Franco Colapinto afrontará la última práctica y luego clasificará en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Viernes 6 de marzo
Práctica Libre 3: 22.30 (Argentina) / 12.30 del sábado 7 (Australia)
Sábado 7 de marzo
Clasificación: 2.00 (Argentina) / 16.00 (Australia)
Domingo 8 de marzo
Carrera principal a 58 vueltas: 1.00 (Argentina) / 15.00 (Australia)
TV: Disney+ (Latinoamérica) / Fox Sports (Argentina) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV (streaming)
Franco Colapinto no tuvo el debut esperado al mando del Alpine en el inicio de la nueva era de la Fórmula 1. Con Aston Martin sin rodar por sus problemas de desarrollo, apenas pudieron sacarle alguna ventaja a la debutante Cadillac junto con Pierre Gasly a lo largo de las dos primeras prácticas del Gran Premio de Australia. Para colmo, el argentino encendió las luces de preocupación al ser captado por las cámaras de ESPN tratando un problema en la vista.
*El arranque de Colapinto en Melbourne
Nicolás Varrone tuvo su ansiado estreno en la Fórmula 2. El argentino quedó 19° en la qualy del Gran Premio de Australia con un tiempo de 1:29.522 y largará desde la penúltima fila en la Sprint (este sábado a las 00:10 de Argentina) y en la carrera principal (se correrá desde las 21:25 del mismo día). Nico finalizó a 1.827 segundos del sueco Dino Beganovic (DAMS Lucas Oil), quien firmó la pole con un giro de 1:28.695.
Mattia Colnaghi tuvo una destacada actuación en la qualy de la Fórmula 3 y finalizó en el sexto lugar con un tiempo de 1:34.547, a 360 milésimas del francés Théophile Naël, que se quedó con la primera ubicación (1:34.187) en el Gran Premio de Australia.
Viernes 6 de marzo
21.15: Sprint a 20 vueltas de la Fórmula 3
22.30: Práctica Libre 3 de Fórmula 1
Sábado 7 de marzo
00.10: Sprint a 23 vueltas de la Fórmula 2
2.00: Clasificación de Fórmula 1
18.50: Carrera principal a 23 vueltas de la Fórmula 3
21.25: Carrera principal a 33 vueltas de la Fórmula 2
Domingo 8 de marzo
1.00: Carrera principal a 58 vueltas de la Fórmula 1
* Horarios de Argentina
¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles de la segunda jornada de actividad de Franco Colapinto del Gran Premio de Australia que tendrá como plato fuerte el último entrenamiento y la clasificación para la carrera principal de la Fórmula 1. La actividad del día también tendrá a Nicolás Varrone en F2 y a Mattia Colnaghi en F3.