Coudet debuta como técnico de River Plate: el principal déficit que encontró y los jugadores que quiere recuperar

El Chacho, de 51 años, ante uno de los desafíos más importantes de su carrera

A una semana del arranque del ciclo de Eduardo Coudet al frente del plantel profesional de River Plate, enfrenta su primer gran desafío: el debut ante Huracán en Parque Patricios, por la décima fecha del Torneo Apertura. Y preparó el partido fiel a su estilo, para lograr resolver el déficit que detectó en sus primeros días en el River Camp.

Verborrágico, el Chacho, de 51 años, no paró de hablar en las prácticas. Se trata de un rasgo distintivo de todo su cuerpo técnico. Los preparadores físicos Octavio Manera y Guido Cretari también arengan constantemente. Lo mismo Damián Musto, ayudante de campo y ex dirigido por Coudet en Rosario Central y Tijuana. Carlos Fernández, videoanalista, es el de perfil más bajo.

El primer diagnóstico del ex mediocampista por derecha marcó que el problema de River es más anímico que futbolístico, por eso intentó levantar la autoestima, trabajar en la confianza. Cree que es el punto principal por el que el equipo llegó a perder 13 de 20 partidos (en los últimos dos, ganó ante Banfield e igualó contra Independiente Rivadavia).

Además de imprimirle la identidad que pretende al equipo, Coudet quiere recuperar a los más cuestionado por los hinchas, como Maxi Salas, Facundo Colidio, Kevin Castaño, Paulo Díaz y Giuliano Galoppo. Fabricio Bustos es el único jugador del grupo al que dirigió: lo tuvo en Inter de Porto Alegre.

“Estoy conforme con el plantel que hay. Creo que se puede recuperar el nivel de todos los jugadores y que eso lleve a ver un gran equipo. Lo intentaremos hacer lo antes posible, que se vea el cambio lo antes posible, pero el fútbol es una incertidumbre. Voy a intentar que lleguemos bien al próximo partido, tenemos una semana, todavía no claudiqué con el cansancio ni voy a claudicar. Iré a entrenar con mucha fuerza. Tengo mucha adrenalina, lo cual empuja mucho. Tenemos que entender a las personas, soy mucho de entender a las personas, cuando hay situaciones difíciles, hay que abrazar a las personas y seguro vamos a encontrar la recuperación de este equipo. Lo antes posible sería lo mejor. Hay que trabajar y conocernos. Desde lo deportivo y el uno al otro en el día a día, ida y vuelta. Ahí nos vamos a ir encontrando lo antes posible”, supo subrayar en conferencia de prensa. Y, en las prácticas, el DT obró en consecuencia.

Su sistema táctico preferido es el 4-1-3-2, aunque en la intimidad suele decir que no le gustan las rigideces futbolísticas. Eso sí, en su vocabulario hay un par de palabras que se repiten, porque no se negocian: intenso y agresivo. Eso es lo que pretende de sus futbolistas. Que jueguen y que corran. Que la presión sea asfixiante.

“Todos los entrenadores tienen que adaptarse a las características de los jugadores que tienen y a convencerlos de una idea, una forma. Hay que trabajar; los niveles de los jugadores, los que mejor estén, modifican la manera de jugar. Me creo mucho más adaptable a lo que tengamos. Las formas e ideas siguen siendo las mismas: tener un equipo protagonista y físico, muy físico. Vamos a trabajar para que eso ocurra. Que sea físico, agresivo y mirando siempre el arco de enfrente”, hizo una radiografía de su objetivo durante su presentación.

En la semana, Coudet se enfocó en el trabajo reducido, en la pelota parada y en la definición. Siempre muy activo. Eso mismo anhela ver en su River a partir de este jueves. El Millonario acumula 11 puntos en el Grupo B del torneo de Primera División y anhela incrementar su cosecha para no pasar zozobra de cara a la clasificación a los playoffs. También tendrá la zanahoria de la Copa Sudamericana y de la Copa Argentina, certamen en el que accedió a los 16avos de final tras vencer a Ciudad de Bolívar.

El Chacho, que logró buenas versiones de equipos en Rosario Central y Racing, ofrece su primer lienzo en el Estadio Tomás A. Ducó. Habló y arengó en continuado en la semana, en la intimidad de las prácticas. Ahora les toca hablar a sus dirigidos en el campo de juego.