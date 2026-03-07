Rendimiento “mediocre” y la “vergonzosa” eliminación que esquivó Alpine: el duro análisis sobre la Qualy de Colapinto y Gasly en la F1

Las buenas pruebas de pretemporada de Alpine en Bahréin lo habían dejado con expectativas altas para el inicio oficial del año. Así lo veían propios y ajenos, incluso los mismos especialistas de la Fórmula 1. Por eso, llamó mucho la atención la mala clasificación de Pierre Gasly y Franco Colapinto, quienes largarán 14° y 16° en el Gran Premio de Australia, y uno de los medios más reconocidos de la disciplina lanzó fuertes dardos a la débil presentación de la escudería.

El portal The Race lanzó un artículo firmado por tres de sus periodistas Jack Cozens, Scott Mitchell-Malm y Eden Hannigan, en el que analizan diferentes ganadores y perdedores de la primera Qualy del calendario. El team francés se encuentra en la segunda rama y Hannigan definió su actuación como “bastante mediocre”.

“Si alguien quiere una prueba del viejo dicho ‘los tiempos de pruebas de pretemporada no significan nada‘, no tenemos que buscar más allá de Alpine”, inició su opinión. Cabe remarcar que Pierre Gasly había logrado el octavo mejor tiempo entre los seis días de preparación (1:33.421), mientras que Franco Colapinto se posicionó con el 11° mejor cronómetro (1:33.818). La ilusión era ser el mejor equipo por detrás de Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull, pero no sucedió: Racing Bulls, Audi y Haas clasificaron a sus dos pilotos por encima de Alpine en Australia.

La crítica del reportero fue en este sentido: “Tras las pruebas en Bahréin, lo teníamos como un posible contendiente al mejor del resto. Pero si ese es el verdadero potencial... bueno, Alpine no demostró nada de eso en la clasificación y nunca pareció tener posibilidades de pasar a la Q3”.

*Las declaraciones de Franco Colapinto

“De hecho, solo un esfuerzo tardío de Franco Colapinto evitó la vergonzosa eliminación en la Q1 a manos del Aston Martin de Fernando Alonso”, escribió Eden Hannigan. El equipo británico, que también tiene a Lance Stroll, vive una crisis interna con su motorista Honda, y apunta a tener el peor rendimiento de la parrilla en este inicio.

La mención al piloto francés tampoco estuvo ausente en la mirada del periodista: “Con Pierre Gasly desorientado en un coche que ‘simplemente no reacciona tan bien’ como en los entrenamientos, la actuación resultó ser bastante mediocre para un equipo que esperaba mucho más”.

“Alpine puede consolarse un poco con el hecho de que Haas y Audi siguen estando a una distancia muy cercana, pero, si este desempeño en la clasificación sirve de indicio, los puntos de la carrera del domingo parecen estar descartados”, sentenció.

Franco Colapinto y Pierre Gasly se mostraron disconformes por lo sucedido en pista (Crédito: AP/Asanka Brendon Ratnayake)

En el exhaustivo análisis del medio especializado también se destacan “los ganadores” de la clasificación del primer Gran Premio del año en Australia. Entre ellos figuran George Russell, quien se quedó con la pole position. "Una vez que Mercedes finalmente mostró sus cartas, parecía que solo uno de sus pilotos iba a aprovechar al máximo su potencial. Y podría mejorar aún más si la impresión que tiene básicamente todo el resto del paddock sobre el ritmo de Mercedes en tandas largas resulta ser cierta", indicó el periodista Jack Cozens en The Race. Otros de los destacados fueron Kimi Antonelli (Mercedes), quien terminó segundo en la Qualy e Isack Hadjar (Red Bull), que completó el podio.

Entre los perdedores, según el medio especializado, se encontraron el campeón Max Verstappen, quien saldrá en la 20° posición en la carrera del domingo. “Este fin de semana se le ha escapado poco a poco a Verstappen. No parecía tener peso en la lucha por el mejor del resto antes de la clasificación y un extraño accidente en su primera vuelta rápida lo aseguró. Al parecer, no se trató de un error operativo, sino más bien de un problema de rendimiento del nuevo motor de Red Bull. En cualquier caso, el resultado es el mismo: una larga primera carrera de la temporada le espera al descontento tetracampeón del mundo desde la vigésima posición de la parrilla", indicó el periodista Scott Mitchell-Malm.

Por último, entre los que decepcionaron en la previa a los puntos en Melbourne estuvieron los McLaren, que culminaron 5° y 6° en la clasificación. “El cuarto más rápido de los cuatro mejores equipos, pero en la tercera fila de la parrilla en virtud del ligero bajo rendimiento de Lewis Hamilton y el problema de Verstappen. Ser casi un segundo más lento que su proveedor de motores deja a McLaren con muchas dudas. Al menos Lando Norris logró un fin de semana complicado y terminó justo detrás de su compañero de equipo, Oscar Piastri", opinaron. El domingo será la hora de la verdad en la pista.