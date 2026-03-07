Andrea Kimi Antonelli destrozó su Mercedes en la última práctica del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1

Andrea Kimi Antonelli protagonizó el primer accidente de gravedad en la temporada 2026 de la Fórmula 1. En el cierre de las últimas prácticas libres en el Gran Premio de Australia, el italiano perdió el control de su monoplaza Mercedes y se estrelló de manera brutal contra los muros de las primeras curvas. Ante la gravedad de los daños de su vehículo, la atención se centra en si podrá participar de la sesión de clasificación.

Después de mostrar un firme rendimiento durante toda la sesión, el joven de 19 años se ubicaba cuarto con un tiempo de 1:20.324. Cerca del cierre de la tanda, como de costumbre, los pilotos salieron de los box con neumáticos blandos para terminar de afinar la puesta a punto del monoplaza para la qualy. Ambos pilotos de Mercedes fueron los primeros en regresar a la pista en el Circuito de Albert Park.

Sin embargo, Antonelli, que computó 18 giros en la FP3, destrozó su monoplaza contra los muros. El italiano perdió el control del volante después de tocar los pianos de la primera curva y golpeó la pared con la parte trasera del vehículo. Este rebotó y terminó en el otro lado de la pista.

La sesión se detuvo automáticamente con una bandera roja. “Kimi se sale en la curva 2 y es un gran golpe. Está fuera del coche y bien”, comunicó Mercedes en sus redes con el objetivo de aclarar que el corredor salió ileso del accidente. El italiano está disputando su segunda temporada como titular en el equipo alemán.

Ante la brutalidad del golpe, que le generó serios daños a la parte trasera y las suspensiones delanteras del monoplaza, las alarmas se encendieron el box de Mercedes ante la inminente sesión de clasificación y el peligro de que no pueda competir en la primera qualy de la temporada. Tendrán 2 horas para repararlo y ponerlo en pista.

El estado de cómo quedó el monoplaza de Antonelli (@F1)

Una vez que se reanudó la actividad, su compañero George Russell marcó el mejor registro con un tiempo de 1:19.503. Esto puso a Mercedes como los máximos candidatos en Melbourne, algo que se esperaba en la previa. La diferencia con el siguiente piloto en la tabla fue de 0.616 segundos: Charles Leclerc frenó el cronómetro en 1:19.669.

Andrea Kimi Antonelli, que terminó octavo en la FP1 y segundo en la FP2, se mostró muy ilusionado en los días previos con el rendimiento del monoplaza de las Flechas Plateadas. “Estoy deseando que llegue mañana. Estoy ansioso por comprobar en la pista los resultados del trabajo realizado con los ingenieros”, comentó después de las pruebas del viernes, según recopiló el portal especializado Motorsport.

En esta misma línea, el joven italiano hizo hincapié en la nueva era técnica y en cómo los pilotos se están adaptando a las características de los monoplazas: “Todos estamos aprendiendo en cada vuelta, por lo que siempre existe el temor de que los rivales puedan adelantarnos de repente, pero mentiría si dijera que no tengo confianza. Espero poder establecerme en las primeras posiciones, todavía nos queda algo de trabajo por hacer, pero estaremos preparados”.

A pesar del fuerte accidente, Antonelli cerró la FP3 en la séptima ubicación. Vale remarcar que la carrera principal a 58 vueltas del Gran Premio de Australia está pautada para las 01:00 (hora argentina) del domingo 8 de marzo.