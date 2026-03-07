El accidente de Max Verstappen en la qualy que lo hará largar 20° el GP de Australia de Fórmula 1: el detalle que encendió las alarmas

Max Verstappen no arrancó la temporada 2026 de la Fórmula 1 de la mejor manera. En el marco de la sesión de clasificación en el Gran Premio de Australia, el neerlandés estrelló su monoplaza Red Bull durante su primer intento rápido en la Q1. El cuatro veces campeón de la Máxima no logró registrar una vuelta y largará en la ante última fila de la carrera principal: quedó 20°.

“El coche solo se bloqueó en los ejes traseros, fantástico”, comentó Verstappen después de un extraño accidente. Mad Max salió por primera vez a la pista en Melbourne una vez que transcurrió la mitad de la primera tanda de la Qualy y el accidente lo protagonizó cuando iniciaba su primera vuelta a fondo. Al llegar al final de la recta principal, su monoplaza dio un trompo antes de tomar la curva 1.

El vehículo, completamente descontrolado, pasó por encima de la cama de leca y se estampó contra las protecciones. Más allá de que Max informó por la radio que estaba bien, las cámaras de las transmisiones oficiales lo captaron tocándose las manos en reiteradas oportunidades.

Uno de los últimos accidentes de Verstappen en la Fórmula 1 data del Gran Premio de Austria de 2025, casi a mitad de la temporada. En la carrera principal en Spielberg, el neerlandés recibió un fuerte golpe del Mercedes de Andrea Kimi Antonelli.

Sin registrar tiempo, el cuatro veces campeón del mundo quedó ubicado en el clasificatorio apenas por delante de Lance Stroll (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams), quienes ni siquiera pudieron sacar a pista en la Q1 a sus coches.

El monoplaza de Verstappen quedó incrustado en las protecciones

Noticia en desarrollo...