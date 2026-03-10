Deportes

Los gastos por accidentes en los equipos de F1 que dejó la primera carrera del año: qué lugar ocupa Franco Colapinto

Mercedes y McLaren encabezan la lista de escuderías más afectadas, con los incidentes de Kimi Antonelli y Oscar Piastri que generaron costos millonarios en el arranque de la temporada

Los gastos por accidentes que dejó la primera carrera del año a los equipos de F1 (@FormuColapinto)

El Gran Premio de Australia 2026 dejó a las escuderías de Fórmula 1 con una lista considerable de gastos por accidentes, apenas en la primera cita del calendario. El equipo Mercedes ya supera el millón de USD en reparaciones, tras incidentes que pusieron a prueba la capacidad de sus mecánicos.

Según un relevamiento de gastos publicado en la plataforma X, el accidente más costoso recayó en Kimi Antonelli, quien protagonizó una fuerte colisión durante la tercera sesión de prácticas libres. El impacto contra el muro de la curva 2 provocó daños valuados en USD 907.000. Este incidente no le impidió competir y finalizó en segundo lugar, detrás de su compañero George Russell, quien también sumó gastos por USD 150.000 luego de que lograra la primera pole de la temporada y la carrera.

Kimi Antonelli alcanzó el segundo puesto en la carrera y lidera la tabla de gastos por accidentes (REUTERS/Mark Peterson)

El segundo accidente más oneroso afectó al local Oscar Piastri, quien a solo 40 minutos del inicio perdió el control de su McLaren en la vuelta de salida. La colisión destruyó la parte delantera del monoplaza, junto con la suspensión y el neumático delantero derecho, con un costo estimado en USD 641.000. El piloto australiano resultó ileso, aunque debió abandonar antes de largar la carrera.

En el tercer puesto de la clasificación de gastos figura Max Verstappen. El neerlandés de Red Bull impactó contra el muro en la primera sesión de clasificación, lo que le impidió marcar tiempos y lo obligó a largar desde la última posición. Los daños se evaluaron en USD 350.000. A pesar del contratiempo, remontó hasta el sexto lugar en la carrera. Otros pilotos, como Lando Norris (McLaren), Pierre Gasly (Alpine), Carlos Sainz (Williams) y Checo Pérez (Cadillac), registraron daños menores, con costos de USD 150.000 cada uno.

El McLaren de Oscar Piastri fue retirado de la pista tras un accidente y no corrió en el Gran Premio de Australia (AP Foto/Scott Barbour)

Durante la largada, Franco Colapinto protagonizó una maniobra que evitó un accidente mayor. El argentino, al encontrarse con el Racing Bulls de Liam Lawson detenido en la parrilla, reaccionó con rapidez y esquivó el monoplaza inmóvil. Esta acción permitió que el piloto de Alpine completara la carrera sin registrar gastos por accidentes, y evitó un choque múltiple en la parte trasera del pelotón. El argentino concluyó en la posición 14, tras recibir una sanción por un error del equipo.

Charles Leclerc y Lewis Hamilton, ambos de Ferrari, también finalizaron la primera fecha de la temporada sin sumar costos por accidentes en sus vehículos. Por otro lado, Pierre Gasly, quien sumó un punto, expresó tras la clasificación que el rendimiento del autoes bastante mediocre y remarcó la necesidad de “entender mucho más sobre estos neumáticos, sobre la gestión de la energía”. En cambio, Carlos Sainz se mostró crítico respecto al nuevo reglamento de la Fórmula 1: “No parece que esté funcionando ni que nadie esté contento”, afirmó tras terminar en la posición 15.

Franco Colapinto terminó la carrera en el puesto 14 y se lució con una maniobra individual (REUTERS/Hollie Adams)

Checo Pérez, quien volvió a la Fórmula 1 con Cadillac, logró completar la carrera en la posición 16. A pesar de las limitaciones técnicas de su monoplaza, el piloto mexicano se mantuvo en pista y sumó experiencia para su equipo en su debut oficial en la máxima categoría.

El calendario del campeonato continuará la próxima semana con el Gran Premio de China en el circuito de Shanghái, donde los equipos buscarán minimizar daños y optimizar recursos tras un comienzo de temporada marcado por la exigencia técnica de los equipos.

