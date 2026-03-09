Deportes

“El hambre de salir adelante”: la reflexión del Kun Agüero sobre los jugadores que triunfan en el fútbol argentino

El exfutbolista analizó cómo el contexto social influye en la motivación de los jóvenes que buscan llegar a Primera División y aseguró que muchos de los que alcanzan el éxito en el fútbol argentino crecieron en situaciones difíciles que los impulsaron a esforzarse más

El Kun Agüero resaltó cómo la adversidad motiva a los jóvenes futbolistas en el fútbol argentino profesional

El deseo de superación distingue el acceso al fútbol profesional argentino, en palabras de Sergio Kun Agüero, quien afirma que el contexto social incide directamente en la motivación de los jóvenes futbolistas. El exjugador y actual empresario deportivo expuso su mirada sobre las diferencias de contexto entre quienes llegan a la élite del fútbol y quienes enfrentan mayores dificultades sociales. En Infobae en Vivo Al Amanecer analizaron las palabras del jugador.

“Vos fijate que la mayoría de los jugadores que llegan a Primera División y suelen ser muy exitosos son jugadores que han pasado por momentos muy difíciles. Que vienen de barrios muy pobres, que les cuesta a los padres llegar a fin de mes y tener comida, como me pasó a mí, de chico”, afirmó el Kun Agüero

El futbolista agregó que “después está la otra pata. Tenés jugadores de clase media y clase media alta que, que hay menos probabilidades de que llegue, pero no porque estén bien económicamente, sino que su cabeza le juega en contra, porque no es lo mismo un jugador humilde, pobre, que tiene un hambre de salir adelante porque ve que su familia está en una situación complicada. Entonces dice: bueno, es mi oportunidad de dar todo, de llegar a primera y poder sacar a mi familia de donde estamos y tener una buena vida”.

Muchos jugadores exitosos de la
Muchos jugadores exitosos de la Primera División provienen de barrios pobres y familias con dificultades económicas

El mensaje de Agüero sobre el esfuerzo y la realidad de su hijo futbolista

En relación a su familia, Kun Agüero compartió su experiencia personal sobre la motivación y el entorno de su hijo Benjamín, quien juega en las inferiores de Independiente. “A mí me pasó, pero, por ejemplo, yo ahora tengo la otra situación que mi hijo Benjamín está jugando en Independiente e, inconscientemente, probablemente en su cabeza está pensando bueno, mi papá o mi mamá van a estar ahí apoyándome y ayudándome económicamente”, expresó.

Agüero compartió la realidad de
Agüero compartió la realidad de su hijo Benjamín, quien juega en las inferiores de Independiente con apoyo económico familiar.

Agüero enfatizó el valor del esfuerzo: “Yo se lo marco siempre. Vos tenés que hacer de tres a cuatro, hasta cinco veces más el esfuerzo de el jugador que está en tu posición. Porque yo soy entrenador de las inferiores de Independiente y si veo a Benjamín o veo a un jugador que viene de una vida bastante difícil, yo lo voy a poner a ese pibe porque ese pibe sí lo necesita”.

