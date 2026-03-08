Insólito: Oscar Piastri chocó su McLaren en la vuelta de salida y no correrá el Gran Premio de Australia de Fórmula 1

*El accidente de Piastri antes de la largada

Una imagen generó impacto en la antesala de la largada del Gran Premio de Australia de Fórmula 1. Oscar Piastri se accidentó en la vuelta de salida y chocó su McLaren, por lo que no correrá la primera prueba de la temporada 2026.

Cuando restaban 40 minutos para la largada de la competencia, el incidente dejó consecuencias inmediatas para los fanáticos locales, que colmaron las gradas en el circuito urbano para apoyar al piloto de Melbourne. La zona Piastri, situada en la recta principal frente al garaje de McLaren, quedó en silencio tras celebrarse instantes antes la salida del piloto del pitlane.

La pérdida de control se produjo a la salida de la curva 4, cuando el MCL40 de Piastri golpeó con fuerza el muro del lado izquierdo después de pasar sobre los bordillos. La colisión destrozó la parte delantera del monoplaza y ocasionó daños irreparables en la rueda y suspensión delanteras derechas. Piastri salió ileso tras al incidente, aunque debió abandonar de inmediato su vehículo tras aparcarlo.

El piloto australiano se había clasificado en el quinto lugar y tenía previsto compartir la tercera fila de la parrilla con su compañero de equipo Lando Norris. Hay que recordar quela pole position del Gran Premio de Australia quedó en manos del Mercedes de George Russell, seguido por su compañero Kimi Antonelli, mientras que Isack Hadjar de Red Bull largará en la tercera posición.

El accidente de Oscar Piastri antes de la largada del GP de Australia (F1)

Tras el accidente, Zack Brown, el director del equipo, analizó lo sucedido con uno de sus pilotos. "Estoy seguro de que estará molesto por eso durante un tiempo, pero volverá“, fue la breve reflexión del hombre de McLaren. El incidente de uno de los pilotos que peleó el título en 2025 se produce en medio de las críticas de una buena parte de los pilotos sobre los cambios en el reglamento técnico que obligaron a los protagonistas a cambiar la forma de conducir.

Uno de los puntos que generó mayor conflicto entre los competidores es la nueva estructura de los trenes motrices, que distribuye en partes iguales la generación de energía entre el motor de combustión interna y la batería eléctrica. Lando Norris, campeón vigente y piloto de McLaren, sintetizó el sentimiento dominante: “Hemos pasado de tener los mejores coches jamás fabricados en la Fórmula 1 y los más agradables de conducir a, probablemente, los peores. Es una pena, pero hay que vivir con ello”, según replicó el portal especializado Motorsport.

Norris manifestó que el principal desafío es precisamente esa paridad entre sistemas: “El problema es que es una división 50-50 y simplemente no funciona. El modo directo implica muchos otros problemas en juego”. Profundizó en los efectos sobre la conducción diaria: “Desaceleras tanto antes de las curvas que tienes que levantar el pie en todas partes para asegurarte de que la batería esté en su punto máximo. Si la batería está demasiado alta, también estás en problemas. Es difícil, pero es lo que tenemos”.

El piloto australiano luego del accidente en la previa de la largada (F1)

Durante la sesión clasificatoria en Melbourne, Norris experimentó además un percance al pisar un dispositivo de refrigeración desprendido del monoplaza de Mercedes de Andrea Kimi Antonelli. El británico explicó que no advirtió el objeto en la pista debido a la atención que exige el sistema de monitoreo: “Estoy mirando el volante. Por eso no veo los restos, porque tengo que fijarme en la velocidad que voy a alcanzar al final de la recta y saber si necesito frenar 30 metros antes o 10 metros después. Ese también es el problema. Hay que mirar el volante cada tres segundos para ver qué va a pasar, si no, te sales de la pista”.

El tetracampeón neerlandés Max Verstappen fue uno de los principales detractores de la nueva normativa desde sus primeras discusiones en 2023. Durante la Q1 del Gran Premio de Australia, tras un accidente provocado por el bloqueo trasero de su Red Bull, remarcó su disconformidad: “No me estoy divirtiendo en absoluto. Como he dicho, para mí no hace ninguna diferencia dónde me clasifique. Si estuviera delante o donde estoy ahora, emocionalmente siento lo mismo: estoy completamente vacío. No tengo ninguna emoción, estoy completamente vacío”.

Esteban Ocon, piloto de Haas, también resaltó las dificultades que introduce el incremento de parámetros técnicos: “Están pasando muchas cosas. Hay muchos detalles y complicaciones. Para ser honesto, ahora mismo me va a explotar la cabeza con toda la información que hay. Es mucho para asimilar, pero es lo que tenemos que hacer como pilotos”, señaló el francés.

El propio Piastri coincidió con la visión crítica y anticipó desafíos diferentes según el circuito: “Creo que todo el mundo puede ver el estado de las cosas. Es igual a lo que imaginábamos. Tendremos diferentes desafíos en otras pistas, ya que estas se dividen en dos categorías: con escasez de energía y con mucha. Y cualquiera de las dos tiene un problema”, declaró a The Race.