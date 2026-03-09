Sorpresa: Hernán Crespo dejó de ser el DT de San Pablo a pesar de ser uno de los líderes del Brasileirao

Hernán Crespo dejó de ser el DT de San Pablo

La directiva del San Pablo anunció este lunes la salida del argentino Hernán Crespo como entrenador del equipo, junto con la desvinculación Juan Branda, Victor López, Federico Martinetti, Leandro Paz y Gustavo Nepote, quienes oficiaban como auxiliares y preparadores que integraban el cuerpo técnico, según comunicó el club en su sitio oficial.

Aunque los motivos oficiales no fueron detallados, ESPN indicó que una de las causas habría sido la falta de sintonía entre Crespo y el plantel. Ante la salida del técnico, el Tricolor inicia la búsqueda de un sucesor, sin que hasta ahora se haya definido un reemplazante inmediato.

En su segunda etapa en el club, Hernán Crespo asumió en julio de 2025 para sustituir a Luis Zubeldía. Durante este ciclo, dirigió 46 partidos y obtuvo 21 victorias, siete empates y 18 derrotas. En total, considerando sus dos periodos, acumuló 99 encuentros al frente del equipo, con 45 triunfos, 26 igualdades y 28 caídas.

El comunicado del San Pablo

A pesar de la salida del entrenador argentino, el San Pablo permanece en la cima de la tabla del Brasileirao, igualado en 10 puntos con Palmeiras tras cuatro jornadas disputadas. El equipo aún compite en la Copa do Brasil y la Sudamericana en la presente temporada.

De todos modos, en Brasil señalan que su desempeño en competiciones de copa en la temporada pasada fue insuficiente, con eliminaciones en la Copa do Brasil y en la Copa Libertadores frente a equipos como Athletico Paranaense y Liga de Quito. Además, la derrota en la semifinal del presente Campeonato Paulista a manos del Palmeiras la semana anterior lo había dejado en la cuerda floja.

Esta fue la sexta experiencia del ex delantero de River Plate como entrenador, en cinco clubes diferentes. Su carrera como estratega comenzó en Banfield, luego pasó a Defensa y Justicia, donde ganó la Copa Sudamericana. En 2021, se hizo cargo por primera vez del San Pablo. Ya en 2023, puso rumbo a Medio Oriente, donde dirigió al Al Duhail SC de Qatar y al Al Ain de Emiratos Árabes Unidos.

Crespo había sonado como posible reemplazante de Marcelo Gallardo en el Millonario. Finalmente, la dirigencia que encabeza Stefano Di Carlo optó por contratar a Eduardo Coudet, quien rompió su vínculo con el Alavés para desembarcar en Núñez.

La institución paulista iniciará la búsqueda de un nuevo técnico mientras su directiva planea reunirse hoy para definir posibles candidatos.

El próximo compromiso para el elenco paulista tendrá lugar el jueves 12 de marzo cuando reciba al Chapecoense por la quinta jornada del certamen brasileño. Luego, el domingo 15/3, tendrá que ser huésped en el Estadio Cicero de Souza Marques de Bragantino.

EL COMUNICADO COMPLETO DE SAN PABLO

São Paulo Futebol Clube decidió este lunes (09) destituir al técnico Hernán Crespo. También abandonan el club los asistentes Juan Branda y Víctor López, los preparadores físicos Federico Martinetti y Leandro Paz y el entrenador de porteros Gustavo Nepote. Tras ganar el campeonato paulista en 2021, Crespo inició su segunda etapa en Morumbi en julio de 2025. Desde entonces, dirigió al equipo en 46 partidos, acumulando 21 victorias, siete empates y 18 derrotas.

En total, entre ambas etapas, el técnico argentino dirigió 99 partidos, con 45 victorias, 26 empates y 28 derrotas. También hubo cuatro encuentros en los que Crespo estuvo ausente por problemas de salud y fue representado por Juan Branda, todos en 2021 (dos empates y dos derrotas).

São Paulo le desea a Hernán Crespo y su cuerpo técnico éxito en sus futuras carreras.