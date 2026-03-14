Los grandes elogios del director de Alpine por el compromiso de Colapinto en el GP de China: “Ha dedicado muchas horas”

Steve Nielsen destacó el gran trabajo de Colapinto en el GP de China

Franco Colapinto dio un salto en su rendimiento y dejó buenas impresiones en el Gran Premio de China. Con un monoplaza de Alpine que tiene algunos defectos técnicos y no tiene las mejoras que están montadas en el A526 de su compañero Pierre Gasly, el argentino quedó 14° en la carrera Sprint y finalizó 12° en la clasificación. El joven de 22 años no se metió a la Q3 por cinco milésimas.

Al igual que el enorme gesto de respaldo por parte de Flavio Briatore en el pit lane, Steve Nielsen, director de Alpine, elogió la actuación de Colapinto en el Circuito Internacional de Shanghái. “Franco también dio un paso adelante de la carrera sprint a la clasificación y tuvo la mala suerte de quedarse fuera de la Q3 por un margen mínimo”, comentó en la gacetilla de prensa brindada por la escudería.

El ingeniero británico también destacó el fuerte compromiso del pilarense para mejorar su rendimiento en la Fórmula 1: “Ha dedicado muchas horas, ha trabajado duro con los ingenieros y ha aprendido de Pierre, lo cual es fantástico de ver”.

El arduo trabajo del corredor albiceleste para mejorar su nivel se vio reflejado en la pista, en la cual está compitiendo por primera vez. Franco está con una caja de cambios vieja que le hace perder carga aerodinámica en la parte trasera. A esto también se suma una especificación antigua del ala delantera en el coche del albiceleste respecto al de Gasly. En este contexto, logró recortar la distancia a la que se encontraba de su compañero del viernes al sábado y mostró un nivel notablemente más competitivo.

Franco Colapinto está participando por primera vez del GP de China y aspira a sumar sus primeros puntos con Alpine en la carrera del domingo (AP Foto/Vincent Thian)

Steve Nielsen también destacó el nivel de Alpine en general en comparación al debut en Australia. “Hemos empezado el fin de semana en mucho mejor forma que en Melbourne y, como se puede ver en todos los equipos, estamos aprendiendo a manejar estos nuevos monoplazas y el nuevo reglamento a un ritmo vertiginoso”, comentó el director.

Sin embargo, hizo hincapié en un problema que reportaron ambos pilotos durante la Sprint: la enorme degradación de los neumáticos que mermó su ritmo en pista. “Por desgracia, Pierre no pudo aprovechar en carrera su gran resultado en la clasificación de Sprint, y tanto él como Franco han señalado que tuvieron problemas con el clipping y el graining. Así pues, de cara al Gran Premio de mañana, sabemos que aún queda trabajo por hacer para garantizar que seamos más competitivos con mucho combustible”, explicó Nielsen.

No obstante, el ingeniero británico se mostró optimista de cara a la carrera del domingo en China: “Esperábamos que algunos de nuestros rivales recortaran distancias hoy, por lo que el hecho de que Pierre haya repetido su gran actuación con un séptimo puesto en la clasificación es realmente muy positivo. Sabiendo cómo se desarrolló la carrera sprint, sabemos que hay trabajo que hacer durante la noche para tener opciones de sumar puntos mañana”.

*El resumen de la clasificación del GP de China

El comunicado oficial de Alpine también incluyó declaraciones de Pierre Gasly, quien se mostró muy conforme con el trabajo del equipo. “Estoy muy contento con el resultado de la clasificación de hoy, ya que nos ha permitido lograr nuestra segunda presencia en la Q3 del fin de semana. Estoy muy satisfecho con el trabajo que hemos realizado como equipo, y parece que vamos por el buen camino. Teniendo en cuenta dónde estábamos el fin de semana pasado, esto me hace sentir optimista de cara al Gran Premio de mañana y también a las próximas carreras”, analizó el francés.

Respecto al rendimiento en las dos tandas de actividad, destacó: “Esta tarde hemos hecho una buena sesión de clasificación y hemos ido ganando velocidad en cada vuelta, mientras que por la mañana lo tuvimos más complicado en la carrera sprint, donde sufrimos mucho desgaste de neumáticos. Esto es algo en lo que tenemos que trabajar de cara a mañana si queremos competir con los coches que nos rodean”.

A pesar de las dificultades que se presentaron, Gasly es optimista para el domingo: “Las diferencias en la carrera y en la clasificación son muy pequeñas y estamos en medio de un grupo muy apretado en la zona media, así que cada detalle cuenta y esperamos tener una ventaja competitiva mañana y traducir el progreso que hemos logrado este fin de semana en más puntos para el equipo”.

*El compacto de la carrera Sprint en la que Colapinto finalizó 14°

La gacetilla de prensa oficial de Alpine también contó con la palabra de Colapinto, quien remarcó su ilusión por mejorar sus resultados en el resto del fin de semana. “En comparación con ayer y con cómo empezamos el día en la carrera Sprint, me siento mucho más optimista respecto al coche y al resultado de la clasificación. No pudimos cambiar mucho de la noche a la mañana con el parque cerrado y tuvimos problemas en la carrera sprint con algunos roces y un poco de granulado. Pero no nos rendimos, trabajamos duro como equipo y le dimos la vuelta a la situación por la tarde”, destacó.

Sobre la evolución de sus resultados, comentó: “Ayer había muchas cosas del coche que no entendíamos y el trabajo que hicimos anoche con los ingenieros, además de sentarnos a hablar con Pierre, se tradujo en un mejor resultado hoy. Hemos cambiado muchas cosas en el coche y sabemos dónde nos falta mejorar”.

Por último, Colapinto volvió a lamentarse por quedarse al borde de clasificar a la última tanda de la qualy: “Cuando estás tan cerca de entrar en la Q3, sigues sintiéndote un poco decepcionado. Tuve algunos deslizamientos al salir de la última curva y bloqueé las ruedas en algunos puntos, así que el tiempo estaba ahí sin duda. Estamos cerca de los puntos, así que esperemos tener una buena salida y mañana todo estará por decidir”.

El Gran Premio de China dará inicio a las 04:00 (hora argentina). La carrera principal contará con 56 vueltas. Después de sumar un punto en Australia, Alpine buscará seguir cosechando unidades en el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1.