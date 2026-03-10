Marcelo Gallardo es uno de los candidatos a dirigir el San Pablo tras la salida de Hernán Crespo

Marcelo Gallardo, una de las opciones de San Pablo para reemplazar a Hernán Crespo (REUTERS/Agustin Marcarian)

La directiva de São Paulo Futebol Clube sorprendió al fútbol sudamericano al anunciar la destitución de Hernán Crespo como director técnico, junto a todo su cuerpo de asistentes, pese a que el equipo figura en los primeros puestos del Brasileirao. La decisión se tomó luego de una reunión en la sede del club y dejó vacante uno de los bancos más cotizados de Brasil.

Hernán Crespo, quien asumió en julio de 2025 su segundo ciclo al frente del club paulista, acumuló 46 partidos en esta etapa, con 21 victorias, siete empates y 18 derrotas. Si se suman ambos períodos, el entrenador argentino dirigió 99 encuentros, con un balance de 45 triunfos, 26 igualdades y 28 caídas. La institución, en su comunicado oficial, agradeció a Crespo y su equipo por el trabajo realizado y les deseó éxito en sus futuras carreras.

El club aún compite en Copa do Brasil y disputará la Copa Sudamericana, pero su desempeño en torneos de eliminación directa fue señalado por la prensa local como uno de los factores que precipitaron la salida. La eliminación en la semifinal del Campeonato Paulista ante Palmeiras y las caídas en Copa do Brasil y Copa Libertadores en la temporada anterior colocaron a Crespo bajo presión por parte de la dirigencia.

La búsqueda de un reemplazante se activó de inmediato. Fuentes de la negociación informaron a ESPN Brasil que la dirigencia de São Paulo evaluó varios perfiles antes de avanzar en la contratación de un nuevo entrenador. Entre los nombres de mayor peso apareció el de Marcelo Gallardo, ex técnico de River Plate y actualmente sin club. El medio deportivo detalló: “Otro nombre que se barajó fue el de Marcelo Gallardo , quien se encuentra sin equipo tras su salida de River Plate . A pesar del interés por fichar al argentino, el precio era demasiado alto, muy por encima del presupuesto del São Paulo”.

Hernán Crespo, que sonó en River para sustituir a Marcelo Gallardo, ahora podría ser reemplazado en San Pablo por el Muñeco

Este contacto con el ex entrenador de River Plate fue uno de los pasos iniciales de la dirigencia paulista. Según este medio, la directiva consideró a Gallardo por su trayectoria y capacidad para liderar proyectos ambiciosos, aunque el alto costo económico de su contratación resultó fuera del alcance presupuestario actual del club. El informe agrega que, junto a Gallardo, también se sondeó a Filipe Luís, recientemente desvinculado del Flamengo, pero el ex lateral decidió tomarse un descanso hasta mitad de año y evalúa la posibilidad de dirigir en el fútbol europeo.

La lista de candidatos incluyó a Fernando Diniz, con pasado reciente en el club, aunque la resistencia interna por su gestión en 2020 llevó a descartar esa alternativa. Frente a este panorama, la institución aceleró gestiones por el entrenador Roger Machado, quien se encuentra libre y mantiene buena consideración dentro del fútbol brasileño.

La salida de Crespo generó sorpresa en el plantel y el entorno del club, dado que el equipo se mantiene en la cima del campeonato brasileño igualado en puntos con Palmeiras tras cuatro fechas disputadas. El próximo compromiso de São Paulo será el 12 de marzo ante Chapecoense en el estadio Morumbi, seguido por los duelos frente a Red Bull Bragantino y Atlético Mineiro, todos correspondientes al Brasileirao.

La dirigencia paulista avanzó durante las últimas horas en las negociaciones con Roger Machado y se espera que el entrenador firme contrato hasta fin de año. El club reportó que el nuevo técnico podría ser presentado oficialmente en las próximas horas, mientras el plantel se prepara para la continuidad del calendario local e internacional.

EL COMUNICADO DE SAN PABLO ANTE LA SALIDA DE HERNÁN CRESPO:

São Paulo Futebol Clube decidió este lunes (09) destituir al técnico Hernán Crespo. También abandonan el club los asistentes Juan Branda y Víctor López, los preparadores físicos Federico Martinetti y Leandro Paz y el entrenador de porteros Gustavo Nepote. Tras ganar el campeonato paulista en 2021, Crespo inició su segunda etapa en Morumbi en julio de 2025. Desde entonces, dirigió al equipo en 46 partidos, acumulando 21 victorias, siete empates y 18 derrotas.

En total, entre ambas etapas, el técnico argentino dirigió 99 partidos, con 45 victorias, 26 empates y 28 derrotas. También hubo cuatro encuentros en los que Crespo estuvo ausente por problemas de salud y fue representado por Juan Branda, todos en 2021 (dos empates y dos derrotas).

São Paulo le desea a Hernán Crespo y su cuerpo técnico éxito en sus futuras carreras.