en Estados Unidos

La mayoría de las llamadas al 911 en Nueva York en 2025 fueron por incidentes no delictivos

DEPORTES

Bale destierra el mito sobre

Bale destierra el mito sobre la convivencia con Cristiano Ronaldo: “En el Real Madrid, era exigente pero sin problemas”

Su papá brilló en Europa y cautivó a Federer, y ella descolla en el Real Madrid: Dolores Delgado, la delantera que ilusiona a Argentina

Coudet debuta como técnico de River Plate: el principal déficit que encontró y los jugadores que quiere recuperar

Marco Trungelliti avanza en Kigali, el Challenger africano que ganó en 2024

Los mejores memes y reacciones en las redes tras el empate de Boca Juniors con San Lorenzo: Claudio Úbeda y Weigandt, los elegidos