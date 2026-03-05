La contundente frase de Flavio Briatore sobre lo que Alpine espera de Colapinto y Gasly en esta temporada de la F1

Flavio Briatore fue contundente a la hora de hablar de las aspiraciones de Alpine (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Las expectativas de Alpine en la nueva temporada de la Fórmula 1 son altas. El equipo centró todos sus esfuerzos del 2025 en la nueva era técnica que debutará en el Gran Premio de Australia. Con Franco Colapinto y Pierre Gasly como su dupla titular, la escudería francesa está llamada a ser uno de los contendientes a pelear por el apartado de “ser el mejor del resto”. Flavio Briatore, asesor ejecutivo y líder, fue tajante respecto a las aspiraciones del 2026.

El empresario italiano quiere dejar atrás el desastroso 2025, en el que el monoplaza de Alpine tuvo un pésimo rendimiento y el equipo sumó apenas 22 puntos. El team con sede en Enstone dejó el programa de desarrollo del A525 para enfocarse en la construcción del auto de la flamante normativa. En diálogo con el portal francés RMC Sport, Briatore fue contundente cuando fue consultado sobre los objetivos del 2026: “Estar constantemente entre los seis o siete primeros, a veces incluso mejor si las circunstancias lo permiten”.

En esta misma línea, el italiano de 75 años profundizó: “Tenemos que mantenernos por delante de los Williams. No queremos ser cuartos, quintos o sextos una sola vez porque llueva o haya una bandera roja, sino ser constantes. Tenemos que aspirar a terminar todos los Grandes Premios en los puntos”.

Flavio Briatore, Jefe de Alpine, dejó en claro que el equipo tiene que pelear por los puntos de forma constante

Alpine mostró un fuerte rendimiento a lo largo de los test de pretemporada en Barcelona y Baréin. Según un informe de la propia F1, la escudería francesa podría estar en la pelea por “ser el mejor del resto”, ya que las cuatro potencias (Ferrari, Mercedes, McLaren y Red Bull) se mantienen a la cabeza. Los hipotéticos rivales en la zona media serían Haas, Racing Bulls y Audi.

Franco Colapinto reveló una buena noticia para el equipo en la previa de la carrera en Melbourne: confirmó que el monoplaza A526 contará con una mejora respecto a los motores que les brinda Mercedes. “Tenemos una mejora en el motor. Más que nada en cuanto a la fiabilidad. Vamos a poder usar un poquito más la potencia que teníamos baja por temas de fiabilidad”, explicó el argentino en una entrevista con ESPN.

Al igual que el análisis de Briatore, aunque sin ser tan contundente, Colapinto también mencionó que el objetivo principal del equipo es asentarse en la zona media de la tabla, peleando por sumar puntos de manera recurrente. “Lo que queremos es estar ahí, en el grupo medio, para ser sincero”, comentó durante el media day en el Albert Park Circuit.

“Hay cuatro equipos con los que hay una brecha bastante grande, eso está bastante claro. Pero en realidad no sabemos dónde está cada uno, esa es la realidad. Es muy complicado tener alguna expectativa o pensar que vamos a estar en tal o cual posición, porque nadie conoce realmente el rendimiento real de los demás”, afirmó.

Tras las pruebas de pretemproada, Alpine se posicionó como uno de los equipos más fuertes de la zona media (Prensa Alpine F1 Team)

Consultado sobre la posibilidad de que el nuevo reglamento técnico de los monoplazas iguale las oportunidades para quienes no conocen ciertos trazados, Colapinto expresó: “Puede ser, no lo sé. Eso espero, sí. Quizás incluso sea una ventaja. Para ser sincero, es difícil decirlo. Ojalá que sí. Supongo que cuando nadie conoce los autos, va a haber mucha adaptación. Los autos van a cambiar mucho de un circuito a otro y es complicado saber qué esperar de ellos. Ojalá tengamos un buen año”, concluyó.

Por su parte, Pierre Gasly también se sumó a sus compañeros y brindó una visión clara sobre la temporada que esperan en la Máxima. “Tenemos que ser ambiciosos. Alpine es un equipo de fábrica, tenemos que estar en la cima. Si podemos sumar puntos de forma constante y desafiar a los grandes equipos como lo hemos hecho en el pasado, pero de forma más constante, entonces sí, terminar entre los seis primeros es el objetivo mínimo. Queremos que el equipo vuelva a estar donde se merece”, comentó el francés, según difundió RMC Sport.

La actividad en Melbourne iniciará el jueves a partir de las 22:30 (hora argentina) con los primeros ensayos libres. La carrera del Gran Premio de Australia hará lo propio el 8 de marzo a las 01:00 y contará con un total de 58 vueltas.