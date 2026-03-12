Deportes

La frase del Chiqui Tapia sobre la Finalíssima entre Argentina y España: “Quiero que se juegue en el Monumental”

Tras ser indagado ante la Justicia, el presidente de la AFA lanzó esta afirmación en medio de los rumores que indican que el partido podría jugarse en el Santiago Bernabéu de Madrid

El presidente de la AFA aseguró que pretende jugar el duelo entre Argentina y España en el Monumental

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Claudio Fabián Tapia aseguró que pretende trasladar la sede de la Finalíssima entre la selección argentina y España al Estadio Monumental de Núñez, en medio de los rumores que marcan que el partido podría disputarse en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

“Cumplimos con lo que quería el juez, con lo que fuimos citados, y nos vamos a poner a trabajar porque España quiere que la final se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental, señaló el Chiqui tras ser indagado por presunta retención indebida de aportes en la AFA.

La frase del mandatario de la AFA se dio tras salir del edificio de la justicia en lo Penal Económico en Avenida De los Inmigrantes 1950 luego de ser indagado en la causa que investiga una presunta retención indebida de aportes por 19.000 millones de pesos. En este contexto, aprovechó para mandar un mensaje futbolístico en medio de las versiones que nacieron desde España y aseguraron que la Finalíssima sería trasladada a Madrid ante la chance concreta de cancelar la programación en el Lusail Stadium de Qatar por la situación en Medio Oriente.

Apenas se conoció este dato, el periodista Diego Monroig, periodista de ESPN que sigue la actividad de la selección argentina, había dado a conocer la firme postura de AFA ante estos rumores: “La AFA no dio el ok para jugar en España y la AFA no va a dar el ok para jugar en España. Estoy en condiciones de decir que la AFA nunca y en ningún momento dio el ok para jugar en España. La postura de AFA es que nunca dio el ok para jugar en España y realmente lo sorprende la noticia que comienza a tomar fuera allí en Europa”.

Claudio Chiqui Tapia habló tras
Claudio Chiqui Tapia habló tras ser indagado por la Justicia (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

El encuentro entre el campeón de la última Copa América y de la Eurocopa estaba inicialmente programado para disputarse en el Lusail Stadium que fue sede de la final de la Copa del Mundo 2022. Sin embargo, el duelo que debería disputarse el viernes 27 de marzo en el marco de la Fecha FIFA posiblemente será trasladado a otra sede en las próximas horas.

Noticia en desarrollo...

