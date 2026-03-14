El divertido intercambio entre Colapinto y Briatore después del fuerte respaldo por su actuación en el GP de China

El líder de Alpine bromeó con el piloto argentino luego de quedar eliminado en la Q2 por cinco milésimas

Franco Colapinto completó una sólida jornada de sábado en el Gran Premio de China. Con un monoplaza Alpine con algunas dificultades técnicas, el argentino terminó 14° en la carrera Sprint y se ubicó 12° en la clasificación. El joven de 22 años no se metió a la Q3 por 0.005 segundos. Flavio Briatore lo respaldo de forma contundente al abrazarlo en los boxes, en una imagen inusual por parte del asesor ejecutivo y líder del equipo. Una vez finalizada la actividad en pista, ambos protagonizaron un divertido intercambio.

En un video difundido en las redes sociales de la escudería francesa, en el que Colapinto estaba haciendo un balance de lo que dejó el día, el empresario italiano interrumpió su análisis para saludarlo. “Míster. Cinco milésimas. ¿Lo viste? Cinco milésimas. Cinco”, comentó el corredor albiceleste entre risas mientras nombraba la diferencia por la que quedó eliminado de la Q2.

Briatore reaccionó dándole unos golpes y un abrazo. “Cinco milésimas”, soltó el directivo. Luego de esto, el italiano de 75 años hizo un gesto de tirar al argentino al agua que se encontraba detrás de él. “Al agua con los peces”, agregó el líder del equipo mientras Colapinto se reía.

*El gesto de Briatore con Colapinto en la clasificación

La mañana en el Circuito Internacional de Shanghái se abrió con Colapinto y Briatore arribando a la par. Antes del inicio de la carrera Sprint, en la que el argentino realizó una impresionante largada, el asesor ejecutivo defendió su trabajo al confirmar que está compitiendo con un monoplaza que tiene algunos desperfectos técnicos, como una caja de cambios vieja —que tiene influencia en una pieza aerodinámica de la parte trasera— y una especificación antigua en el alerón delantero.

Aunque el gesto de respaldo más fuerte fue durante la qualy. Después de que Colapinto quedara eliminado de la Q2 por 0.005 segundos de diferencia, el propio Briatore lo fue a buscar personalmente delante de todas las cámaras en los boxes: le hizo un gesto, lo felicitó y le dio un abrazo ante la desazón del argentino por el ínfimo tiempo que lo dejó afuera.

Posteriormente, Briatore volvió a destacar el trabajo de sus pupilos en sus redes sociales. “Súper vuelta de Pierre Gasly. Séptimo puesto en la parrilla de mañana. ¡Qué bien vernos de nuevo ahí arriba! ¡Ahora, a prepararnos para mañana! ¡Excelente trabajo, Franco Colapinto! Perder por +0,005 s es mala suerte, pero sé lo que puedes hacer", sostuvo el italiano en cuenta de Instragram.

La felicidad de Briatore por la actuación de Colapinto y Gasly

En el video que publicó Alpine en el que tienen un divertido intercambio, Colapinto agradeció al equipo por ayudarlo a dar un salto en su rendimiento respecto a lo que mostró el viernes. “Hemos dado un gran paso adelante con el equipo. Es muy positivo que estemos tan cerca de la Q3, que era lo que buscábamos. Cinco milésimas no son nada. Solo un poco de clipping en la última curva. Hemos tenido algunos bloqueos de ruedas durante la vuelta. Las vueltas de salida han sido complicadas. Así que, en general, hemos estado muy cerca. Creo que fue una buena sesión. El equipo ha hecho un gran trabajo”, comentó.

En esta misma línea, agregó: “En general, fue una sesión de clasificación positiva. Creo que, después de lo de ayer, estoy muy agradecido porque el equipo descubrió muchas cosas. Me ayudaron a entender qué fallaba en el coche y qué tengo que mejorar. Pudimos identificar muy bien esos aspectos cuando estábamos muy lejos de Pierre. Ha sido un trabajo impresionante entender en qué áreas tenía muchas dificultades y no conseguía superarlas. Estoy muy agradecido por el esfuerzo que realizaron. Pero también estoy orgulloso e impresionado por el trabajo. Porque realmente han estado a la altura este fin de semana”.

El abrazo paternal de Briatore a Colapinto

Por último, Colapinto destacó el trabajo de su compañero Gasly y se mostró con optimismo de cara a la carrera principal: “Por supuesto, aún queda mucho por hacer. Sabemos que todavía hay cierta falta de rendimiento en algunas áreas del coche y que estamos mejorando e intentando trabajar en ellas para mejorar. Pero, en general, ha sido un día mejor. Y mañana creo que, con Pierre saliendo desde los puntos y yo muy cerca, podemos tener un buen día. Intentaremos darlo todo y darle al equipo lo que se merece con algunos puntos dobles”.

Al igual que Briatore, Steve Nielsen, director de Alpine, también expresó su respaldo a Colapinto y elogió su dedicación a lo largo de todo el fin de semana. “Ha dedicado muchas horas, ha trabajado duro con los ingenieros y ha aprendido de Pierre, lo cual es fantástico de ver”, comentó el británico.

El Gran Premio de China dará inicio a las 04:00 (hora argentina). La carrera principal contará con 56 vueltas. Después de sumar un punto en Australia, Alpine buscará seguir cosechando unidades en el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1.