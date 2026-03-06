Franco Colapinto afrontará la última práctica y luego clasificará en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

La imagen de Franco Colapinto tras las prácticas de Fórmula 1 que generó preocupación: “Tuve un pequeño problema en el ojo” Tras la FP2 del Gran Premio de Australia, el argentino debió ser asistido y la situación sembró preocupaciones. Sin embargo, aclaró: “No fue demasiado grave y no hay motivo real de preocupación”

Franco Colapinto no tuvo el debut esperado al mando del Alpine en el inicio de la nueva era de la Fórmula 1. Con Aston Martin sin rodar por sus problemas de desarrollo, apenas pudieron sacarle alguna ventaja a la debutante Cadillac junto con Pierre Gasly a lo largo de las dos primeras prácticas del Gran Premio de Australia. Para colmo, el argentino encendió las luces de preocupación al ser captado por las cámaras de ESPN tratando un problema en la vista.