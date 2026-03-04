River Plate presentará a Eduardo Chacho Coudet como nuevo entrenador

El nuevo entrenador de River Plate ya está en Argentina. Tras su despedida del Alavés, Eduardo Coudet partió desde España, desembarcó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza antes de las 4.30 de la madrugada y hoy al mediodía será presentado como el flamante DT del Millonario en el Monumental junto a Stefano Di Carlo y el resto de la dirigencia del club.
El entrenador argentino Eduardo Coudet firmará hoy su contrato como nuevo director técnico de River Plate, en reemplazo de Marcelo Gallardo. La llegada del ex jugador al club de Núñez se produce tras su salida del Deportivo Alavés de España y marca el inicio de una nueva etapa para el equipo. La presentación oficial se llevará a cabo en el Estadio Monumental durante el mediodía, donde estará acompañado por el presidente de la institución, Stefano Di Carlo, y otros directivos.
“Hoy, desde las 11:45, se realizará la presentación oficial de Eduardo Coudet como nuevo director técnico de River Plate”, informó el club en los últimos minutos.
¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles de la presentación de Eduardo Chacho Coudet como entrenador de River Plate en reemplazo de Marcelo Gallardo.