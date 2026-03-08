La autocrítica del director de Alpine por el error que le costó la sanción a Colapinto en la F1: la explicación de la FIA

El error que cometió Alpine y perjudicó a Colapinto en Australia

El debut del piloto argentino Franco Colapinto en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 dejó como saldo una penalización de stop & go que condicionó su resultado final. La sanción, producto de un error del equipo Alpine, generó reacciones tanto del propio piloto como del director general, Steve Nielsen, quien reconoció la equivocación de la escudería y detalló el origen de la infracción.

La jornada se complicó para Colapinto incluso antes de iniciar la carrera en el circuito de Albert Park. Mientras el piloto se encontraba preparado para la vuelta de formación, un mecánico de Alpine tocó el monoplaza número 43 en el momento en que el reglamento prohibía cualquier intervención sobre los vehículos en la grilla. La maniobra, aparentemente inadvertida por el equipo, fue detectada por los comisarios deportivos de la FIA, quienes procedieron a aplicar la sanción establecida en el Artículo B5.5.5 a) i) del Reglamento Deportivo de la F1.

“Si algún miembro del personal del equipo está tocando un auto de F1 o si el equipamiento del equipo está conectado a un auto de F1 en la grilla después de que se haya mostrado la señal de quince (15) segundos, el piloto del auto de F1 en cuestión debe iniciar desde el pit lane. Se impondrá una penalización de Stop-and-Go a cualquier piloto que no inicie desde el pit lane”, establece la normativa replicada también por Motorsport.com.

La penalización obligó a Colapinto a cumplir un stop & go en la primera parte de la competencia, situación que lo relegó de la decimoquinta posición al vigésimo y último lugar, complicando definitivamente sus posibilidades de sumar puntos en su estreno. Según el reporte oficial, “los comisarios revisaron las pruebas de video, los datos de cronometraje y las imágenes onboard, y determinaron que personal del equipo estaba tocando el Coche 43 en la grilla después de que se hubiera mostrado la señal de quince segundos y que el auto no inició la carrera desde el pit lane, en infracción del Artículo B5.5.5 a) i) del Reglamento de F1 de la FIA”.

Un documento oficial de la FIA sobre una penalización en la temporada 2026 de Fórmula 1 ilustra el rigor reglamentario que podría influir en equipos como Red Bull Racing en eventos clave como el Gran Premio de Abu Dabi.

Finalizada la carrera, el propio Colapinto se refirió a lo sucedido ante los medios. “Basándonos únicamente en el resultado, no es donde queríamos estar; sin embargo, sin duda, hay aspectos positivos que sacar del ritmo de carrera y de los datos recopilados, de los que podemos aprender para futuras carreras. Desde nuestra posición inicial en la parrilla, siempre iba a ser difícil y, al final, la penalización por una infracción en la salida nos impidió luchar más arriba. Ganamos y perdemos como equipo, y estamos juntos en esto. Tuve suerte de terminar la carrera, ya que casi terminó en la salida con un momento de susto al intentar esquivar a Lawson, que salía muy lento. Casi lo golpeo por detrás y logré verlo en el último minuto”, expresó el piloto argentino.

Consultado sobre el motivo exacto de la sanción, Colapinto agregó: “Por lo que entiendo, tocamos el auto después de la marca de los 30 segundos. Todavía no hablé con él. Solo necesito entenderlo y hablar con él más tarde”.

La respuesta institucional de Alpine no tardó. Steve Nielsen, director general del equipo, asumió la responsabilidad y lamentó el desenlace. “Desafortunadamente, un error operativo obligó a Franco a cumplir una sanción que acabó con cualquier posibilidad de puntuar. Esto es algo que nosotros, como equipo, asumimos con responsabilidad y solo podemos disculparnos con Franco, ya que estuvo fuera de su control. Habría adquirido mucha experiencia en la carrera de hoy y estoy seguro de que pasará mucho tiempo con el equipo y con Pierre, desarrollando algunas de esas nuevas habilidades que los pilotos ahora deben desplegar en las carreras”, aseguró el directivo en el contacto con los medios.

En su análisis posterior, Nielsen profundizó sobre la infracción: “Sí, hay una regla. No es una regla nueva, es una regla de larga data que establece que no se puede trabajar en el auto después de los 15 segundos antes del inicio de la vuelta de formación. Nosotros infringimos esa regla por, no sé, un par de segundos, creo. Fue un error de procedimiento, pero, ya sabes, no señalamos a ningún individuo cuando nos va bien y es lo mismo cuando no nos va tan bien. Así que aprenderemos de esto, lo corregiremos y no volverá a ocurrir”. Respecto al desempeño del piloto, Nielsen fue concreto: “Más allá del error de procedimiento que le costó la penalización, no creo que Franco haya cometido errores”.

El resultado final ubicó a Colapinto en la decimocuarta posición, a dos vueltas de los ganadores, tras una carrera marcada por las consecuencias de la sanción. La victoria quedó en manos del británico George Russell (Mercedes), seguido por el italiano Kimi Antonelli y el monegasco Charles Leclerc.