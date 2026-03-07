Deportes

El accidente de Max Verstappen en la qualy que lo hará largar 20° el GP de Australia de Fórmula 1: el detalle que encendió las alarmas

En su primer intento, el neerlandés de Red Bull perdió el control de su monoplaza antes de llegar a la curva 1 y chocó contra el muro. No llegó a marcar tiempos y comenzará la carrera desde el fondo

Guardar

Max Verstappen no arrancó la temporada 2026 de la Fórmula 1 de la mejor manera. En el marco de la sesión de clasificación en el Gran Premio de Australia, el neerlandés estrelló su monoplaza Red Bull durante su primer intento rápido en la Q1. El cuatro veces campeón de la Máxima no logró registrar una vuelta y largará en la ante última fila de la carrera principal: quedó 20°.

El coche solo se bloqueó en los ejes traseros, fantástico”, comentó Verstappen después de un extraño accidente. Mad Max salió por primera vez a la pista en Melbourne una vez que transcurrió la mitad de la primera tanda de la Qualy y el accidente lo protagonizó cuando iniciaba su primera vuelta a fondo. Al llegar al final de la recta principal, su monoplaza dio un trompo antes de tomar la curva 1.

El vehículo, completamente descontrolado, pasó por encima de la cama de leca y se estampó contra las protecciones. Más allá de que Max informó por la radio que estaba bien, las cámaras de las transmisiones oficiales lo captaron tocándose las manos en reiteradas oportunidades.

Uno de los últimos accidentes de Verstappen en la Fórmula 1 data del Gran Premio de Austria de 2025, casi a mitad de la temporada. En la carrera principal en Spielberg, el neerlandés recibió un fuerte golpe del Mercedes de Andrea Kimi Antonelli.

Sin registrar tiempo, el cuatro veces campeón del mundo quedó ubicado en el clasificatorio apenas por delante de Lance Stroll (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams), quienes ni siquiera pudieron sacar a pista en la Q1 a sus coches.

El monoplaza de Verstappen quedó
El monoplaza de Verstappen quedó incrustado en las protecciones

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Max VerstappenRed BullFórmula 1F1Gran Premio de AustraliaAutomovilismoRed Bull RacingF1 hoy

Últimas Noticias

Franco Colapinto afronta la clasificación del Gran Premio de Australia de Fórmula 1

Tras otra práctica sin buenos rendimientos de Alpine, el argentino sale a la pista para buscar su posición de salida en la primera carrera del año

Franco Colapinto afronta la clasificación

Qué significa el título de gran maestro del ajedrez que busca alcanzar el argentino Faustino Oro a los 12 años

Si bien no logró el récord de ser el gran maestro más joven de la historia, el “Messi del Ajedrez” tendrá otras oportunidades para conseguir este mote

Qué significa el título de

Tomás Etcheverry batalló ante Denis Shapovalov, pero quedó eliminado en el Masters 1000 de Indian Wells

Tras las caídas de Tomy y Camilo Ugo Carabelli, este sábado jugarán Sebastián Báez, Juan Manuel Cerúndolo y Solana Sierra. Orden de juego y cómo ver los partidos en vivo

Tomás Etcheverry batalló ante Denis

El paraguayo Joshua Dürksen ganó la primera carrera del año de Fórmula 2: el argentino Nicolás Varrone quedó 21°

El flamante corredor de desarrollo de Mercedes se quedó con la Sprint del Gran Premio de Australia. Varrone, en su debut, tuvo un trompo en el inicio y no pudo recuperar

El paraguayo Joshua Dürksen ganó

Tras su extensa marginación, Lucas Blondel dejó Boca Juniors y firmó con otro club de la Liga Profesional

El lateral derecho de 29 años, que no era tenido en cuenta en el Xeneize, se convirtió en refuerzo de Huracán. ¿El objetivo? Ir al Mundial con Suiza

Tras su extensa marginación, Lucas
DEPORTES
Franco Colapinto afronta la clasificación

Franco Colapinto afronta la clasificación del Gran Premio de Australia de Fórmula 1

Qué significa el título de gran maestro del ajedrez que busca alcanzar el argentino Faustino Oro a los 12 años

Tomás Etcheverry batalló ante Denis Shapovalov, pero quedó eliminado en el Masters 1000 de Indian Wells

El paraguayo Joshua Dürksen ganó la primera carrera del año de Fórmula 2: el argentino Nicolás Varrone quedó 21°

Tras su extensa marginación, Lucas Blondel dejó Boca Juniors y firmó con otro club de la Liga Profesional

TELESHOW
Hernán Lirio arranca una nueva

Hernán Lirio arranca una nueva aventura por el mundo junto a Ramoncito: “El entusiasmo se siente”

Guido Kaczka, otra vez listo para el prime time: “Mientras hagamos programas, la tele estará viva”

El Negro Tecla: “Con un show gané lo que otros ganan en un año”

Karina Mazzocco y el vuelco de su programa a las historias de vida de gente real: “Quiero crecer como comunicadora”

Wanda Nara expuso a Maxi López en MasterChef y contó las promesas incumplidas en su relación: “A los 3 meses era cornuda”

INFOBAE AMÉRICA

Rafael Grossi: “Irán acumuló una

Rafael Grossi: “Irán acumuló una cantidad exorbitante de uranio con una pureza muy parecida a la necesaria para un arma nuclear”

Cristina Banegas: “Si no hay más teatros, lo haremos en las plazas, en las calles, en los balcones; somos indomables”

La cuarta temporada de ‘Industry’ traza inquietantes paralelos con la realidad

Lo que la ficción no dice sobre los hombres que cuidan a sus hijos

Auditoría a mina de cobre en Panamá supera 66% con revisión de parámetros de agua y aire