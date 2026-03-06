Deportes

Franco Colapinto afrontará la última práctica y luego clasificará en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Luego de dos prácticas con bajo rendimiento, Alpine tendrá que encontrar respuestas en la qualy

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE AUSTRALIA

Viernes 6 de marzo

Práctica Libre 3: 22.30 (Argentina) / 12.30 del sábado 7 (Australia)

Sábado 7 de marzo

Clasificación: 2.00 (Argentina) / 16.00 (Australia)

Domingo 8 de marzo

Carrera principal a 58 vueltas: 1.00 (Argentina) / 15.00 (Australia)

TV: Disney+ (Latinoamérica) / Fox Sports (Argentina) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV (streaming)

11:12 hsHoy

LOS DETALLES DEL CIRCUITO ALBERT PARK DE MELBOURNE

El trazado que alberga el
El trazado que alberga el Gran Premio de Australia (Crédito: Fórmula 1)
11:08 hsHoy

La imagen de Franco Colapinto tras las prácticas de Fórmula 1 que generó preocupación: “Tuve un pequeño problema en el ojo”

Tras la FP2 del Gran Premio de Australia, el argentino debió ser asistido y la situación sembró preocupaciones. Sin embargo, aclaró: “No fue demasiado grave y no hay motivo real de preocupación”

Franco Colapinto no tuvo el debut esperado al mando del Alpine en el inicio de la nueva era de la Fórmula 1. Con Aston Martin sin rodar por sus problemas de desarrollo, apenas pudieron sacarle alguna ventaja a la debutante Cadillac junto con Pierre Gasly a lo largo de las dos primeras prácticas del Gran Premio de Australia. Para colmo, el argentino encendió las luces de preocupación al ser captado por las cámaras de ESPN tratando un problema en la vista.

11:07 hsHoy

Radiografía de Colapinto en las primeras dos prácticas del GP de Australia de F1: del inicio auspicioso a un cierre con dudas

El argentino salió a pista en Melbourne. En la primera prueba tuvo una buena tarea y le sacó 7/10 a su compañero Gasly. Sin embargo, el rendimiento de los Alpine bajó y terminaron por el fondo de la lista

*El arranque de Colapinto en Melbourne

11:07 hsHoy

Las dos banderas rojas que perjudicaron al argentino Nicolás Varrone en su primera clasificación de Fórmula 2

El piloto de Van Amersfoort Racing no tuvo su mejor producción en la qualy del Gran Premio de Australia. Perjudicado por accidentes de rivales, quedó con el 19° mejor tiempo

Nicolás Varrone tuvo su ansiado estreno en la Fórmula 2. El argentino quedó 19° en la qualy del Gran Premio de Australia con un tiempo de 1:29.522 y largará desde la penúltima fila en la Sprint (este sábado a las 00:10 de Argentina) y en la carrera principal (se correrá desde las 21:25 del mismo día). Nico finalizó a 1.827 segundos del sueco Dino Beganovic (DAMS Lucas Oil), quien firmó la pole con un giro de 1:28.695.

11:07 hsHoy

La espectacular vuelta del argentino Mattia Colnaghi para clasificar 6° en la qualy del GP de Australia de la Fórmula 3

El piloto italiano nacionalizado argentino tuvo un gran cierre de la clasificación y se ubicó en el Top Ten

Mattia Colnaghi tuvo una destacada actuación en la qualy de la Fórmula 3 y finalizó en el sexto lugar con un tiempo de 1:34.547, a 360 milésimas del francés Théophile Naël, que se quedó con la primera ubicación (1:34.187) en el Gran Premio de Australia.

11:06 hsHoy

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO, NICOLÁS VARRONE Y MATTIA COLNAGHI

Viernes 6 de marzo

21.15: Sprint a 20 vueltas de la Fórmula 3

22.30: Práctica Libre 3 de Fórmula 1

Sábado 7 de marzo

00.10: Sprint a 23 vueltas de la Fórmula 2

2.00: Clasificación de Fórmula 1

18.50: Carrera principal a 23 vueltas de la Fórmula 3

21.25: Carrera principal a 33 vueltas de la Fórmula 2

Domingo 8 de marzo

1.00: Carrera principal a 58 vueltas de la Fórmula 1

* Horarios de Argentina

Franco Colapinto, Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi
Franco Colapinto, Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi posan juntos en el Gran Premio de Australia, representando el talento argentino en el automovilismo internacional (Foto: @F1)
10:58 hsHoy

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles de la segunda jornada de actividad de Franco Colapinto del Gran Premio de Australia que tendrá como plato fuerte el último entrenamiento y la clasificación para la carrera principal de la Fórmula 1. La actividad del día también tendrá a Nicolás Varrone en F2 y a Mattia Colnaghi en F3.

Franco Colapinto con los fanáticos
Franco Colapinto con los fanáticos en el Gran Premio de Australia (Foto: Martin Keep / AFP)

