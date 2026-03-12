La reflexión de Pierre Gasly sobre el “aterrador” accidente que evitó Colapinto en Australia: “Le di las gracias muchas veces”

*La impactante maniobra de Colapinto para evitar a Lawson

En el arranque de la temporada 2026, la increíble maniobra de Franco Colapinto marcó el Gran Premio de Australia y despertó la admiración del paddock tras evitar chocar contra el Racing Bulls de Liam Lawson, que se quedó detenido en plena largada por un problema en la unidad de potencia. Justamente, el tema volvió a ser noticia durante el Media Day de la Fórmula 1 en la previa del comienzo de la actividad en China, segunda fecha del calendario.

Durante la conferencia de prensa en el circuito de Shanghai, de la que entre otros fue parte el compañero del argentino Pierre Gasly, se volvió a tratar la peligrosidad en las largadas de la nueva era de la Máxima tras los cambios técnicos en el reglamento. Ante la pregunta de la periodista Rachel Brookes, de la cadena Sky Sports F1, apuntó a saber qué pensaron los pilotos presentes (Esteban Ocon y Fernando Alonso) sobre el accionar del argentino.

“Creo que para los tres ha sido una salida muy buena, pero sí, sin duda ha sido aterradora para Franco. Es algo que todos sabemos que puede pasar, sobre todo en esta fase temprana del año. Podría haber sido dramático, eso está claro, y probablemente sea algo de lo que vamos a hablar más adelante para asegurarnos de que no vuelva a ocurrir. No queremos ver salidas de F2 en la F1, y tampoco deberían darse en la F2, pero se dan, más o menos por las mismas razones por las que se dan”, dijo el francés del equipo Haas en la recopilación de declaraciones que publicó la FIA luego del encuentro con la prensa.

Acto seguido, el que tomó la palabra fue Gasly. “Creo que en la situación de Franco, claramente fue aterrador. Le di las gracias muchas veces esta mañana cuando le vi, porque nos faltan muchas piezas, y creo que para todos los miembros del equipo fue sin duda aterrador, pero especialmente para él, y me alegro de que todos salieran bien parados”, analizó quien finalizó en el puesto 10 en el estreno de la temporada de la F1.

“Sin duda, hay una incógnita con estos coches en comparación con el pasado. ¿Aporta emoción? Sí, porque aún puedes caer en el lado correcto y ganar un montón de posiciones en una salida en seco, algo que no veíamos desde los años 80, según lo que he visto en los documentales. Ha sido bastante raro ver tanta diferencia de rendimiento. ¿Es justo para todos? Quizá no. Así que sí, creo que eso es algo seguro. Liam hizo un buen trabajo en la clasificación, pero luego su carrera se acabó por algo que no estaba en su mano, lo que realmente no debería haber pasado”, amplió Gasly su mirada sobre la salida en esta nueva etapa de la categoría.

Gasly habló de la maniobra de Colapinto (REUTERS/Go Nakamura)

La escena fue dramática. Lawson permaneció detenido en la grilla tras apagarse las luces del semáforo, lo que obligó a Colapinto a ejecutar una reacción en apenas una fracción de segundo para eludir la parte trasera del monoplaza del piloto neozelandés y el muro de la recta principal. Esta decisión llevó al argentino a perder posiciones iniciales y caer al puesto 16, pero le permitió culminar la carrera en la posición 14.

“Me podría haber quedado tirado en la largada ya que no sé qué le pasó a Lawson. En la largada casi tenemos un choque enorme con Liam. Se quedó detenido en la grilla y, para ser honesto, tuve mucha suerte de poder pasar esa primera vuelta. Tuve muchísima suerte, la verdad”, dijo Franco tras la competencia en Albert Park. “Creo que esto puede pasar con estos autos nuevos, pero fue muy peligroso y bastante complicado. Me alegra haber podido superarlo”.

La secuencia tuvo repercusión inmediata entre pilotos y analistas de la F1. La cadena Sky Sports F1 calificó a Colapinto como “la estrella del espectáculo” y tituló su balance como “La magia de Colapinto”. El ex piloto Anthony Davidson detalló durante la transmisión: “¡Guau! Es como si reaccionara como un gato. Si lo reproduzco ahora en cámara lenta, vean lo que hace en la rueda. No entiendo cómo evitó la rueda trasera y el muro. Es increíble. Podría verlo mil veces. Nunca lo superaré”. Y agregó: “¿Cómo no hubo ningún accidente allí? Estaba completamente cegado por lo que pasó allí con el pobre Liam Lawson”.

El ex campeón Jenson Button destacó la capacidad del argentino para gestionar la presión: “Lo sorprendente es que no lo ves hasta que está encima del coche. ¿Cómo consigue frenar tanto? Desde el punto de vista del piloto, no sé cómo ha pasado. Eso fue realmente aterrador. Esperemos que sea la última vez que vemos algo así”.

Una imagen on board mostró cómo el argentino evitó el choque con Lawson

Las cuentas oficiales de Fórmula 1 también participaron del reconocimiento colectivo: “Hablemos de un casi accidente. Increíble reacción de Franco”, publicaron al difundir el video del incidente. Entre quienes testimoniaron su asombro por la maniobra estuvieron los pilotos George Russell, Andrea Kimi Antonelli y Charles Leclerc. Los representantes de Mercedes y Ferrari, al repasar imágenes antes de subir al podio, evidenciaron gestos de incredulidad ante la salvada protagonizada por el argentino. El sitio especializado Planet F1 resumió el consenso del ambiente con una frase destacada: “¡Felicitaciones a Franco Colapinto por evitarlo a Lawson con una salvada sensacional!”.

Consultado sobre el motivo que dejó detenido su monoplaza en la largada, Liam Lawson declaró a Motorsport: “Honestamente no tengo idea. Me lancé, no me moví y perdí toda la potencia, y luego no pude recuperarla durante otros cinco segundos. Un par de segundos después lo recuperé y las ruedas patinaron. No sé qué pasó, no me ha pasado en las pruebas. Fue un gran movimiento de Colapinto”.