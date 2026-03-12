La postura de Argentina ante la chance de jugar la Finalíssima frente a España en el Estadio Santiago Bernabéu

La Finalíssima entre Argentina y España entró en el terreno de definiciones. Con el Lusail Stadium de Qatar cada vez más cerca de quedar fuera de la programación, las autoridades deportivas de ambos países deben acordar una nueva sede para disputar el título el próximo viernes 27 de marzo en el marco de la Fecha FIFA.

En las últimas horas, desde España aseguraron que el Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid es el “gran favorito” a recibir el esperado cotejo, pero la postura desde la selección argentina dista bastante de los informes que difundieron en territorio europeo.

Diego Monroig, periodista de ESPN que sigue la actividad de la selección argentina, afirmó que en la directiva de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no están de acuerdo con disputar este juego en España. En medio del informe sobre las versiones desde Europa, el periodista recibió un mensaje en vivo y aseguró: “La AFA no dio el ok para jugar en España y la AFA no va a dar el ok para jugar en España”.

En esa línea, insistió: “Estoy en condiciones de decir que la AFA nunca y en ningún momento dio el ok para jugar en España. La postura de AFA es que nunca dio el ok para jugar en España y realmente lo sorprende la noticia que comienza a tomar fuera allí en Europa”. Aunque también reconoció que la chance de reprogramar el duelo en el Viejo Continente es la más viable porque favorecería al traslado de los futbolistas, ya que la mayoría milita en ligas europeas.

El estadio Santiago Bernabéu, candidato a albergar la Finalíssima (AP Foto/Manu Fernández)

El foco está puesto en las negociaciones existentes entre las partes ante la oportunidad concreta de trasladar la sede de la Finalíssima del viernes 27 de marzo. El Lusail Stadium de Doha (Qatar) tiene cada vez menos chances de albergar el esperado duelo entre el campeón de la Copa América y la Eurocopa por la situación en Medio Oriente, aunque por el momento no hay una sede clara que reemplace a la qatarí.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, había dicho el lunes que se iba a tomar una decisión “en las próximas 48 horas”. En ese contexto, durante el comienzo del jueves se difundió en medios españoles que el Estadio Santiago Bernabéu era la opción firme para albergar este cotejo. Pablo Aimar, ayudante de campo de Lionel Scaloni en la Albiceleste, ya había marcado la postura del equipo nacional de jugar “en un lugar seguro” ante la situación en Medio Oriente: “No sabemos dónde se jugará todavía, ojalá sea en un lugar seguro. Es una muy linda medida”.

El diario deportivo As aseguró que el Bernabéu es “el estadio madridista es el elegido” y aclaró que la “UEFA considera que Madrid y el Bernabéu son las mejores alternativas europeas” por delante de Roma o Lisboa. Sin embargo, el propio periódico español matizó con que tanto AFA como Conmebol “deben confirmar también esta sede”.

Ese mismo viernes 27 de marzo está pautado en Madrid otro partido de Fecha FIFA: Marruecos chocará con Ecuador en el Metropolitano, la casa del Atlético Madrid que está a unos 12 kilómetros del Bernabéu. Esto obligará a “consultar y consensuar” con las autoridades de seguridad españolas, aunque desde AS afirmaron que “la capital de España es capaz de soportar dos eventos de esta magnitud en un mismo día”. En ese contexto, recordaron incluso que la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors fue trasladada al Bernabéu en 2018 “sin apenas tiempo” y fue un “éxito organizativo”.

Con toda esta presentación en medios españoles presionando por tener la Finalíssima en Madrid, el periodista Monroig en ESPN insistió en que este viernes es “el nuevo límite” para tomar una decisión sobre la sede, aunque recordó que ya hubo “varios días claves” que no terminaron siendo tal. Sin embargo, hay un punto importante: en los próximos días deben empezar a enviarse las citaciones de jugadores para esta doble Fecha FIFA, la última antes de que comience el proceso preparatorio del Mundial 2026.

Al mismo tiempo, Monroig analizó que detrás del deseo español por tener a este importante partido entre campeones continentales existe también un foco sobre el Mundial 2030: “Se habló de Marruecos, Portugal, no es casualidad que España juegue la carta más fuerte porque acá estamos hablando de tres países que son los organizadores del Mundial 2030. Mostrarle al mundo que en este contexto geopolítico pueden organizar un partido de tamaña envergadura... Lo quería Portugal, lo quiere Marruecos y también lo quiere España. Al mismo tiempo acá hay que leer entre líneas de ‘yo quiero la final del 30′. Ahí también hay una puja".

El Lusail Stadium de Qatar todavía sigue como sede oficial, aunque se modificaría en las próximas horas (Foto: Reuters/Thaier Al-Sudani)