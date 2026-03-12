Deportes

El sugestivo posteo de Xavi tras la polémica que generó al revelar los motivos por los que Messi no volvió al Barcelona en 2023

El ex entrenador compartió un contundente posteo en sus redes dirigido al actual presidente Joan Laporta

A tres días de las elecciones presidenciales en el Fútbol Club Barcelona, la figura de Xavi Hernández volvió a situarse en el centro del escenario político del club tras publicar en sus redes sociales un mensaje que reivindica su versión sobre el frustrado regreso de Lionel Messi y lanza un nuevo dardo a la actual dirigencia.

El ex entrenador y ex capitán, que ha manifestado su apoyo al candidato Víctor Font, compartió un texto en el que reafirma: “Con la verdad por delante, ¡siempre! Con el Barça en el corazón, ¡siempre! ¡Visca el Barça!”, acompañado de una fotografía suya como jugador, en plena celebración.

El mensaje de Xavi Hernández surge luego de varios días de controversia por sus declaraciones en una entrevista concedida a La Vanguardia, donde el exfutbolista responsabilizó a Joan Laporta de frenar el retorno de Messi al club en 2023.

Según la versión de Xavi, tras el Mundial de Qatar, existió un acuerdo verbal y disposición por parte del astro argentino para regresar, e incluso la directiva habría comenzado negociaciones formales con el entorno familiar de Messi. “El presidente empezó a negociar el contrato con el padre de Leo y teníamos la luz verde de LaLiga, pero fue el presidente quien lo tiró todo para atrás”, afirmó el ex entrenador.

Las palabras de Xavi generaron una reacción inmediata en la campaña electoral blaugrana. El propio Laporta respondió públicamente. El actual presidente y aspirante a la reelección atribuyó las declaraciones del ex futbolista a un malestar personal por los resultados deportivos y consideró que su testimonio fue instrumentalizado por la candidatura de Víctor Font para “dividir al barcelonismo”. Además, sostuvo que la gestión de Xavi como entrenador no alcanzó los objetivos previstos y justificó su destitución.

El cruce de versiones no se limitó a los protagonistas principales. El presidente de LaLiga, Javier Tebas, negó que la competición hubiera dado el visto bueno a la operación para el regreso de Messi, contradiciendo uno de los argumentos centrales esgrimidos por Xavi. En sentido contrario, Mateu Alemany, quien se desempeñaba como director deportivo del Barcelona durante los hechos, respaldó la versión del ex centrocampista al asegurar que existía un acuerdo avanzado con el futbolista y que el desenlace dependía de la directiva azulgrana.

En su publicación más reciente, el ex entrenador reforzó su postura citando versos del himno del club y reiterando su compromiso con la institución. “Son muchos años llenos de afanes, son muchos goles que hemos gritado y se ha demostrado que nunca nadie podrá torcernos”, publicó en catalán, castellano e inglés. El gesto buscó apelar a la memoria emotiva de la afición y reafirmar su identidad blaugrana en un momento de alta sensibilidad institucional.

La irrupción de Xavi Hernández en la campaña toma relevancia por su alineamiento público con Víctor Font, a quien apoyó durante la presentación de la candidatura y con quien mantiene una relación cercana. El ex jugador firmó el aval electoral para Font y acudió a la sede del precandidato acompañado de su familia, un movimiento que fue interpretado como un respaldo decisivo dentro de la interna electoral.

El caso Messi, que parecía cerrado, volvió al centro de la agenda a partir de este episodio. Laporta defendió que no existía acuerdo definitivo con el jugador argentino y atribuyó la decisión final al propio entorno de Messi, quien optó por continuar su carrera en Miami. El presidente justificó las dificultades financieras del club y la imposibilidad de garantizar el fichaje en el contexto del límite salarial y la situación económica de la entidad.

La disputa pública entre Xavi y Laporta, sumada a la intervención de actores como Tebas y Alemany, ha convertido el proceso electoral en el Barcelona en uno de los más polarizados y mediáticos de los últimos años. A medida que se acerca la jornada decisiva, la figura de Xavi Hernández emerge como un factor capaz de influir sobre la voluntad de los socios y reconfigurar el escenario político del club catalán.

