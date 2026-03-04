Deportes

River Plate presentará a Eduardo Chacho Coudet como nuevo entrenador

A partir de las 11.45, en el Estadio Monumental, el Millonario oficializará al DT de 51 años como reemplazante de Marcelo Gallardo

13:45 hsHoy

Eduardo Coudet llegó a la Argentina para ser presentado como nuevo entrenador de River Plate

El Chacho llegó en horas de la madrugada al país y al mediodía será su anuncio como DT del Millonario

El nuevo entrenador de River Plate ya está en Argentina. Tras su despedida del Alavés, Eduardo Coudet partió desde España, desembarcó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza antes de las 4.30 de la madrugada y hoy al mediodía será presentado como el flamante DT del Millonario en el Monumental junto a Stefano Di Carlo y el resto de la dirigencia del club.

13:34 hsHoy

LA LLEGADA DEL CHACHO COUDET A LA ARGENTINA

El nuevo DT de River Plate arribó al país y asumirá su cargo
13:16 hsHoy

El ex ayudante de campo del Chacho Coudet detalló cuál será el exigente estilo que el DT pondrá en práctica en River Plate

Patricio Graff, que lo acompañó en Alavés pero no estará en el Millonario, advirtió que el entrenador hará hincapié en “la intensidad del juego con y sin balón”

El "Chacho" ya está en el país para firmar su nuevo contrato con River.

El entrenador argentino Eduardo Coudet firmará hoy su contrato como nuevo director técnico de River Plate, en reemplazo de Marcelo Gallardo. La llegada del ex jugador al club de Núñez se produce tras su salida del Deportivo Alavés de España y marca el inicio de una nueva etapa para el equipo. La presentación oficial se llevará a cabo en el Estadio Monumental durante el mediodía, donde estará acompañado por el presidente de la institución, Stefano Di Carlo, y otros directivos.

13:04 hsHoy

“Hoy, desde las 11:45, se realizará la presentación oficial de Eduardo Coudet como nuevo director técnico de River Plate”, informó el club en los últimos minutos.

13:03 hsHoy

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles de la presentación de Eduardo Chacho Coudet como entrenador de River Plate en reemplazo de Marcelo Gallardo.

Marcelo Gallardo y Eduardo Coudet
Marcelo Gallardo y Eduardo Coudet durante el partido entre River Plate y Rosario Central en mayo de 2015 (FotoBaires)

